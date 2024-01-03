«Зенит» выплатит 5 млн евро наличными за Нино. Переход защитника «Флу» в «Ноттингем» сорвался (Itatiaia)
Трансфер защитника «Флуминенсе» Нино Моты обойдется «Зениту» в 5 миллионов евро.
Как отмечает Itatiaia, российский клуб согласился выплатить около 27 миллионов реалов за 26-летнего игрока обороны сборной Бразилии. Эта сумма эквивалентна приблизительно 5 миллионам евро.
«Зенит» и «Флуминенсе» уже инициировали обмен документами, необходимыми для оформления сделки.
Защитник был близок к переходу в «Ноттингем Форест». Переговоры продолжались около месяца. Игрок дал свое согласие по вопросам предлагавшегося срока контракта и зарплаты. Но английский клуб в итоге так и не договорился с бразильской стороной о форме выплат. «Ноттингем» был готов перечислить 37,5 миллиона реалов, но в рассрочку. Как сообщается, «Зенит» готов заплатить 27 миллионов реалов наличными сразу.
Статистику Нино можно посмотреть здесь.
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