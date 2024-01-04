Энрике об Угарте, не сыгравшем против «Тулузы»: «Ни одной ошибки, потери – все идеально. Он был великолепен»

Луис Энрике ответил шуткой на вопрос об игровом времени Мануэля Угарте.

Вчера « » стал обладателем Суперкубка Франции, обыграв «Тулузу» со счетом 2:0. провел весь матч на скамейке запасных.

«Он был великолепен. Ни одной потери мяча, ни одной ошибки – все идеально», – сказал главный тренер «ПСЖ».

Угарте перешел в «ПСЖ» из «Спортинга» летом 2023 года и провел за французский клуб 19 матчей во всех турнирах нынешнего сезона. Его статистика доступна здесь.

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