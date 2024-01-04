Руни не намерен завершать карьеру после неудачи в «Бирмингеме». Он хочет стать топ-тренером

Теги Уэйн Руни премьер-лига Англия Бирмингем чемпионшип Футбол

Уэйн Руни не собирается завершать карьеру тренера.

Напомним, Руни стал главным тренером «Бирмингема» в октябре и проработал в команде 83 дня. Под его руководством команда опустилась с 6-го места на 20-е в Чемпионшипе.

По данным Sky Sports, теперь Руни возьмет продолжительную паузу от работы. Уэйн хочет обдумать опыт в «Бирмингеме» и понять, чего он хочет от своей следующей работы.

Отмечается, что ему причинили боль и манера отставки из «Бирмингема», и отношение некоторых болельщиков.

Несмотря на это, Руни сохраняет долгосрочную цель – он намерен стать топ-тренером. Недавние события не поколебали это желание. Однако пока он не будет искать новый клуб.

Пока Руни не согласовал с «Бирмингемом» компенсацию после отставки – переговоров по этому вопросу еще не было. В октябре он подписал контракт сроком на 3,5 года.

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24 комментария
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Это похвально, неудачи и ошибки случаются у всех. Надеюсь, Уэйн извлечет урок из этого опыта, и в следующий раз у него получится лучше.
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Удачи Уэйну!!! Искренне!
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интересно конечно на болельщиков обижаться, когда спустил команду на 20 место
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Руни, Руни... ну какой из тебя топ-тренер. Тренер - это тактик, тренер - это стратег, тренер - это мыслитель. Наконец, тренер - это успешный менеджер. Силовая манера, присущая Руни-игроку, потрясающая генетика, идеально адаптированная под АПЛ нулевых и наконец истинно британский типаж - ключики к твоей вершине как футболиста, никак не помогут на пути топового тренера. Тут всю личность менять надо, перепрошивать. А оно тебе надо? А воли и времени хватит? Эх, Руни, налей пинту темного и откинься на спинку дорогого дивана, включив скай спортс - ты заработал на всё это славной игровой карьерой. Насладись пенсией сполна.
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Как у них так получается? У Руни и Лэмпарда. Как возьмут команду, сразу топят на дно
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В МЮ можно после Тен Хага. Все равно в ближайшее время ничего не светит, а так дадут шанс легенде реабилитировать карьеру)
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Не дано, зачем одно место мучить...
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Английский Кержаков )
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Это Руни должен компенсировать Бирмингему
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В лучшую лигу нужно на стажировку
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нет необходимости быть тренером, чтобы с утра до вечера давить пивчанский.
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Хаве напрягся
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Захочешь - станешь! Удачи, Уэйн.
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Алкаш, изменник и лудоман (а следовательно, неблагонадёжный, безвольный и непрофессиональный человек) станет топ-тренером? Что нужно иметь в голове, чтобы в это верить? Он себя контролировать не в состоянии
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Можно в РФПЛ сгонять. Например, дождаться, когда Спартак уволит Абаскаля, и предложить свои услуги.
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Руководство Бирмингема отправить в отставку, за то, что подписало с Руни долгосрочный контракт. Хотя, может в договоре имеется мелкий шрифт, и Руни не обратил на него внимания. В следствие чего, не получит компенсацию, а сам должен будет доплатить, за отрицательный результат.😜
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А может для начала в РПЛ на стажировку? Мне кажется Руни нормальный мужик, без снобизма и высокомерия английского. В России ему должно точно понравиться.
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Ответ Антибаскет Поповича
Можно в РФПЛ сгонять. Например, дождаться, когда Спартак уволит Абаскаля, и предложить свои услуги.
Сможет Мостового попускать, что играл на более высоком уровне лол, будет норм трио в лол клубе Мостовой, Зарема и британский подпивас)
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