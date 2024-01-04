Игроки «Бирмингема» с облегчением восприняли отставку Руни. С ним команда упала с 6-го на 20-е место в Чемпионшипе за 3 месяца
Некоторых игроков «Бирмингема» порадовало увольнение Уэйна Руни из клуба.
Как пишет Daily Mail, группа основных игроков «Бирмингема» восприняла уход Руни с облегчением. Они будут рады, если в команду вернется Джон Юстес, работавший с клубом до Уэйна. Юстес открыт к возвращению.
Однако в список потенциальных кандидатов на пост тренера «Бирмингема» входят около 20 человек. Среди них – Нейтан Джонс, Тони Моубрэй, Фрэнк Лэмпард и Ли Карсли.
Напомним, Руни стал главным тренером «Бирмингема» в октябре. Под его руководством команда опустилась с 6-го места на 20-е в Чемпионшипе.
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