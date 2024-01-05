«Барса» выиграла 2-й матч подряд. У команды Хави 2 победы в 5 последних играх
«Барселона» выиграла 2-й матч подряд.
Команда Хави обыграла «Лас-Пальмас» (2:1) в рамках Ла Лиги. До этого была победа над «Альмерией» (4:2) в чемпионате.
В пяти последних матчах во всех турнирах у «Барсы» 2 победы, 2 поражения (от «Жироны» и «Антверпена») и ничья c «Валенсией».
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Пропускать первыми в матче - это отличительная черта Барселоны этого сезона.
Но радует, что Роке дебютировал и за свое время показал больше, чем Левандовски за 70 минут.
Комментарий о салате говорит о том, что ты сдаешь позиции, переходя на личности. Всего хорошего)
Да игра далека от идеала, но у команды есть характер и яйца, а значит все будет хорошо..
Пеналь был 300%.
Всех сливочных поздравляю с фейрверками их jop.
Со спины любой судья увидит как летит и кричит Гюндоган даже не увидев или коснулся вообще защ его