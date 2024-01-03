«Зенит» близок к покупке защитника «Флуминенсе» Нино почти за 6 млн евро (Фабио Алейшо)

Нино Мота в ближайшее время может присоединиться к «Зениту».

Как утверждает журналист Фабио Алейшо, петербуржцы очень близки к тому, чтобы подписать защитника « ». Переговоры находятся на завершающей стадии, и скоро чемпионы России объявят о сделке.

Трансфер обойдется « » почти в 6 млн евро.

В 2023 году провел 26 игр в высшей лиге Бразилии и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

На прошлой неделе сообщалось, что футболист отказался переезжать в Россию.

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