Руни не намерен завершать карьеру после неудачи в «Бирмингеме». Он хочет стать топ-тренером
Уэйн Руни не собирается завершать карьеру тренера.
Напомним, Руни стал главным тренером «Бирмингема» в октябре и проработал в команде 83 дня. Под его руководством команда опустилась с 6-го места на 20-е в Чемпионшипе.
По данным Sky Sports, теперь Руни возьмет продолжительную паузу от работы. Уэйн хочет обдумать опыт в «Бирмингеме» и понять, чего он хочет от своей следующей работы.
Отмечается, что ему причинили боль и манера отставки из «Бирмингема», и отношение некоторых болельщиков.
Несмотря на это, Руни сохраняет долгосрочную цель – он намерен стать топ-тренером. Недавние события не поколебали это желание. Однако пока он не будет искать новый клуб.
Пока Руни не согласовал с «Бирмингемом» компенсацию после отставки – переговоров по этому вопросу еще не было. В октябре он подписал контракт сроком на 3,5 года.
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