Клаудиньо о Нино в «Зените»: «Мой друг счастлив. Он знает, что наш клуб по-настоящему большой»

Теги Зенит Флуминенсе высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Клаудиньо Нино Мота Футбол

Клаудиньо прокомментировал трансфер Нино Моты в «Зенит».

Ранее «Зенит» объявил о переходе защитника «Флуминенсе» – Нино подписал контракт до конца сезона-2027/28.

«Мы общались с Нино накануне его перехода в «Зенит». Я рассказал о городе и клубе. Конечно, он сделал правильный выбор, что приедет в Россию.

Нино с нетерпением ждет, когда увидит наш стадион и поддержку болельщиков, он знает, что «Зенит» по-настоящему большой клуб. Мой друг счастлив», – сказал полузащитник «Зенита».

Еще один бразилец в «Зените» – это он дерзко заигрывал под прессингом «Ман Сити»!

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33 комментария
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Ответ Benjamin
Комментарий скрыт
Из администрации президента обычно звонят в судейский корпус с просьбами не отправлять спартак в фнл, и обещают много, много чая.
+20
-4
+16
Ответ Зелёный гопник
Там будет минимум 3-0! Это ещё легко отделается середняк
Для полного уважения надо от 5.
+12
-4
+8
А новый спортдир Зенита в лице Клауда хорош)
Малком одобряет)
+9
-2
+7
Ответ Benjamin
Комментарий скрыт
Как можно заставить кого-то продать через чью-то администрацию, если у человека прописаны отступные и они были активирована с согласия игрока?
+11
-4
+7
Ответ Оригинальный Ник
Он знает, что зарплаты в нашем клубе по-настоящему большие
А что в этом плохого, это же не наркотой торговать.
+5
0
+5
Ответ дима кушов
Большой клуб который покажет себя в еврокубках 😂😂😂
Большой клуб по сравнению со Спартаком и Факелом.
+6
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+4
Ответ eao79rus
Комментарий удален модератором
Просто они немного нервничают как сложится стартовый матч в СПб.
+5
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+4
Ответ Оригинальный Ник
Ничего плохого, но и хорошего мало
Конечно, это только КБ играют за борщ и ромбик.
+3
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+3
Ответ Зелёный гопник
Как мы с тобой уже решили будет 5-0😄
Согласен.
+3
0
+3
Ответ Otto Kretschmer
Просто они немного нервничают как сложится стартовый матч в СПб.
а чего тут нервничать?
приезжай, получай и домой уезжай!
кто-то в этом сомневается?
+5
-2
+3
Ответ Алешка Терминатор
Наш клуб по-настоящему большой: самый популярный в Санкт-Петербурге и Гатчине - добавил Клаудиньо.
Спартак популярный только в Тушино😁
+9
-6
+3
Ответ Алешка Терминатор
Всё верно. А ещё во всех других российских городах. Кроме Санкт-Петербурга и Гатчины. Здесь не претендуем.
и толку от этой псевдо популярности?
середнячок обыденный московский - так бы учёные вас назвали)
+4
-1
+3
Ответ Benjamin
Комментарий скрыт
скажут, чтобы сейчас его поймали и привезли, иначе ноги переломаем
+3
-1
+2
Ответ Otto Kretschmer
Просто они немного нервничают как сложится стартовый матч в СПб.
Как мы с тобой уже решили будет 5-0😄
+4
-2
+2
Ответ Otto Kretschmer
Давайте ребята, стартовый матч надо обязательно раскромсать соперника. Удачи.
Там будет минимум 3-0!
Это ещё легко отделается середняк
+6
-4
+2
Ответ Otto Kretschmer
Из администрации президента обычно звонят в судейский корпус с просьбами не отправлять спартак в фнл, и обещают много, много чая.
в компании с судейским корпусом)
+2
-1
+1
Ответ Benjamin
Комментарий скрыт
у Быстрова были прописаны отступные, но вам этого никак не понять!
что Карпин брякнул со злости - в то и верите, как дети малые)
+3
-2
+1
Серьезная подготовка к матчу с московским Нефтяником)
+1
0
+1
со Спартаком судя по всему будет играть новый состав
+1
0
+1
Давайте ребята, стартовый матч надо обязательно раскромсать соперника. Удачи.
+8
-8
0
Каких болельщиков ?) без фан айди?
0
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0
Как скаут газпрома искал это чудо:

https://youtu.be/bCXqrV72YU0?si=eSjqMLpbr3vh4-sd
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0
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Он знает, что зарплаты в нашем клубе по-настоящему большие
+3
-3
0
Комментарий удален модератором
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