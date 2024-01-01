Магкеев о вспыльчивости Тикнизяна: «Стараемся сглаживать углы. Наир с отдельной планеты, скажем так»

Станислав Магкеев рассказал о вспыльчивом характере Наира Тикнизяна.

Защитник « » ответил на вопросы о партнере по команде.

– У вас в защите появился лучший нападающий – . Что с ним произошло, почему он так раскрылся?

– Поймал свою игру, женился. Наверное, это ему тоже помогло. А так, он всегда проделывал большой объем работы. Сейчас ему воздается за это.

– По своим навыкам и умениям, он действительно может уехать в Европу и заиграть там на хорошем уровне?

– Да, почему нет? Пусть Наир уезжает. Это хорошая реклама и нашему чемпионату, и нашему клубу. Если Тикнизян уедет в Европу, буду рад за него.

– Кстати, говорят, что он очень вспыльчивый…

– Мягко сказано.

– Да? А он уже со всеми в «Локомотиве» подрался или еще не успел?

– Нет-нет. Мы, зная его непростой характер, стараемся где-то сглаживать углы, чтобы он чувствовал себя комфортно и сейчас забивал голы. Это самое главное для команды.

– Вы не такой вспыльчивый?

– Как он? Нет, вы что… Наир с отдельной планеты, скажем так (смеется).

– А есть кто-то, кто был более бесшабашный, чем Наир? Из тех, с кем вы когда-либо играли.

– Настолько – нет, – сказал со смехом.

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