Агент Сафонов: «Спартак» – самая популярная команда России, но по выкрикам с трибун нет никого популярнее «Зенита». Во всех городах кричат: «Зенит» – позор российского футбола»
Алексей Сафонов считает, что у «Спартака» больше фанатов, чем у «Зенита».
«Спартак» – это самая популярная команда России. Это объективно, хоть я и болельщик ЦСКА. У них самая большая армия болельщиков в стране.
«Зенит»? По выкрикам болельщиков с трибун нет никого популярнее «Зенита». Кричат: «Зенит» – позор российского футбола». Про «Спартак» и другие клубы же так не выкрикивают. Могут что-то пару раз, но тут это постоянно.
Если это кричат во всех городах, то какие-то вопросы это вызывает. Если это считать за популярность, то они номер один», – отметил агент Константина Тюкавина и Ильи Помазуна.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
