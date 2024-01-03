«Бавария» сделала запрос по Томори. «Милан» не хочет продавать защитника в январе
«Баварию» заинтересовал Фикайо Томори.
Как передает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы делали запрос по защитнику «Милана» и в последние недели обсуждали его кандидатуру внутри клуба.
Однако на данный момент переход англичанина маловероятен, поскольку «россонери» не собираются его продавать в январе. При этом не исключено, что «Бавария» предпримет попытку его купить до конца месяца.
На данный момент Томори восстанавливается от травмы бедра. Его статистику можно изучить здесь.
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