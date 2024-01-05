Клаудиньо о Нино в «Зените»: «Мой друг счастлив. Он знает, что наш клуб по-настоящему большой»
Клаудиньо прокомментировал трансфер Нино Моты в «Зенит».
Ранее «Зенит» объявил о переходе защитника «Флуминенсе» – Нино подписал контракт до конца сезона-2027/28.
«Мы общались с Нино накануне его перехода в «Зенит». Я рассказал о городе и клубе. Конечно, он сделал правильный выбор, что приедет в Россию.
Нино с нетерпением ждет, когда увидит наш стадион и поддержку болельщиков, он знает, что «Зенит» по-настоящему большой клуб. Мой друг счастлив», – сказал полузащитник «Зенита».
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Малком одобряет)
приезжай, получай и домой уезжай!
кто-то в этом сомневается?
середнячок обыденный московский - так бы учёные вас назвали)
Это ещё легко отделается середняк
что Карпин брякнул со злости - в то и верите, как дети малые)
https://youtu.be/bCXqrV72YU0?si=eSjqMLpbr3vh4-sd