Нванери за 85 млн евро – самый дорогой игрок без матчей за сборную. Тель – 2-й, Гиттенс – 3-й, Каррерас – 5-й, Шевалье – 10-й (CIES)

CIES составил рейтинг самых дорогих футболистов, не игравших за свою сборную.

Первое место в списке занял Итан Нванери из «Арсенала ». 18-летний полузащитник еще не дебютировал за национальную команду Англии. В десятку попали: 1. Итан Нванери («Арсенал») – 85 млн евро. 2. Матис Тель («Тоттенхэм») – 69,8 млн евро. 3. Джейми Гиттенс («Челси ») – 67 млн евро. 4. Жеовани Кенда («Спортинг ») – 66,1 млн евро. 5. Альваро Каррерас («Реал») – 60,1 млн евро. 6. Джек Хиншелвуд («Брайтон») – 59 млн евро. 7. Арчи Грэй («Тоттенхэм») – 54,3 млн евро. 8. Джарелл Куанса («Байер») – 52,8 млн евро. 9. Родриго Мора де Карвалью («Порту») – 52,6 млн евро. 10. Люка Шевалье («ПСЖ») – 51,7 млн евро.