«Зенит» заплатит за Нино 5 млн евро сразу и еще 1 млн – как бонусы («Чемпионат»)

Переход защитника «Флуминенсе» Нино может обойтись «Зениту» в 6 миллионов евро.

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, 5 миллионов будут выплачены сразу, еще 1 миллион фигурирует в условиях сделки в качестве бонусов.

Ранее стало известно, что переход защитника сборной Бразилии в «Ноттингем Форест» сорвался после продолжавшихся в течение месяца переговоров между английским клубом и « ».

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