Онуоха считает, что Пеп одержим идеей первым выиграть 4 АПЛ подряд: «Никто этого не делал. Он хочет стать первым»

Недум Онуоха считает, что Пеп одержим идеей первым выиграть 4 АПЛ подряд.

«Тренер с самого начала сезона твердо заявил, что никто и никогда не брал четыре титула АПЛ подряд. Так же было и с треблом – многие из нас видели его всего раз в жизни. Мы никогда не видели, чтобы команда брала четыре Премьер-лиги подряд.

Если вспомнить доминирующие команды вроде «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», это будет огромным достижением. Думаю, Пеп одержим идеей стать первым. И футболисты тоже одержимы», – сказал экс-игрок «Ман Сити».

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