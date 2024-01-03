«Милан» вернул Габбию, игравшего в аренде в «Вильярреале»

Защитник Маттео Габбия вернулся в «Милан».

Итальянский клуб официально объявил о возвращении в команду 24-летнего футболиста. В первой половине сезона выступал за « » на правах аренды, но « » решил отозвать игрока и договорился об этом с испанской стороной.

Итальянец провел 7 матчей в чемпионате за «желтую субмарину». Детальную статистику выступлений защитника можно посмотреть здесь.

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