«Зенит» предлагает 5 млн евро, бонусы и процент от перепродажи за лучшего бомбардира «Црвены Звезды» Миятовича (MaxBet Sport)

«Зенит» хочет приобрести форварда «Црвены Звезды» Йована Миятовича.

По сведениям MaxBet Sport, на 18-летнего футболиста претендует целый ряд клубов, но петербуржцы – фавориты. Чемпионы России готовы заплатить 5 млн евро, а также включить в соглашение бонусы и часть суммы от перепродажи футболиста.

Утверждается, что « » уже получила «предложение, от которого нельзя отказаться», а находится в шаге от перехода в новую команду.

Ранее стало известно, что купить нападающего хочет и «Фейеноорд», но у « » есть приоритетное право приобретения футболиста.

В этом сезоне 18-летний форвард забил 8 голов (больше всех в команде) и отдал 2 результативные передачи за 14 матчей в чемпионате Сербии. Подробно его статистику можно изучить здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам