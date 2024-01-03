«Зенит» близок к покупке защитника «Флуминенсе» Нино почти за 6 млн евро (Фабио Алейшо)

Теги Зенит Флуминенсе высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Нино Мота деньги Футбол

Нино Мота в ближайшее время может присоединиться к «Зениту».

Как утверждает журналист Фабио Алейшо, петербуржцы очень близки к тому, чтобы подписать защитника «Флуминенсе». Переговоры находятся на завершающей стадии, и скоро чемпионы России объявят о сделке.

Трансфер обойдется «Зениту» почти в 6 млн евро.

В 2023 году Нино Мота провел 26 игр в высшей лиге Бразилии и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

На прошлой неделе сообщалось, что футболист отказался переезжать в Россию.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Через год Нино уйдёт в аренду в НиНо (Пари НН)
+2
-2
0
Эх, зря он конечно Гослинга подставил в свое время
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий