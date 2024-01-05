«Барса» выиграла 2-й матч подряд. У команды Хави 2 победы в 5 последних играх

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» выиграла 2-й матч подряд.

Команда Хави обыграла «Лас-Пальмас» (2:1) в рамках Ла Лиги. До этого была победа над «Альмерией» (4:2) в чемпионате.

В пяти последних матчах во всех турнирах у «Барсы» 2 победы, 2 поражения (от «Жироны» и «Антверпена») и ничья c «Валенсией».

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31 комментарий
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С игрой очень и очень серьезные проблемы.
Пропускать первыми в матче - это отличительная черта Барселоны этого сезона.

Но радует, что Роке дебютировал и за свое время показал больше, чем Левандовски за 70 минут.
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У Барсы есть Де Йонг и Гюндоган которые отлично играют и хорошо двигают мяч вперёд но у команды данный момент нет никакой игры.
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Хави должно быть стыдно
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Ответ Iamliam
Барса одержала волевую победу над неуступчивым соперником из середины таблицы - это хороший результат. Да игра далека от идеала, но у команды есть характер и яйца, а значит все будет хорошо.. Пеналь был 300%. Всех сливочных поздравляю с фейрверками их jop.
Радоваться отскоку от середняка такое себе. Первый гол пришел чисто из-за неудачного выноса, второй - пенальти. Команда очевидно в плохом состоянии
+6
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+4
Мучения, а не игра. Барсе нужен новый тренер. Хави аут!
+2
-1
+1
Ответ Yoshiyuki Lewis
Эпизод с пенальти надо смотреть с боку, а не со спины Со спины любой судья увидит как летит и кричит Гюндоган даже не увидев или коснулся вообще защ его
А че если сбоку смотреть, защитник его руками не касался? Это оптическая иллюзия да?))
+5
-4
+1
Ответ Yoshiyuki Lewis
Хави должно быть стыдно
Перед тобой чтоли? ахаха
+5
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+1
Ответ Кирилл
С игрой очень и очень серьезные проблемы. Пропускать первыми в матче - это отличительная черта Барселоны этого сезона. Но радует, что Роке дебютировал и за свое время показал больше, чем Левандовски за 70 минут.
Всё равно Роберт будет играть. Он кент Хави 😎 Я болею за Реал, поэтому мне знакомо ситуация, когда играют кенты главного тренера)
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Ответ Homelender_666
Всё равно Роберт будет играть. Он кент Хави 😎 Я болею за Реал, поэтому мне знакомо ситуация, когда играют кенты главного тренера)
скорее не Хави а Лапорты
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Ответ Iamliam
Прикопаться и обесценить можно почти любой гол, тут много ума не надо. Я радуюсь любой победе на выезде, потому что в Испании традиционно почти все выезды сложные. Команда в нормальном состоянии раз сумела перевернуть игру полностью в свою пользу. Иди оливье лучше доешь, перебори свою силу воли)
Никто не обесценивает, но голы скорее результат везения, а не командной игры, ничего она там не перевернула. На мой взгляд, болельщиков Барсы это должно беспокоить.
Комментарий о салате говорит о том, что ты сдаешь позиции, переходя на личности. Всего хорошего)
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Ответ Iamliam
А че если сбоку смотреть, защитник его руками не касался? Это оптическая иллюзия да?))
Касание не значит нарушение, как показывает практика в последнее время, даже за подкаты и наступы могут не дать пенальти, с формулировкой, недостаточно сильный контакт, ну в этом случае контакт точно был, а вот какой он силы решает судья на поле и на ВАР, а что они курят в это время, клянусь не знаю, потому что такие идиотские решения принимают иногда, так что, вам тоже не советую особо вникать, только нервы тратить на этот дурдом
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Ответ фк кабинет
Спасибо Пабло Фуэртесу за 3 очка и пенальти.
Комментарий удален пользователем
Ответ Homelender_666
Всё равно Роберт будет играть. Он кент Хави 😎 Я болею за Реал, поэтому мне знакомо ситуация, когда играют кенты главного тренера)
и кто у нас играет исключительно как кент тренера?)
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Ответ Bunyod Turgunov
У Барсы есть Де Йонг и Гюндоган которые отлично играют и хорошо двигают мяч вперёд но у команды данный момент нет никакой игры.
Им не хватает опорника
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Пенальти на Гюндогане 1 в 1, как пенальти на Вескесе в матче с Ювентусом. Только у фанов барсы сейчас это "дожали", а там это Перес все купил...
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-2
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Барса одержала волевую победу над неуступчивым соперником из середины таблицы - это хороший результат.
Да игра далека от идеала, но у команды есть характер и яйца, а значит все будет хорошо..
Пеналь был 300%.
Всех сливочных поздравляю с фейрверками их jop.
+6
-6
0
Я, конечно, с детства за Жирону, но поставил бы скорее на 2-е место Барсы.
+1
-1
0
Эпизод с пенальти надо смотреть с боку, а не со спины
Со спины любой судья увидит как летит и кричит Гюндоган даже не увидев или коснулся вообще защ его
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