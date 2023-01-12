«Не уверен, играли ли вы когда-нибудь в футбол». Клопп не узнал в интервьюере экс-защитника «Сити» Онуоху
Юрген Клопп не узнал бывшего футболиста Недума Онуоху.
Экс-защитник «Манчестер Сити» и «Сандерленда» брал интервью у Клоппа после матча 3-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» (2:2).
После одного из вопросов тренер «Ливерпуля» сказал Онуохе: «Не уверен, играли ли вы когда-нибудь в футбол, но такие вещи случаются».
Коллеги Онуохи из ESPN посмеялись и привели статистику, согласно которой на счету экс-защитника «Сити» 426 игры, 232 из которых он провел в АПЛ. Юрген Клопп за свою карьеру футболиста провел 347 матчей, из которых ни одной в высших лигах.
«Если бы он был в хорошем настроении, я бы, наверное, сказал что-нибудь в ответ. Но он был далеко не в лучшем настроении. И я подумал, что ляпнув что-то в ответ, впервые беря интервью у столь значимого в мировом футболе человека, это может перерасти в конфликт», – заявил Онуоха.
Да и не оскорбил никак, ничего страшного))
Юрген сам по себе добряк, точно не хотел никого обидеть )
А не обострил он, потому, что знал, что Юрген, мог выкатить ему вот это:
Ман Сити с 1880 по 1937 = цикл 57 лет (юбилей 50 лет) - 0 титулов
Ман Сити с 1937 по 1968 = цикл 31 год (юбилей 30 лет) - 0 титулов
Ман Сити с 1969 по 2012 = цикл 44 года (юбилей 40 лет) 0 титулов (стульчики, или стульчаки)
Ман Сити с 1880 по 1970 = цикл 90 лет (юбилей 90 лет) - 0 еврокубков
Ман Сити с 1970 по 2023 = цикл 53 года (юбилей 50 лет) - 0 еврокубков
Ман Сити с 1880 по 2023 = 143 года - 1 еврокубок
Ман Сити с 1880 по 2023 = цикл затянулся на 143 года (юбилей 140 лет) - 0 титулов Лиги Чемпионов
Ман Сити с 1880 по 2023 = 143 года (юбилей 140 лет) - 1 финал Лиги Чемпионов
Ман Сити с 1880 по 2023 = цикл затянулся на 143 года (юбилей 140 лет) - 0 голов в финале Лиги Чемпионов
Вот это оборот 😮