Лапорта о спаде «Барсы»: «Это связано с отсутствием Педри и де Йонга, благодаря которым мы контролировали мяч. С их восстановлением мы возвращаемся на свой уровень»

Президент «Барселоны» объяснил спад команды травмами ключевых игроков.

– Команда выступает хуже при том, что состав лучше, чем в прошлом году. С чем это связано?

– Я связываю это с долгим отсутствием и де – двух игроков, благодаря которым мы контролируем мяч. Я считаю, что это одна из ключевых причин, по которым состав, который усилился по сравнению с прошлым годом, не достиг того уровня, которого мы все ожидали.

С восстановлением этих игроков мы возвращаемся на свой уровень, и наша игровая форма снова становится очевидной. Теперь, когда мы вернули контроль мяча, травму получил такой игрок как , который дает нам баланс. Но я убежден, что команда добьется большего. Не исключено, что в январе придет еще один полузащитник, – сказал .

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