«Зенит» заплатит за Нино 5 млн евро сразу и еще 1 млн – как бонусы («Чемпионат»)

Теги Зенит Флуминенсе высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Нино Мота Чемпионат.com деньги Футбол

Переход защитника «Флуминенсе» Нино может обойтись «Зениту» в 6 миллионов евро.

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, 5 миллионов будут выплачены сразу, еще 1 миллион фигурирует в условиях сделки в качестве бонусов.

Ранее стало известно, что переход защитника сборной Бразилии в «Ноттингем Форест» сорвался после продолжавшихся в течение месяца переговоров между английским клубом и «Флуминенсе».

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24 комментария
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Ответ Slavnov
Опять наш мешочек развели...
Ты про Рябчука за 6 мультов?
+13
-3
+10
Ответ Slavnov
Опять наш мешочек развели...
Ты только сейчас понял, как ЦСКА вас на деньги с Мединой развел?
+11
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Ответ Slavnov
Опять наш мешочек развели...
да, опять наш Спартак никого приличного купить не может, а Джикии все платят бешеные бабки, пока он ест шашлык на скамейке(((
+8
-2
+6
Бритиши хотели по карте заплатить, зато Зенит - наликом. А бомбит почему-то в Тушино
+9
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+3
Ответ Slavnov
Опять наш мешочек развели...
Его развели на Рябчика и Бонгонду,
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+3
Ответ Slavnov
Опять наш мешочек развели...
Ешь ты хинкали, Рябчиков жуй, год твой последний приходит, Гоги Джикия
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Добро пожаловать, Нино! Сейчас будут разнообразные фейерверки 🎆 из столицы нашей Родины, но так даже веселее, Новый год!
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Зенит отлично работает в нынешних условиях!
Спартак тратит 30 млн и покупает всякий шлак!
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+2
Масковцы в духе Петросяна щас нас шокировать своим искрометным юмором будут. Бгг:)
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Ответ Голубой лев
Масковцы в духе Петросяна щас нас шокировать своим искрометным юмором будут. Бгг:)
И это при живём Джикии)
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+2
Ответ Голубой лев
Масковцы в духе Петросяна щас нас шокировать своим искрометным юмором будут. Бгг:)
Бабушка Нина уже печет для Нино пирожки на свою пенсию в 20 тыс. рублей. Как тебе?
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Комментарий удален пользователем
Зенит купил Нижний Новгород, ничеси...
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Ответ Red Stoun
Зинка нашла Нинку
О,адепт команды Ананидзе пытается шутить.
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Ответ Матрос Кот
Нино это женское грузинское имя. Надо проверить,кого Зениту впаривают.
Марсилио Флоренсио Мота Фильо,Олимпийский чемпион Токио.
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