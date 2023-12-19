Лапорта о спаде «Барсы»: «Это связано с отсутствием Педри и де Йонга, благодаря которым мы контролировали мяч. С их восстановлением мы возвращаемся на свой уровень»

Теги Барселона Ла Лига травмы Жоан Лапорта Френки де Йонг Педри Гави Футбол

Президент «Барселоны» объяснил спад команды травмами ключевых игроков.

– Команда выступает хуже при том, что состав лучше, чем в прошлом году. С чем это связано?

– Я связываю это с долгим отсутствием Педри и де Йонга – двух игроков, благодаря которым мы контролируем мяч. Я считаю, что это одна из ключевых причин, по которым состав, который усилился по сравнению с прошлым годом, не достиг того уровня, которого мы все ожидали.

С восстановлением этих игроков мы возвращаемся на свой уровень, и наша игровая форма снова становится очевидной. Теперь, когда мы вернули контроль мяча, травму получил такой игрок как Гави, который дает нам баланс. Но я убежден, что команда добьется большего. Не исключено, что в январе придет еще один полузащитник, – сказал Жоан Лапорта.

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9 комментариев
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Когда эти двоя вернутся в основу, вся европа будет в ужасе
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Этой команде не хватает Пуйоля)
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В последних матчах Педри и Де Йонг играли, не сильно помогло
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Импотенция в атаке и расхлябанность в защите
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Вообще не согласен.
Самая главная проблема Барселоны в том, что нападение вообще не играет на высоком уровне: столько моментов не реализуют, что просто ужас ужасный.

Возможно, с приходом Роке что-то изменится.
Но игру команды точно надо менять.
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такое сказать мог только президент Барселоны. у них и тренер особо умом не блещет. вечно слышу какую-то дичь на пресс-конференциях.
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