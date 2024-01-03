Педри хотел бы видеть в «Барсе» Холанда: «Он киборг и много забивает. А Левандовски не может играть до 60»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Эрлинг Холанд Хулиан Альварес Педри Футбол

Педри выбрал одного футболиста, которого хотел бы видеть в «Барселоне».

«В «Барсу» я бы взял Холанда. Он киборг. Он много забивает. А Левандовски не может играть до 60 лет.

Хулиан Альварес тоже играет очень хорошо. Паук (прозвище аргентинца – прим. Sports.ru) очень хорош», – сказал хавбек «блауграны» в интервью Ибаю Льяносу.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да и до 60 минут тоже не может играть
+30
-2
+28
Левандовски не может играть. На этом стоило закончить предложение.
+12
-2
+10
Ну да, он же не Жирков
+4
-3
+1
ожидание: Хааланд
реальность: Марсиаль (свободный агент)
+6
-5
+1
Комментарий удален модератором
жестко намекнул, что Левандовский бесполезный старикашка.
0
0
0
Зря он так, считай Лева уже обиделся((
0
0
0
Ожидание :к нам переходит супер нападающий Левандовский
Реальность : через сезон Лева уже не торт, нам теперь нужен Альварес
0
0
0
он хотел сказать, что Левандовский просто не может играть!
0
0
0
Ответ How Hugging
Комментарий удален модератором
вроде ничего глупого не сказал, в отличии от тебя умника
+1
-1
0
Ответ прощай Роналду
И Холланд и Альвареса в Барсу в 2024 летом)))
Если только их футболку с афтографом.
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий