Педри хотел бы видеть в «Барсе» Холанда: «Он киборг и много забивает. А Левандовски не может играть до 60»

Педри выбрал одного футболиста, которого хотел бы видеть в «Барселоне».

«В «Барсу» я бы взял . Он киборг. Он много забивает. А Левандовски не может играть до 60 лет.

тоже играет очень хорошо. Паук (прозвище аргентинца – прим. Sports.ru) очень хорош», – сказал хавбек «блауграны» в интервью Ибаю Льяносу.

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