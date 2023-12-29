Клаттенбург после гола «Вест Хэма» «Арсеналу» предложил чипировать мячи, чтобы определять, пересек мяч линию или нет
Марк Клаттенбург предложил чипировать мячи.
Поводом послужил спорный эпизод в матче «Арсенала» с «Вест Хэмом» (0:2). На 13-й минуте матча 19-го тура АПЛ хавбек Томаш Соучек воспользовался передачей Джеррода Боуэна и поразил ворота «канониров».
Пас англичанин отдавал после возможного выхода мяча за пределы поля. Главный судья Майкл Оливер проконсультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол – 1:0.
«Просто установите чип в мяч. Если мяч будет чипирован, как это делается, скажем, на крупных турнирах, что, возможно, и произойдет в будущем... Если чип будет в мяче, судьи смогут четко определить, вышел ли мяч из игры», – сказал экс-игрок арбитр АПЛ в эфире Amazon Prime.
Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports
Ох, какой сложный момент с голом «Арсеналу». Ушел ли мяч за линию – не понять даже с ВАР
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А мяч может покинуть пределы поля по всему его периметру.
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И то верно -- угрозы воротам никакой не было, как и умысла со стороны Эдегора, ибо в той ситуации он мог обработать-распорядиться мячом гораздо успешнее используя только свои ноги.
Хватит уже скулить по поводу "руки Эдегора" -- ливерлузерство это.
Кстати, за абсолютно очевидный снос Джезуса и неназначение за это пенальти тоже. Особенно на фоне(теперь уже назначенного!) "нарисованного" пенальти в ворота Арсенала на последней минуте матча.
Заметил, что уже в который раз ставят Оливера судить матчи Арсенала, когда кому-то(?) требуется нагадить гунерам.
если на видео, то она и сейчас есть, но как я и писал, если камеры не видят мяча, то ничего не работает
если на радиосигнале, то не обязательно между штангами, можно реально между четырьмя угловыми флажками, но для этого нужен чип в мяче