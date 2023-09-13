ЦСКА давал 7 млн евро за 21-летнего левого защитника Вандерлана. «Палмейрас» отказали

Теги ЦСКА Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Вандерлан Футбол

ЦСКА не смог купить защитника «Палмейрас» Вандерлана.

Московский клуб предложил 7 миллионов евро за 21-летнего левого защитника, сообщает журналист Фабио Алейшо со ссылкой на агента игрока Пауло Питомбейру.

Однако «Палмейрас» даже не хотели рассматривать предложение, переговоры даже не начались.

Подробная статистика выступлений Вандерлана доступна здесь.

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3 комментария

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Okazaki
Ван дер Лан стоил бы все 15
+3
0
+3
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bear7904
Зато у. Цска есть 7 миллионов, это хорошо
0
0
0
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