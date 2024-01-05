Лукович отказал «Спартаку». 18-летний серб вел переговоры с «Зенитом», но его не устроило предложение (Sport24)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия возможные трансферы Милош Лукович ИМТ Футбол

Нападающий Милош Лукович не перейдет в «Спартак».

Ранее сообщалось, что красно-белые могут купить 18-летнего форварда сербского ИМТ за 5,7 млн евро и 20% от перепродажи.

Как утверждает Sport24, Лукович отклонил предложение «Спартака». Сторона игрока также вела переговоры с «Зенитом», но предложение сине-бело-голубых не устроило их.

С большой вероятностью Лукович продолжит карьеру в европейском клубе.

В этом сезоне 18-летний капитан ИМТ забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах чемпионата Сербии.

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12 комментариев
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Ответ Никита Самарин
Комментарий удален пользователем
Когда это Спартак отказывался от сомнительных трансферов? Больше верится, что Спартаку отказали
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Переход Луковича в Зенит на мгновенье перенес бы нас в 2010-й ))
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Серба не устроило предложение Зенита и поэтому он отказал Спартаку ))
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Комментарий удален пользователем
Для 18 лет, результативность очень хорошая.
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Не знаю, хорошо это или плохо. Статистика у парня неплохая, но возраст изначально смущал. Как показывает практика, в Спартаке и зрелые игроки далеко не всегда показывают свой потенциал.
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Я подумал, Спартак и Зенит уже опустились до того, что покупают престарелого защитника, главное что опыт был в РПЛ.
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