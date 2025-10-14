Нванери за 85 млн евро – самый дорогой игрок без матчей за сборную. Тель – 2-й, Гиттенс – 3-й, Каррерас – 5-й, Шевалье – 10-й (CIES)
CIES составил рейтинг самых дорогих футболистов, не игравших за свою сборную.
Первое место в списке занял Итан Нванери из «Арсенала». 18-летний полузащитник еще не дебютировал за национальную команду Англии.
В десятку попали:
1. Итан Нванери («Арсенал») – 85 млн евро.
2. Матис Тель («Тоттенхэм») – 69,8 млн евро.
3. Джейми Гиттенс («Челси») – 67 млн евро.
4. Жеовани Кенда («Спортинг») – 66,1 млн евро.
5. Альваро Каррерас («Реал») – 60,1 млн евро.
6. Джек Хиншелвуд («Брайтон») – 59 млн евро.
7. Арчи Грэй («Тоттенхэм») – 54,3 млн евро.
8. Джарелл Куанса («Байер») – 52,8 млн евро.
9. Родриго Мора де Карвалью («Порту») – 52,6 млн евро.
10. Люка Шевалье («ПСЖ») – 51,7 млн евро.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт CIES
