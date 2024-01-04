Димитар Бербатов: «Руни однажды возглавит «МЮ», возможно. В «Бирмингеме» у него не было времени проявить себя, в современном футболе главное – результат»

Димитар Бербатов считает, что Уэйн Руни может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Руни стал главным тренером «Бирмингема» в октябре и проработал в команде 83 дня. Под его руководством команда опустилась с 6-го места на 20-е в Чемпионшипе.

«Очень сложная ситуация. Когда Руни возглавил «Бирмингем», команда была шестой, а сейчас идет на 20-м месте в таблице. Выпасть из первой шестерки в двадцатку – большое разочарование. И статистика говорит сама за себя – он выиграл всего два раза в 15 матчах. Это трудно оправдать.

С другой стороны, у него не было времени, чтобы проявить себя. Однако в современном футболе главное – результат. Сначала нужно добиться результата, чтобы получить время на развитие своих взглядов. Нельзя заниматься развитием своих взглядов, пока [у команды] плохие результаты. К сожалению, в футболе время так просто не дается.

Я сочувствую ему, ведь знаю, что он хочет быть тренером и однажды, возможно, возглавит «Манчестер Юнайтед» – я по-прежнему придерживаюсь этой точки зрения.

Время, проведенное им в «Бирмингеме», показывает каждому футболисту, который хотел бы стать тренером, что даже если у тебя громкое имя, это не спасет тебя от увольнения», – заявил экс-форвард «МЮ».

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