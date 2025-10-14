Тренер Боливии – фанат Дзюбы: «Со времен ЧМ-2018». Защитник «Акрона» Фернандес привозил ему футболку форварда
Тренер сборной Боливии назвал себя фанатом Артема Дзюбы.
Сборная России примет команду Боливии сегодня в BetBoom товарищеском матче. Начало – в 20:00 по московскому времени.
Ассистент главного тренера Оскар Фара признался, что является фанатом форварда «Акрона» Дзюбы.
– Вы фанат Дзюбы?
– Да. Со времен чемпионата мира 2018 года, – сказал Фара.
Защитник «Акрона» Роберто Фернандес рассказал, что привозил тренеру футболку Дзюбы.
«Я подарил ему одну игровую футболку Дзюбы. Он хочет сказать: «Привет, Дзюба. Спасибо за футболку», – сказал Фернандес.
Оскар показал фото подаренной футболки на планшете.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Акрона»
