«Милан» вернул Габбию, игравшего в аренде в «Вильярреале»

Теги Милан Вильярреал серия А Италия Ла Лига трансферы Маттео Габбия Футбол

Защитник Маттео Габбия вернулся в «Милан».

Итальянский клуб официально объявил о возвращении в команду 24-летнего футболиста. В первой половине сезона Габбия выступал за «Вильярреал» на правах аренды, но «Милан» решил отозвать игрока и договорился об этом с испанской стороной.

Итальянец провел 7 матчей в чемпионате Ла Лиги за «желтую субмарину». Детальную статистику выступлений защитника можно посмотреть здесь.

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