«Барса» выиграла 2-й матч подряд. У команды Хави 2 победы в 5 последних играх

«Барселона» выиграла 2-й матч подряд.

Команда Хави обыграла «Лас-Пальмас» (2:1) в рамках Ла Лиги. До этого была победа над «Альмерией» (4:2) в чемпионате.

В пяти последних матчах во всех турнирах у «Барсы» 2 победы, 2 поражения (от «Жироны» и «Антверпена») и ничья c «Валенсией».

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