Марио Балотелли: «Уход из «Ман Сити» был самой большой ошибкой. Я бы выиграл «Золотой мяч», будь у меня был тот тип мышления, что сейчас»

считает, что уход из был его самой большой ошибкой.

«Я думаю, что моей самой большой ошибкой был уход из «Манчестер Сити». Даже сразу после того, как я ушел, я очень хорошо играл за «Милан» полтора года, но потом у меня появились проблемы. Теперь я стал старше и понимаю, что не должен был уходить из «Сити» в тот момент.

Все эти годы «Сити» становился все лучше, лучше и лучше. Я бы мог стать кем-то вроде Серхио Агуэро на долгое время.

Если бы тогда у меня был тот же тип мышления, что и сейчас, я бы мог выиграть «Золотой мяч», я уверен в этом. Но вы знаете, когда ты взрослеешь, ты становишься более зрелым, так что...» – передал слова Балотелли его бывший партнер .