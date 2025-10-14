Женский «Спартак» подпишет лучшего бомбардира в истории «Зенита» Гживиньску свободным агентом в январе. Зарплату ей дают меньше, но в контракте большие бонусы (Иван Карпов)
Женский «Спартак» бесплатно заберет футболистку «Зенита».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 29-летняя Габриэла Гживиньска подписала контракт с красно-белыми до 2028 года. Польская футболистка перейдет в статусе свободного агента, как только ее соглашение с «Зенитом» истечет 31 декабря.
Отмечается, что «Зенит» предлагал Гживиньске, выступающей на позиции полузащитника, зарплату в 950 тысяч рублей в месяц, а в «Спартаке» она будет зарабатывать 750 тысяч. Однако в соглашении с москвичами прописаны большие бонусы за личные и командные достижения.
Примечательно, что Гживиньска самая результативная футболистка в истории «Зенита» (43 гола за 129 матчей).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
