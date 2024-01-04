Шкриньяр может больше не сыграть в этом сезоне. Защитник «ПСЖ» выбыл на несколько месяцев
Милан Шкриньяр может больше не сыграть в этом сезоне из-за травмы.
Защитника заменили на 71-й минуте матча за Суперкубок Франции между «ПСЖ» и «Тулузой» (2:0) из-за повреждения голеностопа левой ноги.
Как пишет RMC Sport, «ПСЖ» опасается худшего. Ожидается, что Шкриньяр пропустит несколько месяцев. Он может больше не выйти на поле в этом сезоне. Возможно, Милану потребуется операция.
В этом сезоне 28-летний центральный защитник провел 23 матча в составе «ПСЖ» и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
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