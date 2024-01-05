Клаудиньо о Нино в «Зените»: «Мой друг счастлив. Он знает, что наш клуб по-настоящему большой»

Клаудиньо прокомментировал трансфер Нино Моты в «Зенит».

Ранее «Зенит» объявил о переходе защитника « » – подписал контракт до конца сезона-2027/28.

«Мы общались с Нино накануне его перехода в «Зенит». Я рассказал о городе и клубе. Конечно, он сделал правильный выбор, что приедет в Россию.

Нино с нетерпением ждет, когда увидит наш стадион и поддержку болельщиков, он знает, что «Зенит» по-настоящему большой клуб. Мой друг счастлив», – сказал полузащитник «Зенита».

Еще один бразилец в «Зените» – это он дерзко заигрывал под прессингом «Ман Сити»!

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