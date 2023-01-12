«Не уверен, играли ли вы когда-нибудь в футбол». Клопп не узнал в интервьюере экс-защитника «Сити» Онуоху

Юрген Клопп не узнал бывшего футболиста Недума Онуоху.

Экс-защитник « » и «Сандерленда» брал интервью у Клоппа после матча 3-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» (2:2).

После одного из вопросов тренер « » сказал Онуохе: «Не уверен, играли ли вы когда-нибудь в футбол, но такие вещи случаются».

Коллеги Онуохи из ESPN посмеялись и привели статистику, согласно которой на счету экс-защитника «Сити» 426 игры, 232 из которых он провел в АПЛ. за свою карьеру футболиста провел 347 матчей, из которых ни одной в высших лигах.

«Если бы он был в хорошем настроении, я бы, наверное, сказал что-нибудь в ответ. Но он был далеко не в лучшем настроении. И я подумал, что ляпнув что-то в ответ, впервые беря интервью у столь значимого в мировом футболе человека, это может перерасти в конфликт», – заявил Онуоха.