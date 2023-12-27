Невилл об «Арсенале»: «Мартинелли, Жезус и Сака мало комбинируют в атаке, в какой-то момент это дорого обойдется команде. Это трио могло бы стать великим»
Гари Невилл назвал слабые стороны атакующей линии «Арсенала».
«В «Арсенале» формируется трио нападающих, которое могло бы стать великим. Но они мало комбинируют друг с другом. Это реальная проблема, лучшие тройки нападающих задействуют своих центрфорвардов и фланговых игроков.
В былые годы Салах, Фирмино и Мане образовывали связку. В «Манчестер Юнайтед», когда мы были в лучшей форме, была связка из двух нападающих. Когда в атаке образуется связка, защитникам труднее с ними справляться. Не вижу, чтобы Мартинелли, Жезус и Сака часто это делали.
Я не думаю, что «Ливерпуль» кого-то подпишет на эту позицию в январе, потому что у них есть Диогу Жота и много других игроков. Это скорее сделает «Арсенал». После многих их матчей в этом сезоне я рассуждал, стали бы Габриэль Жезус или Эдвард Нкетиа нападающими номер 1 и номер 2 в командах, завоевывающих титулы в АПЛ. Или они на самом деле нападающие номер 2 и номер 3, и команде нужен первый номер.
Если смотреть на эту тройку [атаки «Арсенала»] не только с точки зрения голов, они мало комбинируют в игре. В какой-то момент это им дорого обойдется», – сказал Невилл.
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