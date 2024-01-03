«Зенит» выплатит 5 млн евро наличными за Нино. Переход защитника «Флу» в «Ноттингем» сорвался (Itatiaia)

Теги Зенит Флуминенсе высшая лига Бразилия премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Ноттингем Форест Нино Мота деньги Футбол

Трансфер защитника «Флуминенсе» Нино Моты обойдется «Зениту» в 5 миллионов евро.

Как отмечает Itatiaia, российский клуб согласился выплатить около 27 миллионов реалов за 26-летнего игрока обороны сборной Бразилии. Эта сумма эквивалентна приблизительно 5 миллионам евро.

«Зенит» и «Флуминенсе» уже инициировали обмен документами, необходимыми для оформления сделки.

Защитник был близок к переходу в «Ноттингем Форест». Переговоры продолжались около месяца. Игрок дал свое согласие по вопросам предлагавшегося срока контракта и зарплаты. Но английский клуб в итоге так и не договорился с бразильской стороной о форме выплат. «Ноттингем» был готов перечислить 37,5 миллиона реалов, но в рассрочку. Как сообщается, «Зенит» готов заплатить 27 миллионов реалов наличными сразу.

Статистику Нино можно посмотреть здесь.

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49 комментариев
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А давно вообще последний раз за футболиста налом платили ? Имеется ввиду в сделках топ-уровня. И была ли раньше такая практика и что с ней сейчас. Учитывая ситуацию, было бы интересно материал почитать на эту тему
+39
-2
+37
Ответ Владислав Харламов
Куда Зениту ещё защитников? Два левых (Круговой, Сантос), три правых (Караваев, Фернандес, Сутормин), пять центральных (Родригао, Ренан, Алип, Чистяков, Эракович). Солить их что ли?
Сколько мона столько и нуна.
+39
-4
+35
Ответ Владислав Харламов
Куда Зениту ещё защитников? Два левых (Круговой, Сантос), три правых (Караваев, Фернандес, Сутормин), пять центральных (Родригао, Ренан, Алип, Чистяков, Эракович). Солить их что ли?
Ренана уже нет, Круговой, Чистяков и Сутормин - запасные
+17
-2
+15
За 5 такого игрока. Даже как то дешево. Думаю с Родригао зацементируют все
+13
-3
+10
Куда Зениту ещё защитников? Два левых (Круговой, Сантос), три правых (Караваев, Фернандес, Сутормин), пять центральных (Родригао, Ренан, Алип, Чистяков, Эракович). Солить их что ли?
+16
-8
+8
В коробке из под ксерокса, классика )))
+11
-4
+7
За налик - да
+7
-2
+5
Ответ Владислав Харламов
Куда Зениту ещё защитников? Два левых (Круговой, Сантос), три правых (Караваев, Фернандес, Сутормин), пять центральных (Родригао, Ренан, Алип, Чистяков, Эракович). Солить их что ли?
Сутормин не профильный защитник,Марио и Караваев все время на травмах,Ренан видимо уходит в аренду и картина уже меняется Тем более никто не знает(только в клубе) кто ещё уходит или насколько выбыл тот или иной игрок.По Чистякову нет решения пока, тоже может уйти С Марио контракт 1+1 и судя по его игре продлевать не стоит.
+6
-1
+5
Ответ Владислав Харламов
Куда Зениту ещё защитников? Два левых (Круговой, Сантос), три правых (Караваев, Фернандес, Сутормин), пять центральных (Родригао, Ренан, Алип, Чистяков, Эракович). Солить их что ли?
лишним не будет, впереди кубок содружеств, возможно
+2
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+2
Ответ МистерБлин
а эсмсками продолжат собирать по ТВ на операции больным детям?
Во многих странах собирают на операции детям. А вообще 90% сборов, это развод. Потому что у нас всё делают в стране бесплатно. Пусть со скрипом, надо ждать квоту, но делают. А 10% это что-то редкое, которое могут и не делать или какие-нибудь лекарства, которые в России не лицензированные.
+3
-1
+2
Ответ Владислав Харламов
Куда Зениту ещё защитников? Два левых (Круговой, Сантос), три правых (Караваев, Фернандес, Сутормин), пять центральных (Родригао, Ренан, Алип, Чистяков, Эракович). Солить их что ли?
Видимо на передержку берут )
+4
-2
+2
Ответ Filipp Gorski
За 5 такого игрока. Даже как то дешево. Думаю с Родригао зацементируют все
За какого такого? Не хватающий звезд с неба бразильский защитник, уже не молодой.
+4
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+2
Ответ Сибирский литовец
Зениту надо 4 хороших игрока : в центр защиты, слева, опорник вместо Кузяева в пару к Барриосу и хорошего нападающего, тогда можно подумать о чемпионстве. Все два состава, про которые здесь пишут - это ни о чем, средние игроки
Если в ЕК - то вратаря. Если в РПЛ - то и тех, кто есть, достаточно.
+1
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+1
Новая связка зенита Клава и Нина
Зенит уже сделал запросы на приобретение Даши , Маши и Наташи
+2
-1
+1
Ответ E.V.P.
Не выбрал. Свежая новость: Защитник "Флуминенсе" Нино, на которого претендует "Зенит", не хочет выступать в России, сообщил журналист Виктор Лесса. Бразилец мечтает оказаться в АПЛ, однако не получил оттуда предложения, которое его устроило бы.
это старая новость. А вообще кто будет спрашивать крепостного?
+2
-1
+1
Ответ Сибирский литовец
Зениту надо 4 хороших игрока : в центр защиты, слева, опорник вместо Кузяева в пару к Барриосу и хорошего нападающего, тогда можно подумать о чемпионстве. Все два состава, про которые здесь пишут - это ни о чем, средние игроки
О чемпионстве не думают, а организуют в кабинете, остальное для развлечения публики.
0
0
0
Ответ Владислав Харламов
Куда Зениту ещё защитников? Два левых (Круговой, Сантос), три правых (Караваев, Фернандес, Сутормин), пять центральных (Родригао, Ренан, Алип, Чистяков, Эракович). Солить их что ли?
но если он сильнее тех, что есть. Сильного купить - слабого продать! Правильная стратегия.
0
0
0
Ответ Владислав Харламов
Куда Зениту ещё защитников? Два левых (Круговой, Сантос), три правых (Караваев, Фернандес, Сутормин), пять центральных (Родригао, Ренан, Алип, Чистяков, Эракович). Солить их что ли?
Ренан и Чистяков с большой долей вероятности уйдут зимой.
+1
-1
0
Ответ MAXIMum1
Во многих странах собирают на операции детям. А вообще 90% сборов, это развод. Потому что у нас всё делают в стране бесплатно. Пусть со скрипом, надо ждать квоту, но делают. А 10% это что-то редкое, которое могут и не делать или какие-нибудь лекарства, которые в России не лицензированные.
👨‍⚕️👩‍⚕️
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0
Ответ MAXIMum1
Во многих странах собирают на операции детям. А вообще 90% сборов, это развод. Потому что у нас всё делают в стране бесплатно. Пусть со скрипом, надо ждать квоту, но делают. А 10% это что-то редкое, которое могут и не делать или какие-нибудь лекарства, которые в России не лицензированные.
Неплохая кормушка это разводилово для тв-каналов. Они сами хвалились, что собрали на этом полмиллиарда рублей за год. А вот сколько на больных детей ушло, нам неведомо.
0
0
0
Ответ Filipp Gorski
За 5 такого игрока. Даже как то дешево. Думаю с Родригао зацементируют все
А от кого цементироваться в РФПЛ? Или у них реально не хватает защитников?
+1
-1
0
Ответ Артем Артамонов
А давно вообще последний раз за футболиста налом платили ? Имеется ввиду в сделках топ-уровня. И была ли раньше такая практика и что с ней сейчас. Учитывая ситуацию, было бы интересно материал почитать на эту тему
А разница?
0
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Ответ Helge
Зато зенит всегда готов сделать бразильцу предложение, которое того устроит. И что он в итоге выбрал-то? Кроме того, ещё не известно, получит ли он разрешение на игру в Англии? там весьма строгие критерии для неграждан ЕС, а Нино за сборную сыграл лишь 1 раз
Так у них тренер сборной из Флуминесе, неудивительно, что оттуда часто подтягивают в сборную, раскручивать то как-то нужно
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Ответ E.V.P.
Не выбрал. Свежая новость: Защитник "Флуминенсе" Нино, на которого претендует "Зенит", не хочет выступать в России, сообщил журналист Виктор Лесса. Бразилец мечтает оказаться в АПЛ, однако не получил оттуда предложения, которое его устроило бы.
Зато зенит всегда готов сделать бразильцу предложение, которое того устроит. И что он в итоге выбрал-то? Кроме того, ещё не известно, получит ли он разрешение на игру в Англии? там весьма строгие критерии для неграждан ЕС, а Нино за сборную сыграл лишь 1 раз
0
0
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Сколько куриных яиц можно было купить за 5 лимонов евро! Всем была бы польза!
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Половина комментариев - подрыв апож с выходом в стратосферу. xD
Новый год наступил, а фейерверки продолжаются. ))
С Новым годом всех!
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Налоговая в курсе этой сделки? Газпром уже совсем офанорел. В открытую публикует, что нам все равно, мы в сумке деньги привезли, выгрузили, футболиста забрали. Все, привет
+4
-4
0
а эсмсками продолжат собирать по ТВ на операции больным детям?
+4
-4
0
там как раз Нино и не хватает))))) интересно, что сейчас скажут эксперты-депутаты о воспитании и развитии молодежного состава!?)))))
+3
-3
0
наличными мелкими купюрами с разными сериями
+1
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0
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