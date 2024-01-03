«Зенит» близок к покупке защитника «Флуминенсе» Нино почти за 6 млн евро (Фабио Алейшо)
Нино Мота в ближайшее время может присоединиться к «Зениту».
Как утверждает журналист Фабио Алейшо, петербуржцы очень близки к тому, чтобы подписать защитника «Флуминенсе». Переговоры находятся на завершающей стадии, и скоро чемпионы России объявят о сделке.
Трансфер обойдется «Зениту» почти в 6 млн евро.
В 2023 году Нино Мота провел 26 игр в высшей лиге Бразилии и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
На прошлой неделе сообщалось, что футболист отказался переезжать в Россию.
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