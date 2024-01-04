«Зенит» повторил предложение ЦСКА по Граму – 1,8 млн евро. И готов перебить следующее

«Зенит» продолжает бороться с ЦСКА за защитника Алаа Грама.

Как сообщает Иван Карпов, «Зенит» повторил предложение ЦСКА о трансфере 22-летнего защитника « ». Теперь вместо 1,5 млн евро « » предлагает 1,8 млн. Отмечается, что сине-бело-голубые готовы перебить следующее предложение .

В случае успеха в переговорах «Зенит» отправит Грама в аренду в другой клуб Мир . Возможно, это будет «Сочи» или «Факел».

В сезоне-2023/24 защитник провел 10 матчей в высшей лиге Туниса, забил 3 гола и получил 1 желтую карточку.

За сборную Туниса он провел 2 матча. Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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