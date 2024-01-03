«Бавария» сделала запрос по Томори. «Милан» не хочет продавать защитника в январе

Теги Бавария Милан бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Фикайо Томори Футбол

«Баварию» заинтересовал Фикайо Томори.

Как передает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы делали запрос по защитнику «Милана» и в последние недели обсуждали его кандидатуру внутри клуба.

Однако на данный момент переход англичанина маловероятен, поскольку «россонери» не собираются его продавать в январе. При этом не исключено, что «Бавария» предпримет попытку его купить до конца месяца.

На данный момент Томори восстанавливается от травмы бедра. Его статистику можно изучить здесь.

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23 комментария
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Ответ Антон Гризманн
Единственный более- менее стабильный защитник в Милане, но если дадут под 80 в принципе можно отпустить, учитывая что ему уже 26 лет.
Уже? С каких пор 26: лет считается УЖЕ?
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+9
Ответ Антон Гризманн
Единственный более- менее стабильный защитник в Милане, но если дадут под 80 в принципе можно отпустить, учитывая что ему уже 26 лет.
Ну какие 80? Он на трансфермаркте 40 стоит. Ну за "срочность" могут ещё 10 накинуть. Это все таки Бавария, а не мешки из АПЛ. Они разумно подходят к трансферам. Да и не стоит Томори больше. Он добротный защитник, один из лучших в Серии А, но не топ далеко. А 80 - это уже топ защитники, коих единицы.
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Бавария еще и Чалобой интересуется, всех травмированных решили купить? 😃
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нельзя его отпускать Милану - пусть Бавария в Бундесе поищет, как обычно
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Тухель закупается цз) наверное будет играть в 8 цз. Зачем атакующий футбол Нагельсмана
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Ответ Святослав Степанов
так, это скорее проблема покупателя. они хотят купить.
Нет. "Проблема" покупателя - они хотят купить за определенную сумму. Если другой клуб заламывает цену вдвое лишь потому что у них нет адекватной замены - покупатель просто переключается на другой вариант .
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То Калулу, то Томори! У нас итак игроков не хватает, потрясите Бундеслигу по традиции.
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Ответ giant
Де Лигт из-за возраста, потенциала и показаной игры ещё за Аякс был немного переоценен в силу огромного потенциала, перспектив и конкуренции среди клубов. Сейчас он таких денег не стоит, возможно вмешались травмы. Но потенциально он всё ещё может быть очень крутым защитником. Томори уровнем ниже - очень добротный защитник но не топ и потенциал его в принципе уже понятен. Поэтому он не той ценовой категории что Де Лигт.
Красный Манчестер 80 не думая если захочет отдаст, учитывая какая щас там "квалификация" играет в обороне.
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Ответ giant
Ну это уже "проблема" Милана и их ротации. Но Томори как таковой больше не стоит.
так, это скорее проблема покупателя. они хотят купить.
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Ответ Прогресс Восточной конференции
Эрнандез и Де Лигт покупались примерно в этих диапазонах. Томори иногда косячный, но не хуже Де Лигта.
Де Лигт из-за возраста, потенциала и показаной игры ещё за Аякс был немного переоценен в силу огромного потенциала, перспектив и конкуренции среди клубов. Сейчас он таких денег не стоит, возможно вмешались травмы. Но потенциально он всё ещё может быть очень крутым защитником. Томори уровнем ниже - очень добротный защитник но не топ и потенциал его в принципе уже понятен. Поэтому он не той ценовой категории что Де Лигт.
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Ответ giant
Ну это уже "проблема" Милана и их ротации. Но Томори как таковой больше не стоит.
Конечно не стоит, но и выше классом защитников на самом деле не так уж и много, именно индивидуально.
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Ответ giant
Ну какие 80? Он на трансфермаркте 40 стоит. Ну за "срочность" могут ещё 10 накинуть. Это все таки Бавария, а не мешки из АПЛ. Они разумно подходят к трансферам. Да и не стоит Томори больше. Он добротный защитник, один из лучших в Серии А, но не топ далеко. А 80 - это уже топ защитники, коих единицы.
Эрнандез и Де Лигт покупались примерно в этих диапазонах. Томори иногда косячный, но не хуже Де Лигта.
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Ответ Антон Гризманн
Единственный более- менее стабильный защитник в Милане, но если дадут под 80 в принципе можно отпустить, учитывая что ему уже 26 лет.
Ким за 50,Де Лигт за 67.И какой Томори за 80?😁
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Ответ Не уверен!!
Бавария - это не Апл. Они 80 не дадут уж точно. Так что можно быть спокойным.
Де Лигт с Эрнандесом подтвердят😀
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Ответ Антон Гризманн
Единственный более- менее стабильный защитник в Милане, но если дадут под 80 в принципе можно отпустить, учитывая что ему уже 26 лет.
Бавария - это не Апл. Они 80 не дадут уж точно. Так что можно быть спокойным.
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Ответ Антон Гризманн
За 50 не отдадут поскольку нет нормальной альтернативы
Ну это уже "проблема" Милана и их ротации. Но Томори как таковой больше не стоит.
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Ответ giant
Ну какие 80? Он на трансфермаркте 40 стоит. Ну за "срочность" могут ещё 10 накинуть. Это все таки Бавария, а не мешки из АПЛ. Они разумно подходят к трансферам. Да и не стоит Томори больше. Он добротный защитник, один из лучших в Серии А, но не топ далеко. А 80 - это уже топ защитники, коих единицы.
За 50 не отдадут поскольку нет нормальной альтернативы
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Ответ SamAreZ
Уже? С каких пор 26: лет считается УЖЕ?
После 26 уже тяжело перепродать игрока с прибылью, я в этом плане. Кто-то и в 35 в отличных игровых кондициях.
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Ответ Антон Гризманн
Единственный более- менее стабильный защитник в Милане, но если дадут под 80 в принципе можно отпустить, учитывая что ему уже 26 лет.
Каких 80? Бавария предложит для начала 40-45 в итоге Милан с радостью за 50 отдаст.
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Миллионов за 50 Милан может и продать.
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Если заплатят полтинник евро - продавать и не думать.
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Единственный более- менее стабильный защитник в Милане, но если дадут под 80 в принципе можно отпустить, учитывая что ему уже 26 лет.
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