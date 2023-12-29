Клаттенбург после гола «Вест Хэма» «Арсеналу» предложил чипировать мячи, чтобы определять, пересек мяч линию или нет

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал судьи Марк Клаттенбург Майкл Оливер Томаш Соучек Футбол

Марк Клаттенбург предложил чипировать мячи.

Поводом послужил спорный эпизод в матче «Арсенала» с «Вест Хэмом» (0:2).  На 13-й минуте матча 19-го тура АПЛ хавбек Томаш Соучек воспользовался передачей Джеррода Боуэна и поразил ворота «канониров».

Пас англичанин отдавал после возможного выхода мяча за пределы поля. Главный судья Майкл Оливер проконсультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол – 1:0.

«Просто установите чип в мяч. Если мяч будет чипирован, как это делается, скажем, на крупных турнирах, что, возможно, и произойдет в будущем... Если чип будет в мяче, судьи смогут четко определить, вышел ли мяч из игры», – сказал экс-игрок арбитр АПЛ в эфире Amazon Prime.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

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15 комментариев
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Ответ Саша Белый
Так а чем это отличается от системы определения гола, которая сейчас и так есть?
Эта система работает только между двух штанг.
А мяч может покинуть пределы поля по всему его периметру.
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Чипирование — это современная процедура, которая даёт возможность идентифицировать мяч и его владельца. Устройство помогает владельцу найти свой мяч в случае его потери, а при выезде с мячом в другую страну чипирование мяча является обязательной процедурой.
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Чип-чип-чип-чип & Бейл к вам спешат.
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Ответ Yoshiyuki Lewis
Руку Эдегора тоже чипируйте-а то рукой в мяч играет и судьи не видят
Почему не видят? Судья руку видел, но совершенно обоснованно решил, что это был несчастный случай спровоцированный фактором чрезмерно мокрого поля.
И то верно -- угрозы воротам никакой не было, как и умысла со стороны Эдегора, ибо в той ситуации он мог обработать-распорядиться мячом гораздо успешнее используя только свои ноги.
Хватит уже скулить по поводу "руки Эдегора" -- ливерлузерство это.
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путин: чипировать можно не только мячи!:)
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Не мячи, а судей надо "чипировать". Причём, таким образом, чтобы при принятии подобных нелепых решений(как 2 гола забитых Арсеналу после того, как мяч покинул пределы поля) судья немедленно получал бы высоковольтный разряд в джеппу. Желательно с кратковременной потерей сознания.
Кстати, за абсолютно очевидный снос Джезуса и неназначение за это пенальти тоже. Особенно на фоне(теперь уже назначенного!) "нарисованного" пенальти в ворота Арсенала на последней минуте матча.

Заметил, что уже в который раз ставят Оливера судить матчи Арсенала, когда кому-то(?) требуется нагадить гунерам.
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Ответ Under
ну и текущая система работает на основе видео то есть даже если мяч между штанг, но в гуще тел, то система бесполезна
Может речь о том, что помимо камер, между двумя точками можно провести линию.
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Ответ mnlblr
Может речь о том, что помимо камер, между двумя точками можно провести линию.
так линия на чём базируется?
если на видео, то она и сейчас есть, но как я и писал, если камеры не видят мяча, то ничего не работает
если на радиосигнале, то не обязательно между штангами, можно реально между четырьмя угловыми флажками, но для этого нужен чип в мяче
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