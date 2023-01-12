«Не уверен, играли ли вы когда-нибудь в футбол». Клопп не узнал в интервьюере экс-защитника «Сити» Онуоху

Теги Ливерпуль Манчестер Сити Недум Онуоха Кубок Англии Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп не узнал бывшего футболиста Недума Онуоху.

Экс-защитник «Манчестер Сити» и «Сандерленда» брал интервью у Клоппа после матча 3-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» (2:2).

После одного из вопросов тренер «Ливерпуля» сказал Онуохе: «Не уверен, играли ли вы когда-нибудь в футбол, но такие вещи случаются».

Коллеги Онуохи из ESPN посмеялись и привели статистику, согласно которой на счету экс-защитника «Сити» 426 игры, 232 из которых он провел в АПЛ. Юрген Клопп за свою карьеру футболиста провел 347 матчей, из которых ни одной в высших лигах.

«Если бы он был в хорошем настроении, я бы, наверное, сказал что-нибудь в ответ. Но он был далеко не в лучшем настроении. И я подумал, что ляпнув что-то в ответ, впервые беря интервью у столь значимого в мировом футболе человека, это может перерасти в конфликт», – заявил Онуоха.

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vedved
Ответ А.В. Бубнов
Юрген не разбирается в позорных нефтепроектаз, только в футбольных клубах) А не обострил он, потому, что знал, что Юрген, мог выкатить ему вот это: Ман Сити с 1880 по 1937 = цикл 57 лет (юбилей 50 лет) - 0 титулов Ман Сити с 1937 по 1968 = цикл 31 год (юбилей 30 лет) - 0 титулов Ман Сити с 1969 по 2012 = цикл 44 года (юбилей 40 лет) 0 титулов (стульчики, или стульчаки) Ман Сити с 1880 по 1970 = цикл 90 лет (юбилей 90 лет) - 0 еврокубков Ман Сити с 1970 по 2023 = цикл 53 года (юбилей 50 лет) - 0 еврокубков Ман Сити с 1880 по 2023 = 143 года - 1 еврокубок Ман Сити с 1880 по 2023 = цикл затянулся на 143 года (юбилей 140 лет) - 0 титулов Лиги Чемпионов Ман Сити с 1880 по 2023 = 143 года (юбилей 140 лет) - 1 финал Лиги Чемпионов Ман Сити с 1880 по 2023 = цикл затянулся на 143 года (юбилей 140 лет) - 0 голов в финале Лиги Чемпионов
Не знал, что Клопп так пристально следит за историей МС😅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
окечуква
Онуоха поступил мудро, а его комментарий лишь подтверждает, что он профессионал и очень неглупый человек.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pavdan
Ответ Плакса Джон ушел налево
Онуоха легенда Сити, как и Ричардс с Айрендом и толстяком Джонсоном.
На воротах шейк гивен ирландец был
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vadim Slutsky
Оху! Оху! Не знаю Онуоху!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rhett Butler
Да может Клоп просто постебать его решил)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
госдеп
забил за Сандерленд год в ворота Челси обыграв пол команды. 3:0 тогда победа котлов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Подкат Пенальтьевич
Немец не различает негров, какая неожиданность
Но зато он всегда может указать, в какой стороне солнце🤓
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Егурнов
А о чем спросил то? Самое главное не написали, на что такая реакция
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Серый
Да, с переводом у вас ужасающие проблемы, конечно...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Трент 66
Легенда 8-0
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Ефимов
Ну Онуоха не самый известный игрок, чтоб Клопп его знал хорошо.
Да и не оскорбил никак, ничего страшного))
Юрген сам по себе добряк, точно не хотел никого обидеть )
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ Иван Иванов
Легенда Фифы это Окоча. Ты наверное с ним перепутал!
Не, за Окочу мало кто играл, т.к. он кумир дорого стоит, а Онуоха именно бист Фифа 15 рарная карточка которая, была у всех в составах АПЛ:)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антибаскет Поповича
Клопп ответил в стиле Мостового.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
Юрген не разбирается в позорных нефтепроектаз, только в футбольных клубах)

А не обострил он, потому, что знал, что Юрген, мог выкатить ему вот это:

Ман Сити с 1880 по 1937 = цикл 57 лет (юбилей 50 лет) - 0 титулов
Ман Сити с 1937 по 1968 = цикл 31 год (юбилей 30 лет) - 0 титулов
Ман Сити с 1969 по 2012 = цикл 44 года (юбилей 40 лет) 0 титулов (стульчики, или стульчаки)
Ман Сити с 1880 по 1970 = цикл 90 лет (юбилей 90 лет) - 0 еврокубков
Ман Сити с 1970 по 2023 = цикл 53 года (юбилей 50 лет) - 0 еврокубков
Ман Сити с 1880 по 2023 = 143 года - 1 еврокубок
Ман Сити с 1880 по 2023 = цикл затянулся на 143 года (юбилей 140 лет) - 0 титулов Лиги Чемпионов
Ман Сити с 1880 по 2023 = 143 года (юбилей 140 лет) - 1 финал Лиги Чемпионов
Ман Сити с 1880 по 2023 = цикл затянулся на 143 года (юбилей 140 лет) - 0 голов в финале Лиги Чемпионов
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vladimir.kostrichko
Не уверены,играл ли сити вообще в профессиональный футбол до 2008-ого года....
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Иванов
Ответ rigobersong
Не знать легенду Фифы:)😀
Легенда Фифы это Окоча. Ты наверное с ним перепутал!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Подкат Пенальтьевич
Немец не различает негров, какая неожиданность
+51
-6
+45
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Мелкумян
Клопп видимо не помнит шедевр Онуохи за Сандерленд в ворота Челси)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Владимир
Молодец, что не стал развивать конфликт! Кстати, помню, что в ПЕС 2011 или какой-то там он у меня неплохо развивался))
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Не знать легенду Фифы:)😀
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
« Не узнал в Недуме « !?
Вот это оборот 😮
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадрид наказывает!
Ничего удивительного, его кто-либо вообще мог бы узнать? (знать)
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Плакса Джон ушел налево
Онуоха легенда Сити, как и Ричардс с Айрендом и толстяком Джонсоном.
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
glavredaktor
Клопп конечно должен знать каждого бывшего, настоящего и будущего футболиста в лицо, ага.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заборостроитель
Дилетант, ты по мячу не бил.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий