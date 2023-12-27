Педри пропустит Суперкубок Испании из-за травмы. Хавбек «Барсы» восстановится к концу января

Теги Барселона Ла Лига травмы Суперкубок Испании Педри Футбол

Педри не сыграет в матчах за Суперкубок Испании.

На прошлой неделе полузащитник «Барселоны» получил мышечную травму во время тренировки. Сообщалось, что он пропустит 2-3 недели. 

Однако, по информации Mundo Deportivo, повреждение оказалось серьезнее, чем считалось изначально. Тренерский штаб каталонцев обсудил ситуацию с врачами и физиотерапевтами и пришел к выводу, что хавбеку придется пропустить матчи за Суперкубок Испании, которые состоятся в середине января. 

Отмечается, что игрок уже получал травмы этой мышцы, и его восстановление не будут форсировать, чтобы не усугубить ситуацию. Сейчас прогноз состоит в том, что Педри сможет вернуться в строй в конце января.

В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» встретится с «Осасуной». Матч состоится 11 января. 

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5 комментариев
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Жаль парня. Один сезон сделал его травматом😥
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Походу он теперь стабильно будет так ломаться к сожалению…
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Не буду врать. Всегда рад, когда его нет в Классико, потому что он самый креативный полузащитник Барселоны. Но это уже ненормальная ситуация. Такие талантливые парни должны играть. В футболе всё больше делается ставка на физику, поэтому такой спрос на африканцев. Мне, как болельщику, хочется смотреть на тонких игроков.
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Гави и Педри походу сдуются из за травм
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Здоровья.
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