Игроки «Бирмингема» с облегчением восприняли отставку Руни. С ним команда упала с 6-го на 20-е место в Чемпионшипе за 3 месяца

Теги Уэйн Руни Фрэнк Лэмпард Ли Карсли Бирмингем Тони Моубрэй чемпионшип Джон Юстес Футбол

Некоторых игроков «Бирмингема» порадовало увольнение Уэйна Руни из клуба.

Как пишет Daily Mail, группа основных игроков «Бирмингема» восприняла уход Руни с облегчением. Они будут рады, если в команду вернется Джон Юстес, работавший с клубом до Уэйна. Юстес открыт к возвращению.

Однако в список потенциальных кандидатов на пост тренера «Бирмингема» входят около 20 человек. Среди них – Нейтан Джонс, Тони Моубрэй, Фрэнк Лэмпард и Ли Карсли.

Напомним, Руни стал главным тренером «Бирмингема» в октябре. Под его руководством команда опустилась с 6-го места на 20-е в Чемпионшипе.

Руни выгнали из «Бирмингема». Худший в лиге за свои три месяца: рухнул на 20-е место из топ-6

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6 комментариев
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Честно говоря жаль, что у Уэйна не получилось. Понятно, что не каждый сильный игрок может стать классным тренером, но в истории Руни это было бы, как минимум, красиво))
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Поздравляем их с облегчением!
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Если Юстес найдет в себе силы и сочтет возможным вернуться, тогда ему перейдет связь - 2 радиста, внедренные в Потсдам и Веддинг.
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Облегчились. )
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Даёшь Лэмпарда - тонуть, так до конца)
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Вроде как и Мостовой столько лет в футбол играл, но...
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