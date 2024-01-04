«Милан» летом может подписать Вандерлана из «Палмейрас». ЦСКА интересовался защитником

«Милан» интересуется защитником «Палмейрас» Вандерланом.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «россонери» рассматривают возможность подписания в летнее трансферное окно.

При этом трансфер бразильца в январе маловероятен, поскольку « » также хочет подписать 17-летнего хавбека «Партизана» Матию Поповича – в этом случае клуб не смжоет подписать еще одного игрока без паспорта страны Евросоюза.

Отмечается, что Вандерлан также интересен «Галатасараю» и « », которые попытаются подписать его уже этой зимой.

Напомним, в сентябре Вандерланом интересовался , но « » отклонили предложение московского клуба на 7 млн евро.

Подробная статистика выступлений 21-летнего защитника доступна здесь.

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