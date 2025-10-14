Агент Сафонов: «Спартак» – самая популярная команда России, но по выкрикам с трибун нет никого популярнее «Зенита». Во всех городах кричат: «Зенит» – позор российского футбола»

Алексей Сафонов считает, что у «Спартака» больше фанатов, чем у «Зенита».

«Спартак» – это самая популярная команда России. Это объективно, хоть я и болельщик ЦСКА. У них самая большая армия болельщиков в стране.

«Зенит »? По выкрикам болельщиков с трибун нет никого популярнее «Зенита». Кричат: «Зенит » – позор российского футбола». Про «Спартак » и другие клубы же так не выкрикивают. Могут что-то пару раз, но тут это постоянно.

Если это кричат во всех городах, то какие-то вопросы это вызывает. Если это считать за популярность, то они номер один», – отметил агент Константина Тюкавина и Ильи Помазуна.