Лукович отказал «Спартаку». 18-летний серб вел переговоры с «Зенитом», но его не устроило предложение (Sport24)
Нападающий Милош Лукович не перейдет в «Спартак».
Ранее сообщалось, что красно-белые могут купить 18-летнего форварда сербского ИМТ за 5,7 млн евро и 20% от перепродажи.
Как утверждает Sport24, Лукович отклонил предложение «Спартака». Сторона игрока также вела переговоры с «Зенитом», но предложение сине-бело-голубых не устроило их.
С большой вероятностью Лукович продолжит карьеру в европейском клубе.
В этом сезоне 18-летний капитан ИМТ забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах чемпионата Сербии.
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