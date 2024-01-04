Энрике о 1-м трофее во главе «ПСЖ»: «Постараемся выиграть еще. Я не бываю доволен на 100%»

Теги ПСЖ Тулуза лига 1 Франция Луис Энрике Суперкубок Франции Футбол

Луис Энрике поделился эмоциями от завоевания первого трофея с «ПСЖ».

Парижане выиграли Суперкубок Франции, победив «Тулузу» (2:0).

«Выигрывать трофеи всегда сложно. К таким матчам важно готовиться немного иначе, чем к остальным, быть максимально эффективными.

Я доволен, и сейчас мы думаем о том, чтобы двигаться дальше и стараться выигрывать новые трофеи.

Я не бываю доволен на 100%, мы способны играть лучше. «Тулуза» была хороша во втором тайме», – сказал главный тренер «ПСЖ» в эфире Amazon Prime.

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3 комментария
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Да вы и этот трофей не должны были брать. Вчистую проигрывать по статистике 16(!) команде чемпионата и нанести за весь второй тайм 2 удара по воротам это стыд и позор. Не удивлюсь, если псж от Сосьедада отлетит
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