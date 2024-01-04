«Милан» летом может подписать Вандерлана из «Палмейрас». ЦСКА интересовался защитником
«Милан» интересуется защитником «Палмейрас» Вандерланом.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «россонери» рассматривают возможность подписания Вандерлана в летнее трансферное окно.
При этом трансфер бразильца в январе маловероятен, поскольку «Милан» также хочет подписать 17-летнего хавбека «Партизана» Матию Поповича – в этом случае клуб не смжоет подписать еще одного игрока без паспорта страны Евросоюза.
Отмечается, что Вандерлан также интересен «Галатасараю» и «Ренну», которые попытаются подписать его уже этой зимой.
Напомним, в сентябре Вандерланом интересовался ЦСКА, но «Палмейрас» отклонили предложение московского клуба на 7 млн евро.
Подробная статистика выступлений 21-летнего защитника доступна здесь.
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