Тренер Боливии – фанат Дзюбы: «Со времен ЧМ-2018». Защитник «Акрона» Фернандес привозил ему футболку форварда

Тренер сборной Боливии назвал себя фанатом Артема Дзюбы.

Сборная России примет команду Боливии сегодня в BetBoom товарищеском матче. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Ассистент главного тренера Оскар Фара признался, что является фанатом форварда «Акрона» Дзюбы .

– Вы фанат Дзюбы?

– Да. Со времен чемпионата мира 2018 года, – сказал Фара.

Защитник «Акрона » Роберто Фернандес рассказал, что привозил тренеру футболку Дзюбы.

«Я подарил ему одну игровую футболку Дзюбы. Он хочет сказать: «Привет, Дзюба. Спасибо за футболку», – сказал Фернандес.

Оскар показал фото подаренной футболки на планшете.