«Зенит» повторил предложение ЦСКА по Граму – 1,8 млн евро. И готов перебить следующее
«Зенит» продолжает бороться с ЦСКА за защитника Алаа Грама.
Как сообщает Иван Карпов, «Зенит» повторил предложение ЦСКА о трансфере 22-летнего защитника «Сфаксьена». Теперь вместо 1,5 млн евро «Зенит» предлагает 1,8 млн. Отмечается, что сине-бело-голубые готовы перебить следующее предложение ЦСКА.
В случае успеха в переговорах «Зенит» отправит Грама в аренду в другой клуб Мир РПЛ. Возможно, это будет «Сочи» или «Факел».
В сезоне-2023/24 защитник провел 10 матчей в высшей лиге Туниса, забил 3 гола и получил 1 желтую карточку.
За сборную Туниса он провел 2 матча. Подробно со статистикой Грама можно ознакомиться здесь.
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Но в то же время как ЦСКА заинтересовался им перед Новым годом и первым вышел на тунисцев с предложением о покупке игрока.
ЦСКА сейчас договориться со «Сфинктером» и предложит 30 млн… после того как Зенит перебьет - деньги пополам )
Потом, когда пошли новости про то, что он заинтересован в переходе в ЦСКА, начали говорить «это все агентские игры и он нам не нужен»
Даже интересно что будет сказано сейчас )
Зенит им еще летом интересовался,переговоры отложили на зиму.
Если с Грамом летом возникла ситуация как Эракович и Спартак,то Зенит уже летом начал бы переговоры