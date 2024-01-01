Магкеев о вспыльчивости Тикнизяна: «Стараемся сглаживать углы. Наир с отдельной планеты, скажем так»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Наир Тикнизян Станислав Магкеев Футбол

Станислав Магкеев рассказал о вспыльчивом характере Наира Тикнизяна.

Защитник «Локомотива» ответил на вопросы о партнере по команде.

– У вас в защите появился лучший нападающий – Наир Тикнизян. Что с ним произошло, почему он так раскрылся?

– Поймал свою игру, женился. Наверное, это ему тоже помогло. А так, он всегда проделывал большой объем работы. Сейчас ему воздается за это.

– По своим навыкам и умениям, он действительно может уехать в Европу и заиграть там на хорошем уровне?

– Да, почему нет? Пусть Наир уезжает. Это хорошая реклама и нашему чемпионату, и нашему клубу. Если Тикнизян уедет в Европу, буду рад за него.

– Кстати, говорят, что он очень вспыльчивый…

– Мягко сказано.

– Да? А он уже со всеми в «Локомотиве» подрался или еще не успел?

– Нет-нет. Мы, зная его непростой характер, стараемся где-то сглаживать углы, чтобы он чувствовал себя комфортно и сейчас забивал голы. Это самое главное для команды.

– Вы не такой вспыльчивый?

– Как он? Нет, вы что… Наир с отдельной планеты, скажем так (смеется). 

– А есть кто-то, кто был более бесшабашный, чем Наир? Из тех, с кем вы когда-либо играли.

– Настолько – нет, – сказал Магкеев со смехом.

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12 комментариев
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Люлей он просто не получал. А так, все из одного места.
+26
-1
+25
Ну если каждый день Яну Ромашину в 3.30 утра на работу возить, как тут будешь не вспыльчивым
+25
-3
+22
Ответ ggreen@list.ru
Кавказ дело горячее
Особенно питерский Кавказ.
+9
-1
+8
Можно быть с другой планеты как Месси, можно как Тикнизян
+2
0
+2
Кавказ дело горячее
+2
-1
+1
Ответ el ruso guapo
Люлей он просто не получал. А так, все из одного места.
По факту
+1
0
+1
– По своим навыкам и умениям, он действительно может уехать в Европу и заиграть там на хорошем уровне? | |
Вот кто враг российского футбола. Причём убеждённый, презрительный. (
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Планета Армения?)
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Опистулят разок и успокоиться
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Ответ Люблю Марго Робби
Армяшка быдлан, по-моему ничего удивительного
а ты походу Азер да?
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