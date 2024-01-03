«Зенит» предлагает 5 млн евро, бонусы и процент от перепродажи за лучшего бомбардира «Црвены Звезды» Миятовича (MaxBet Sport)

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы деньги Йован Миятович Футбол

«Зенит» хочет приобрести форварда «Црвены Звезды» Йована Миятовича.

По сведениям MaxBet Sport, на 18-летнего футболиста претендует целый ряд клубов, но петербуржцы – фавориты. Чемпионы России готовы заплатить 5 млн евро, а также включить в соглашение бонусы и часть суммы от перепродажи футболиста.

Утверждается, что «Црвена Звезда» уже получила «предложение, от которого нельзя отказаться», а Миятович находится в шаге от перехода в новую команду.

Ранее стало известно, что купить нападающего хочет и «Фейеноорд», но у «Зенита» есть приоритетное право приобретения футболиста.

В этом сезоне 18-летний форвард забил 8 голов (больше всех в команде) и отдал 2 результативные передачи за 14 матчей в чемпионате Сербии. Подробно его статистику можно изучить здесь.

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21 комментарий
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Как всегда наличными, я надеюсь?)
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Миятович показывает приличный уровень!
С такими ассистентами как Вендел и Клаудиньо может заиграть ещё лучше👌🏻
+9
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Джорджевича тоже талантом брали, правда из Черногории.
+5
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+4
Ответ Ivan Petrov
Ты ещё рассчитываешь что они вернутся 😂
Разумеется вернутся, у футболистов контракты!
+5
-1
+4
Ответ Lindeman
Газом
Мясом
+7
-4
+3
это сын Предрага?
+3
-1
+2
Ответ Тимур Гарипов
Мясом
Главное, что не борщом и не товаром Промеса...
+4
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Не припомню чтобы у нас в РПЛ раскрылся хоть один молодой сербский атакующий игрок. На ум приходят только Видич и Иванович.
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У питерских горит, но по факту пока не вернутся еврокубки сюда реально поедут только за деньгами
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Странная позиция у главных Путриотов.. Гос компания в не лучшее время для Страны вваливает за 2-х игроков 1млрд рублей и это помимо зп. тоже Динамо и Локомотив Гос Бабла не мало тратят. и это в отсутствии еврокубках. Зенит за прошлый чемпионат заработал 730 млн и чуть больше 150 за кубок, хорошо берём 15 домашних матчей и продажа атрибутики ещё пускай будет 700 млн и того 1,5-1,7 млрд рублей. и ради этого клубы себе в минус вгоняют,а дальше что ?
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Подарок к выборам?
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Ответ Amalfitano
Не припомню чтобы у нас в РПЛ раскрылся хоть один молодой сербский атакующий игрок. На ум приходят только Видич и Иванович.
Красич
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