Шкриньяр может больше не сыграть в этом сезоне. Защитник «ПСЖ» выбыл на несколько месяцев

Милан Шкриньяр может больше не сыграть в этом сезоне из-за травмы.

Защитника заменили на 71-й минуте матча за между «ПСЖ» и «Тулузой» (2:0) из-за повреждения голеностопа левой ноги.

Как пишет RMC Sport, «ПСЖ» опасается худшего. Ожидается, что пропустит несколько месяцев. Он может больше не выйти на поле в этом сезоне. Возможно, Милану потребуется операция.

В этом сезоне 28-летний центральный защитник провел 23 матча в составе « » и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.

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