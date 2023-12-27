Невилл об «Арсенале»: «Мартинелли, Жезус и Сака мало комбинируют в атаке, в какой-то момент это дорого обойдется команде. Это трио могло бы стать великим»

Гари Невилл назвал слабые стороны атакующей линии «Арсенала».

«В « » формируется трио нападающих, которое могло бы стать великим. Но они мало комбинируют друг с другом. Это реальная проблема, лучшие тройки нападающих задействуют своих центрфорвардов и фланговых игроков.

В былые годы , и образовывали связку. В «Манчестер Юнайтед», когда мы были в лучшей форме, была связка из двух нападающих. Когда в атаке образуется связка, защитникам труднее с ними справляться. Не вижу, чтобы Мартинелли, Жезус и Сака часто это делали.

Я не думаю, что « » кого-то подпишет на эту позицию в январе, потому что у них есть Диогу Жота и много других игроков. Это скорее сделает «Арсенал». После многих их матчей в этом сезоне я рассуждал, стали бы Габриэль Жезус или Эдвард Нкетиа нападающими номер 1 и номер 2 в командах, завоевывающих титулы в АПЛ. Или они на самом деле нападающие номер 2 и номер 3, и команде нужен первый номер.

Если смотреть на эту тройку [атаки «Арсенала»] не только с точки зрения голов, они мало комбинируют в игре. В какой-то момент это им дорого обойдется», – сказал Невилл.

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