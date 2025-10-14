  • Спортс
  Мостовой о работе в сборной Сербии: «С какого хрена меня должны туда позвать? Хотя есть люди, которые не знают, как по мячу ударить, но они почему-то все в футболе»
Мостовой о работе в сборной Сербии: «С какого хрена меня должны туда позвать? Хотя есть люди, которые не знают, как по мячу ударить, но они почему-то все в футболе»

Александр Мостовой сомневается, что будет приглашен в сборную Сербии.

– Это немножко провокационно. И с другой стороны: с какого хрена меня должны туда позвать? Как многие говорят, у меня же нет тренерского опыта.

– Зато есть футбольный бэкграунд. И как вы сами говорите, в футболе ничего нового не изобрели.

– В том-то и дело, я правду говорю. А есть люди, которые не знают, как по мячу ударить, но они почему-то все там, – заявил экс-хавбек сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
