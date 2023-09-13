ЦСКА давал 7 млн евро за 21-летнего левого защитника Вандерлана. «Палмейрас» отказали
ЦСКА не смог купить защитника «Палмейрас» Вандерлана.
Московский клуб предложил 7 миллионов евро за 21-летнего левого защитника, сообщает журналист Фабио Алейшо со ссылкой на агента игрока Пауло Питомбейру.
Однако «Палмейрас» даже не хотели рассматривать предложение, переговоры даже не начались.
Подробная статистика выступлений Вандерлана доступна здесь.
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