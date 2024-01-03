«Зенит» заплатит за Нино 5 млн евро сразу и еще 1 млн – как бонусы («Чемпионат»)
Переход защитника «Флуминенсе» Нино может обойтись «Зениту» в 6 миллионов евро.
Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, 5 миллионов будут выплачены сразу, еще 1 миллион фигурирует в условиях сделки в качестве бонусов.
Ранее стало известно, что переход защитника сборной Бразилии в «Ноттингем Форест» сорвался после продолжавшихся в течение месяца переговоров между английским клубом и «Флуминенсе».
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