«Зенит» повторил предложение ЦСКА по Граму – 1,8 млн евро. И готов перебить следующее

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Тунис Сфаксьен деньги Алаа Грам Футбол

«Зенит» продолжает бороться с ЦСКА за защитника Алаа Грама.

Как сообщает Иван Карпов, «Зенит» повторил предложение ЦСКА о трансфере 22-летнего защитника «Сфаксьена». Теперь вместо 1,5 млн евро «Зенит» предлагает 1,8 млн. Отмечается, что сине-бело-голубые готовы перебить следующее предложение ЦСКА.

В случае успеха в переговорах «Зенит» отправит Грама в аренду в другой клуб Мир РПЛ. Возможно, это будет «Сочи» или «Факел».

В сезоне-2023/24 защитник провел 10 матчей в высшей лиге Туниса, забил 3 гола и получил 1 желтую карточку.

За сборную Туниса он провел 2 матча. Подробно со статистикой Грама можно ознакомиться здесь.

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72 комментария
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Просто мешок с деньгами
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Скауты ЦСКА всегда могли отыскать талантливых футболистов за небольшие деньги. Зачем Зениту самому искать таланты если могут тупо перебивать футболистов у армейцев.
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Дружок принес в кармане грамм, а я готовлюсь к выборам: :)
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Ответ Василий Иванов
Скауты ЦСКА всегда могли отыскать талантливых футболистов за небольшие деньги. Зачем Зениту самому искать таланты если могут тупо перебивать футболистов у армейцев.
Если быть честными, то Зенит интересовался Грамом еще летом - были новости о разговорах между клубами.

Но в то же время как ЦСКА заинтересовался им перед Новым годом и первым вышел на тунисцев с предложением о покупке игрока.
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Ответ Василий Иванов
Скауты ЦСКА всегда могли отыскать талантливых футболистов за небольшие деньги. Зачем Зениту самому искать таланты если могут тупо перебивать футболистов у армейцев.
При этом Зенит им интересовался еще летом
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Зенит это делает не для своего усиления, а для того, чтобы ЦСКА не усилился. Мерзко и не порядочно с их стороны.😏
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Как Семак конкуренции боится, просто смех
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Зачем Зениту африканец в бразильской команде?
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Похоже на попытку агентов выбить денег из кого-то. Вопрос: из ЦСКА или из Зенита?)
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Ответ Василий Иванов
Скауты ЦСКА всегда могли отыскать талантливых футболистов за небольшие деньги. Зачем Зениту самому искать таланты если могут тупо перебивать футболистов у армейцев.
Что в этом противозаконно. ЦСКА в свое время через призыв в армию собрал чемпионскую сборную. И этим чемпионством гордится. А тут законный рыночный механизм.
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Готов перебить следующее 😳😳😳
ЦСКА сейчас договориться со «Сфинктером» и предложит 30 млн… после того как Зенит перебьет - деньги пополам )
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Сначала болельщики Зенита говорили, что Грам им нужен и клуб вообще раньше заинтересовался им.
Потом, когда пошли новости про то, что он заинтересован в переходе в ЦСКА, начали говорить «это все агентские игры и он нам не нужен»

Даже интересно что будет сказано сейчас )
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Ответ Владимир Бадаев
Зенит это делает не для своего усиления, а для того, чтобы ЦСКА не усилился. Мерзко и не порядочно с их стороны.😏
Успокойтесь
Зенит им еще летом интересовался,переговоры отложили на зиму.
Если с Грамом летом возникла ситуация как Эракович и Спартак,то Зенит уже летом начал бы переговоры
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Ответ Титюля
Откуда тебе знать планы Зенита? Не надо выдавать свои домыслы за версии.
тут только тупой этого не замечает. купить и отдать в аренду - что это ещё может быть? притом что у них защитников на две команды. Чистякова просто уничтожили как футболиста,кругового уничтожили,бразильцев в Питере уже чуть ли не насильно удерживают.
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Перебивали, перебивают и будут перебивать))
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Ответ Василий Иванов
Скауты ЦСКА всегда могли отыскать талантливых футболистов за небольшие деньги. Зачем Зениту самому искать таланты если могут тупо перебивать футболистов у армейцев.
Ох уж этот мешок, засыпающий деньгами, который нашёл Грама и интересовался им за полгода до талантливых скаутов ЦСКА 😀
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Надеюсь игрок сдержит слово и перейдёт в ЦСКА
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как-то многовато за Грам
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Бабаев будет рад, если Зенит перехватит игрока. Будет отличная отмазка
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Ни себе, ни людям...
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Ответ Игорь Новиков
Похоже на попытку агентов выбить денег из кого-то. Вопрос: из ЦСКА или из Зенита?)
Деньги выбивают из Карпова. Он ведь платит за инсайды)
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Я так хочу посмотреть на Зенит без госденег. Будет посмешище
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Ответ Groznyi2024
1.8 млн евро. Вот это мешок.
Зенит готов перебивать предложение армейцев, чуть дальше почитай и поймешь почему мешок
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Ответ Machine Head
Комментарий удален модератором
погоди, это же ещё не точно. Может и в ЦСКА отдадут
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Ответ Фархат Гайдаров
Просто мешок с деньгами
Не мешок, а мешочек, судя по результатам...
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Ответ Фархат Гайдаров
Зенит готов перебивать предложение армейцев, чуть дальше почитай и поймешь почему мешок
спорим, что дальше 5 млн не зайдет?
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Зачем ?
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Дают килограмм, а выхлоп - Грам. Такой вот бизнес.
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Выдумки
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Надо законодательно ввести трансферное правило. Ввиду того, что газпромбанк не под санкциями, значит он может платить за футболистов по миру. Дальше все футболисты переходят в зенит и уже они распределяют футболистов по клубам рпл в аренду.
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