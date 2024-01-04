«Барса» и Педри работают над снижением травматичности хавбека. Испанец отказался от глютена, занимается пилатесом по совету Пуйоля и использует барокамеру
«Барселона» работает над предотвращением частых травм Педри.
Как сообщает Mundo Deportivo, полузащитнику сборной Испании назначили безглютеновую диету – аналогичных рекомендаций в целях снижения травматичности придерживается и защитник «Реала» Дани Карвахаль.
Кроме того, Педри занимается пилатесом для повышения эластичности мышц и посещает барокамеру, что способствует лучшему насыщению мышц кислородом.
Педри также рассказал о мерах по предотвращению травм в интервью испанскому инфлюенсеру Ибаи Льяносу.
«Мой первый сезон был очень длинным, я провел 73 матча. Возможно, это сказалось.
Все говорят, что после первой травмы может произойти рецидив, но я работаю физически и морально, чтобы этого не повторилось. Я изменил свою диету и начал заниматься пилатесом – мне посоветовал Пуйоль. Многие думают, что это женское занятие, но это не так – это отлично работает», – передает слова Педри Diario Sport.
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А то игрока с такими умениями и видением поля очень не хватает Барселоне на поле..
В матчах с Баварией может пригодится 😄
У меня абсолютно другое мнение что о Педри, что о Гави, нежели у вас.
Но только вот Педри и Гави считают одними из лучших молодых игроков в мире на данный момент не только болельщики Барселоны, но и очень много футбольных специалистов, не связанных с Барселоной.
И даже сам Иньеста, которого вы приводите в пример, тоже восхищается Педри.
Но те же самые Гави и Педри «унижали» Реал в прошлом году в финале Суперкубка Испании, когда первый сделал гол + пас, а второй просто забил )
И не надо говорить, что это был «ненужный турнир» для Реала - играли тогда основой и хотели победить.
До травмы у него не было таких проблем со здоровьем.
У Гави это первая (!) травма с сезона 20/21, из-за которой он пропускает матчи - он даже после перелома челюсти не пропустил ни одного матча.
С Педри да, вина тренерского штаба имеется серьезная.
Но, на мой взгляд, еще нужно задавать вопросы руководству сборной Испании, которые за одно лето заявили его на ЧЕ и Олимпиаду.