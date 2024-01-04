Димитар Бербатов: «Руни однажды возглавит «МЮ», возможно. В «Бирмингеме» у него не было времени проявить себя, в современном футболе главное – результат»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Димитар Бербатов премьер-лига Англия Футбол

Димитар Бербатов считает, что Уэйн Руни может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Руни стал главным тренером «Бирмингема» в октябре и проработал в команде 83 дня. Под его руководством команда опустилась с 6-го места на 20-е в Чемпионшипе.

«Очень сложная ситуация. Когда Руни возглавил «Бирмингем», команда была шестой, а сейчас идет на 20-м месте в таблице. Выпасть из первой шестерки в двадцатку – большое разочарование. И статистика говорит сама за себя – он выиграл всего два раза в 15 матчах. Это трудно оправдать.

С другой стороны, у него не было времени, чтобы проявить себя. Однако в современном футболе главное – результат. Сначала нужно добиться результата, чтобы получить время на развитие своих взглядов. Нельзя заниматься развитием своих взглядов, пока [у команды] плохие результаты. К сожалению, в футболе время так просто не дается.

Я сочувствую ему, ведь знаю, что он хочет быть тренером и однажды, возможно, возглавит «Манчестер Юнайтед» – я по-прежнему придерживаюсь этой точки зрения.

Время, проведенное им в «Бирмингеме», показывает каждому футболисту, который хотел бы стать тренером, что даже если у тебя громкое имя, это не спасет тебя от увольнения», – заявил экс-форвард «МЮ».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Так и будет. Обе стороны идут на сближение в классе.
+32
-5
+27
Я одного понять не могу: зачем они уволили тренера, который был до Руни?
+7
0
+7
в 7 британском дивизионе 🤣
+5
-2
+3
Ответ sinkindragon@gmail.com
Так Лемпард уже возглавил , первый сезон вполне хорошо провел , вытащил клуб из кризиса , наиграл молодежь , дальше уже более высокие требования не потянул
Ага, а потом он докатился до трусливого футбола с 1 победой над Борнмутом и чуть было не вылетел с Эвертоном.
+2
0
+2
Ага, а Лэмпард возглавит Челси, а Джеррард - Ливерпуль. 🤭
+2
-1
+1
Единственный из топ-ветеранов был близок Кэррик.
Но и он в Мидлсбро скатывается вниз.
А жаль, умнейший мужик был
+1
0
+1
Надо не думать, а брать сейчас как помощника Тен Хагу. Тогда придаст нужный дополнительный импульс для выхода в Чемпионшип, а потом уже сможет в непростой борьбе достичь нового понижения в классе!
+1
0
+1
Что-бы и эту команду с 8 места переместить на 20. Такого с ними точно не было давно
+2
-2
0
Ответ Акира_1
Ага, а потом он докатился до трусливого футбола с 1 победой над Борнмутом и чуть было не вылетел с Эвертоном.
А я не говорю что он был прям хорош , один нормальный сезон и плюс гештальт закрыл
0
0
0
Ответ Акира_1
Ага, а Лэмпард возглавит Челси, а Джеррард - Ливерпуль. 🤭
Джерард как тренер вполне себе нормальный для своего опыта
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий