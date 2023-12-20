Тикнизян о Дзюбе на тренировках: «Не потеет – в душе ему хватает 15 секунд. Уезжает первым на «Мерседесе» с водителем»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян рассказал, что Артем Дзюба не потеет на тренировках.

– Что могу сказать про эту яркую личность? Историй много. Но начну с факта. Это очень харизматичный человек. С достаточно тонким чувством юмора. Но я практически никогда не смеюсь над его шутками. Точнее, делаю вид, что мне смешно. Чтобы он, не дай бог, на меня не обиделся.

А история? Не знаю, будет он на меня обижаться или нет. Он, допустим, любит уезжать первым с тренировки. Заканчивается тренировка, проходит буквально полторы минуты, открываются ворота на базе, и Артем на своем «Мерседесе» уезжает с личным водителем. Не знаю, хорошо это или плохо. Но человек не любит оставаться на базе и восстанавливаться. Потому что он всегда готов! Наверное, так.

Происходит это так. Тема заходит в раздевалку, снимает экипировку, берет полотенце, идет в душ. Проходит 20-25-30 секунд – и он уже обратно выходит. Человеку не надо много времени тратить в душе, потому что он не потеет. Все делает на классе. И просто освежается. Поэтому ему хватает не более 15 секунд.

– А после матчей тоже уходит первым?

– С матчей как раз нет.

Если еще приводить факты, то он очень любит побеждать. Он привык к этому вкусу победы. И прививает его нашей команде. Когда-то это получается, когда-то нет. Он любит быть лидером на поле и в раздевалке. И это хорошо, что у нас есть такой человек в команде, – сказал защитник «Локомотива».

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25 комментариев
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Рука набита у человека
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+25
Делаю вид что мне смешны его шутки
------------
Так Дзюбу давно никто не троллил🤣
Для человека типажа Дзюбы, который считает себя гуру юмора и большим шутником, такие слова как нож в сердце и гораздо обиднее чем назвать его дро4ером)
+23
-1
+22
Тикнизян: уезжает и приезжает на базу на Мерседесе. Вожу его я, кстати.
+18
-3
+15
Ответ Dani Schestov
Рука набита у человека
Набита у Смолова, у Дзюбы натренирована.
+13
-2
+11
Мертвые не потеют
+6
-2
+4
"Тренироваться надо тем, кто не умеет играть", как говорили одни датчане
+3
0
+3
А по окончании тренировки смотрите остросюжетный боевик с Артёмом Дзюбой "Угнать за 60 секунд"
+1
0
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Новости с будущих сборов Локо зимой:
Дзюба и Тикнизян подрались на тренировке
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Ответ Montenegro Serbian
Делаю вид что мне смешны его шутки ------------ Так Дзюбу давно никто не троллил🤣 Для человека типажа Дзюбы, который считает себя гуру юмора и большим шутником, такие слова как нож в сердце и гораздо обиднее чем назвать его дро4ером)
думаю просто подогрел старого
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Ответ Эркинбек Апаканов
Ему не до Дзюбы, есть дела по вожнее.
Подвозить Яну Ромашкину до работы.
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Ответ Фарид Харисов
Тикнизян: уезжает и приезжает на базу на Мерседесе. Вожу его я, кстати.
Ему не до Дзюбы, есть дела по вожнее.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Набита у Смолова, у Дзюбы натренирована.
Огонь🔥 😂🔥
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Ответ Dani Schestov
Рука набита у человека
Быстро отстрелялся, и уехал.
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Разговорился в последнее время Наир——- не к добру это——
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Я бы посоветовал проверить кошельки)
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очередная ветка унижений капитана и легенды Зенита

ни стыда у вас, ни совести
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Нормально он его)
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Дзюба сдаёт, однако.
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мертвые не потеют
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у защитника голов больше, чем у невспотевшего
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ОЖИДАНИЕ: у Тинкизяна есть симпатичная девушка с хорошей фигурой, о которой можно говорить.
РЕАЛЬНОСТЬ: рассуждает о том как потеет или нет какой-то мужик из команды и посекундно засекает сколько он по времени посещает душ
🤣🤣
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Зачем ему на поле потеть? Рукаку в душе потеет (20 секунд).
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Провокационное заявление)
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По привычке не потеет, чтобы в душе долго не находиться
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