Трансфер защитника «Флуминенсе» Нино Моты обойдется «Зениту» в 5 миллионов евро.

Как отмечает Itatiaia, российский клуб согласился выплатить около 27 миллионов реалов за 26-летнего игрока обороны сборной Бразилии. Эта сумма эквивалентна приблизительно 5 миллионам евро.

«Зенит» и « » уже инициировали обмен документами, необходимыми для оформления сделки.

Защитник был близок к переходу в « ». Переговоры продолжались около месяца. Игрок дал свое согласие по вопросам предлагавшегося срока контракта и зарплаты. Но английский клуб в итоге так и не договорился с бразильской стороной о форме выплат. «Ноттингем» был готов перечислить 37,5 миллиона реалов, но в рассрочку. Как сообщается, « » готов заплатить 27 миллионов реалов наличными сразу.

Статистику Нино можно посмотреть здесь.

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