Онуоха считает, что Пеп одержим идеей первым выиграть 4 АПЛ подряд: «Никто этого не делал. Он хочет стать первым»

Теги Манчестер Сити Недум Онуоха премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Недум Онуоха считает, что Пеп одержим идеей первым выиграть 4 АПЛ подряд.

«Тренер с самого начала сезона твердо заявил, что никто и никогда не брал четыре титула АПЛ подряд. Так же было и с треблом – многие из нас видели его всего раз в жизни. Мы никогда не видели, чтобы команда брала четыре Премьер-лиги подряд.

Если вспомнить доминирующие команды вроде «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», это будет огромным достижением. Думаю, Пеп одержим идеей стать первым. И футболисты тоже одержимы», – сказал экс-игрок «Ман Сити».

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14 комментариев
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Ответ football.in.kg
Где-то в Италии улыбнулся один Ювентус...
Причём тут Ювентус?
+8
0
+8
Ответ football.in.kg
Где-то в Италии улыбнулся один Ювентус...
В АПЛ этого никто не делал. В других чемпионатах по-другому. Бавария на 12-е чемпионство подряд претендует. Даже Юве так не смог.
+7
0
+7
Пеп и Сити станут великими и войдут в историю, это уже будет клуб с настоящей великой историей
+6
-2
+4
Верим что получится. Кто если не эта команда?
+9
-7
+2
Да хорош уже, сколько можно. Надоел.))
+1
-1
0
Сити вполне по силам выиграть в 4 раз подряд если не будет травм у Родри например
+1
-1
0
"... выиграть 4 АПЛ подряд тренеру" - надеюсь чужаку залетному, да еще и лысому АПЛ не даст. Он даже жвачку не жуёт.
+1
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0
к чему упоминание Арсенала при разговорах о 3+ чемпионствах подряд?
0
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Ответ S. A.
Причём тут Ювентус?
Комментарий удален пользователем
Ответ football.in.kg
Где-то в Италии улыбнулся один Ювентус...
Бавария тоже
0
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