Клаттенбург после гола «Вест Хэма» «Арсеналу» предложил чипировать мячи, чтобы определять, пересек мяч линию или нет

Марк Клаттенбург предложил чипировать мячи.

Поводом послужил спорный эпизод в матче «Арсенала» с «Вест Хэмом» (0:2). На 13-й минуте матча 19-го тура АПЛ хавбек Томаш Соучек воспользовался передачей Джеррода Боуэна и поразил ворота «канониров».

Пас англичанин отдавал после возможного выхода мяча за пределы поля. Главный судья Майкл Оливер проконсультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол – 1:0.

«Просто установите чип в мяч. Если мяч будет чипирован, как это делается, скажем, на крупных турнирах, что, возможно, и произойдет в будущем... Если чип будет в мяче, судьи смогут четко определить, вышел ли мяч из игры», – сказал экс-игрок арбитр АПЛ в эфире Amazon Prime.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

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