Итурральде Гонсалес считает, что 90% испанских судей поддерживают «Реал», а 10% – «Барсу»

Бывший испанский арбитр Итурральде Гонсалес рассказал, поддерживают ли судьи «Реал» и «Барселону».

– Я знаю, что вы скажете, что судьи – профессионалы, и я верю вам. Но, исходя из вашего опыта, каково соотношение судей, поддерживающих «Реал» и «Барселону»? 80% на 20%?

– 90% на 10%.

Нравится это «Барселоне» или нет, 70% населения – исключая Каталонию – поддерживает .

Сейчас фанатов «Барсы» стало больше: молодых людей привлекли титулы, которые взял Гвардиола.

– Но сколько людей болели за «Реал» до эры Месси? 70%?

– Я не знаю. Я болею за «Атлетик». Все знают об этом, – сказал Гонсалес.

Советник президента «Барсы»: «Решение всегда в пользу «Реала», когда есть сомнения. Иногда с ними невозможно бороться»