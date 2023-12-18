Ведущая «Матч ТВ» Ромашкина о Тикнизяне: «Наир встает со мной в 3:30 утра, отвозит на работу, возвращается домой и досыпает. Говорит: «Пока тебя не провожу – не успокоюсь»

Теги Локомотив премьер-лига Россия телевидение светская хроника девушки и спорт Матч ТВ Наир Тикнизян Футбол

Ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина рассказала, как Наир Тикнизян поддерживает ее.

Напомним, Тикнизян и Ромашкина поженились в ноябре этого года.

«У меня утренние эфиры. Я работаю с 7 до 10 утра. Это у нас лишь прямой эфир, три часа мы находимся в прямом эфире. Приезжаем мы еще раньше, естественно, до прямого эфира. Поэтому я встаю где-то в 3:30 утра. Приезжаю на работу в 4 утра. До 6 утра мы что-то пишем, находим, отмечаем и прочее. Я вообще не высыпаюсь, у меня нарушен режим. У меня загруженность в этом плане и психологическая, и физическая. Я просто устаю.

Нужно сказать спасибо Наиру за то, что он для меня делает. Не каждый мужчина так будет делать. Тем более, профессиональный спортсмен, которому нужно высыпаться. Каждое утро, когда моя смена, он встает со мной в 3:30 утра, провожает меня на работу, отвозит меня, возвращается домой и досыпает. Иногда не спит и смотрит мои эфиры, иногда досыпает. Но никогда не было такого, чтобы он со мной не поехал или сказал: «Ой, я посплю». Я ему каждый раз говорю: «Да поспи ты, господи, тебе же вставать скоро на тренировку». Он говорит: «Нет, я пока тебя не провожу – я не успокоюсь». И вот каждый раз он меня провожает», – сказала Ромашкина.

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25 комментариев
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ну и дурак, так карьеры и хоронят
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Потом при расставании скажет ему: ты хороший, но скучный. И вообще абьюзер!
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у чела в 24 года ребенок и две жены, он точно футболист, а не герой передачи с телеканала Домашний?
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А на такси комфорт она доехать не может? Зачем нарушать режим/сон.
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Каблук 180-го уровня.
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одни нанимают за свои деньги личных поваров, чтобы блюсти диету, массажистов и специалистов по сну, чтобы идеально восстанавливаться, личных физиотерапевтов и тренеров. И другие, которые в 3.30 встают и думают, что герои и дело делают)
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Ответ selso99
А на такси комфорт она доехать не может? Зачем нарушать режим/сон.
Наир не успокоиться если сам ее не отвезет и все равно уснуть не сможет
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Не прилетело бы Наиру за нарушение режима
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это по началу так, потом будет по**й)
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Если честно, это такой бред)
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Так долго не протянет 🤪
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Ответ Антон Фалафель
Каблук 180-го уровня.
скорее, не каблук, а просто не самый умный человек. в наше время технологий и с его деньгами можно спокойно вызывать такси (премьер или бизнес), а самому не нарушать режим сна, от которого в том числе зависит его карьера.
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Ответ selso99
А на такси комфорт она доехать не может? Зачем нарушать режим/сон.
увы, уже весь мозг просверлен тем, как ей тяжело и "режим нарушен" и надо срочно ей помочь. И вот он, как настоящий мужчина, встает в 3-30 и везет ее на работу. Помогает и подставляет крепкое мужское плечо в трудной ситуации, опора и фундамент!!! - она скажет всем вокруг(уже сказала), что это настоящий мужик и расскажет всем подружкам, как надо любить!! А так по итогу тут нужен психотерапевт, чтобы все это распутать, так как по факту мешает всем жить счастливо
))
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Ответ Myakish69
мило, конечно. но посмотрим, что будет через год
Расход распил алики
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Удачно на кукан прыгнула😎💰✌🏻
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мило, конечно. но посмотрим, что будет через год
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Наир Ромашкин
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Парень рискует работой. Режим и его соблюдение для профессионального спортсмена - основа основ. Сон и его продолжительность - это восстановление. Нет восстановления - нет нагрузкам. Он просто закончит с карьерой очень быстро из-за брака. Странно, что СПОРТИВНЫЙ журналист (то бишь его жена) не понимает таких вещей.
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враньё! причем палится жёстко
в 3-30 она встаёт и в 4 уже на работе.
полчаса на все? то есть допустим дорога 15 мин минимум, это Москва.
зубы не чистит? не одевается или спит в одежде? не завтракает и не моется?
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Поэтому я встаю где-то в 3:30 утра. Приезжаю на работу в 4 утра......за 30 минут ???????????? туалет....и тд....30 минут это что то
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респект человеку. не каждый так может.
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Ромашкин-Каблуков.
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