Марио Балотелли: «Я был на уровне Месси и Роналду по мастерству, но упустил все шансы»

Экс-игрок «Ман Сити» вспомнил, как сравнивал себя с Месси и Роналду.

«Мы вместе поиграли в всего полгода в сезоне-2011/12, но этого было достаточно, чтобы понять парня, который приехал в Англию, когда ему только исполнилось 20 лет.

Мне навсегда запомнилась одна история. На базе кто-то обсуждал и . Марио влез в разговор и заявил, что играет не хуже них.

В комнате все замолчали, однако лицо Марио никак не изменилось. Он говорил это на полном серьезе.

Марио действительно отличался от остальных, хоть и не настолько, как его изображали. Я говорил с ним на прошлой неделе и не мог поверить, что человек так изменился.

Говоря о той беседе про Месси и Роналду, Марио признал: «Я упустил несколько возможностей, чтобы быть с ними на одном уровне. Но я на сто процентов уверен, что по уровню мастерства я был на одном уровне с ними. Однако я упустил все шансы.

Сейчас я не могу сказать, что на одном уровне с ними. Сколько выиграл Роналду? Пять? Никто не может сравнивать себя с Месси и Роналду. Но если говорить именно о футбольном мастерстве, то мне нечему завидовать, честно», – передал слова Балотелли Онуоха.

Марио играет в Турции за клуб . Он забил 10 голов в 22 матчах чемпионата в этом сезоне.