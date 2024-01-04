Шкриньяр может больше не сыграть в этом сезоне. Защитник «ПСЖ» выбыл на несколько месяцев

Теги ПСЖ Тулуза лига 1 Франция травмы Суперкубок Франции Милан Шкриньяр Футбол

Милан Шкриньяр может больше не сыграть в этом сезоне из-за травмы.

Защитника заменили на 71-й минуте матча за Суперкубок Франции между «ПСЖ» и «Тулузой» (2:0) из-за повреждения голеностопа левой ноги.

Как пишет RMC Sport, «ПСЖ» опасается худшего. Ожидается, что Шкриньяр пропустит несколько месяцев. Он может больше не выйти на поле в этом сезоне. Возможно, Милану потребуется операция.

В этом сезоне 28-летний центральный защитник провел 23 матча в составе «ПСЖ» и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.

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3 комментария
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Ответ Бродяга-симпатяга
Карма. Симулировал травму в последний сезон в Интере и вот похоже ответка пришла
Этих сказок не существует
+3
0
+3
топовый дэф был в Интере и Сампдории...но в последнее время слишком много травм и пропусков игр..ещё и история с непродлением контракта имиджево конечно не красит.. Всегда теперь, когда читаю или вижу игру Шкриньяра,есть чувство тяжести какой то на душе(
+3
-1
+2
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