«Барса» и Педри работают над снижением травматичности хавбека. Испанец отказался от глютена, занимается пилатесом по совету Пуйоля и использует барокамеру

«Барселона» работает над предотвращением частых травм Педри.

Как сообщает Mundo Deportivo, полузащитнику сборной назначили безглютеновую диету – аналогичных рекомендаций в целях снижения травматичности придерживается и защитник «Реала» Дани Карвахаль.

Кроме того, Педри занимается пилатесом для повышения эластичности мышц и посещает барокамеру, что способствует лучшему насыщению мышц кислородом.

Педри также рассказал о мерах по предотвращению травм в интервью испанскому инфлюенсеру Ибаи Льяносу.

«Мой первый сезон был очень длинным, я провел 73 матча. Возможно, это сказалось.

Все говорят, что после первой травмы может произойти рецидив, но я работаю физически и морально, чтобы этого не повторилось. Я изменил свою диету и начал заниматься пилатесом – мне посоветовал . Многие думают, что это женское занятие, но это не так – это отлично работает», – передает слова Diario Sport.

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