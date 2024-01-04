«Барса» и Педри работают над снижением травматичности хавбека. Испанец отказался от глютена, занимается пилатесом по совету Пуйоля и использует барокамеру

Теги Барселона Карлес Пуйоль Ла Лига травмы Педри Здоровье Питание Футбол

«Барселона» работает над предотвращением частых травм Педри.

Как сообщает Mundo Deportivo, полузащитнику сборной Испании назначили безглютеновую диету – аналогичных рекомендаций в целях снижения травматичности придерживается и защитник «Реала» Дани Карвахаль.

Кроме того, Педри занимается пилатесом для повышения эластичности мышц и посещает барокамеру, что способствует лучшему насыщению мышц кислородом.

Педри также рассказал о мерах по предотвращению травм в интервью испанскому инфлюенсеру Ибаи Льяносу.

«Мой первый сезон был очень длинным, я провел 73 матча. Возможно, это сказалось.

Все говорят, что после первой травмы может произойти рецидив, но я работаю физически и морально, чтобы этого не повторилось. Я изменил свою диету и начал заниматься пилатесом – мне посоветовал Пуйоль. Многие думают, что это женское занятие, но это не так – это отлично работает», – передает слова Педри Diario Sport.

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34 комментария
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Очень хотелось бы, чтобы Педри наконец прекратил постоянно травмироваться.
А то игрока с такими умениями и видением поля очень не хватает Барселоне на поле..
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У меня бывшая занималась пилатесом, была очень гибкая )
В матчах с Баварией может пригодится 😄
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Ответ Shuller18
Какими умениями?)) Делать по 50 лишних касаний, катать поперек, тормозить атаки своим полотерством? Очередного Аленью и Рики Пуча превозносите так, будто бы это реально новый Иньеста, а не бесполезный брусок, еще и ломающийся через матч. Ты еще Гави талантом назови))
Я знаю ваше отношение к Барселоне и всем молодым талантам команды - с ним я даже спорить не хочу и не буду.
У меня абсолютно другое мнение что о Педри, что о Гави, нежели у вас.

Но только вот Педри и Гави считают одними из лучших молодых игроков в мире на данный момент не только болельщики Барселоны, но и очень много футбольных специалистов, не связанных с Барселоной.

И даже сам Иньеста, которого вы приводите в пример, тоже восхищается Педри.
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-8
+15
Ответ Shuller18
Какими умениями?)) Делать по 50 лишних касаний, катать поперек, тормозить атаки своим полотерством? Очередного Аленью и Рики Пуча превозносите так, будто бы это реально новый Иньеста, а не бесполезный брусок, еще и ломающийся через матч. Ты еще Гави талантом назови))
А что Ваш врач говорит?
+8
-3
+5
Ответ Shuller18
Какими умениями?)) Делать по 50 лишних касаний, катать поперек, тормозить атаки своим полотерством? Очередного Аленью и Рики Пуча превозносите так, будто бы это реально новый Иньеста, а не бесполезный брусок, еще и ломающийся через матч. Ты еще Гави талантом назови))
Ну Педри реально же талант и крутой игрок
+8
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+4
Ответ Shuller18
Естественно) Я же не предвзят ни разу, не обращаю внимание на левый пиар, говорю только правду. А она такова, что это оба агентских бруска. Хочешь увидеть игру настоящего таланта, посмотри на Джуда Беллингема, ох как же он ниже плинтуса унизил Гави в Классико, тот аж разрыдался баец комнатный, классно было, до сих пор вспоминаю с кайфом, мммм
То, что Джуд невероятный талант и Реалу очень сильно повезло с ним - я спорить не собираюсь даже.

Но те же самые Гави и Педри «унижали» Реал в прошлом году в финале Суперкубка Испании, когда первый сделал гол + пас, а второй просто забил )

И не надо говорить, что это был «ненужный турнир» для Реала - играли тогда основой и хотели победить.
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А не надо было пацана на 70+ игр за сезон таскать в таком возрасте
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М-да. Аналог Артура. тоже на ТМ ему цену под 100 давали. Новый Чапи и тд. А как рассмотрели и за бесплатно никому не нужен. Есть у фк Рычаг талант пиарить своих брусков. И ведутся то ведь ))))
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Пуйоля советы надо слушать, он из железа
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73 игры за сезон!!!Нашим такое и не снилось.Конечно не у каждого мышцы выдержат.Не хватает его Барсе.
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Ответ Rigan Lans
Надо еще 100 игр от А до Я играть, и тогда все будет ок. Испортили молодому таланту карьеру. Сначала Фати, потом Педри, модкт еще и Гави.
Фати сам не захотел слушаться врачей Барселоны и делать операцию, а решил восстанавливаться консервативным лечением - итог сейчас все видят.
До травмы у него не было таких проблем со здоровьем.

У Гави это первая (!) травма с сезона 20/21, из-за которой он пропускает матчи - он даже после перелома челюсти не пропустил ни одного матча.

С Педри да, вина тренерского штаба имеется серьезная.
Но, на мой взгляд, еще нужно задавать вопросы руководству сборной Испании, которые за одно лето заявили его на ЧЕ и Олимпиаду.
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Ответ Shuller18
Запомни раз и навсегда: Педри бесполезный середняк, а Гави распиаренное дно. Именно так, и не надо слушать разных футбольных людей, которые подверглись воздействию пиара вокруг этих брусков. К слову, футбольные люди обычно дипломатичны и не будут говорить, что футболист посредственный, особенно если футболист сильно распиарен
Получается, футбольных экспертов, поигравших и повидавших многое за время своей карьеры, «не надо слушать», а вас в этом вопросе надо слушать беспрекословно ?)
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Ответ Shuller18
Ага, обожаю этих агентских брусков ставить на место. Ну Гави уже грузины поставили, я прям в карму поверил, что после всех левых наград и грязной манеры игры этому гопнику прилетело. Не удивлюсь, если после восстановления от травмы де ла Пенья на него окончательно забьет, мол, нафиг мне поломанный актив, и Гави поедет по известному арендному маршруту. А так здоровья конечно.
Так у тебя и Хави брусок, хотя он является одним из лучших полузащитников в истории.
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Ответ Spiker1606
Какой футбольный эксперт называет Гави и Педри талантами? Хоть одного назови
Иньеста, Каррагер, Линекер, Гути, Касильяс и многие другие )
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Ответ Фархат Гайдаров
Не забудь удалить коммент, когда он соберет минусы
Тащусь с таких как ты, шутки про рычаг и так уже плоские, как земля у Юрия Лозы, так еще и в новости вообще нет ничего о финансах
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
М-да. Аналог Артура. тоже на ТМ ему цену под 100 давали. Новый Чапи и тд. А как рассмотрели и за бесплатно никому не нужен. Есть у фк Рычаг талант пиарить своих брусков. И ведутся то ведь ))))
от этого нет толку, когда по итогу за 50-80 лямов никому не продают
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