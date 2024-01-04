Гирасси, вероятно, останется в «Штутгарте» зимой. Есть интерес от «Баварии», но Серу не хочет быть запасным

Теги Бавария Штутгарт бундеслига Германия возможные трансферы Кубок Африки сборная Гвинеи Харри Кейн Серу Гирасси Футбол

Серу Гирасси, вероятно, не покинет «Штутгарт» этой зимой.

Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, пока все идет к тому, что нападающий останется в «Штутгарте». У руководства клуба тоже такое мнение, поэтому они прекратили интерес к Саше Калайджичу, который выступает за «Вулверхэмптон».

Среди главных причин – участие Гирасси в Кубке Африки (и неопределенное время возвращения с турнира), а также его сильная связь со «Штутгартом».

По данным источника, при определенных обстоятельствах Серу может рассмотреть вариант с переходом в «Баварию» летом. Все зависит от усилий, которые приложит мюнхенский клуб. «Бавария», как и многие другие клубы, проинформирована о всех деталях потенциальной сделки.

На данный момент контактов и встреч между представителями Гирасси и «Баварии» нет.

Однако, как отмечается, Гирасси не хочет быть запасным нападающим и сидеть за спиной Харри Кейна. Это для него не вариант. Многие клубы работают над трансфером Серу следующим летом.

В этом сезоне 27-летний нападающий сборной Гвинеи забил 19 голов в 16 матчах за «Штутгарт» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

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4 комментария
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Лучше уж в боеспособном Штутгарте, чем в баварке на лавке
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В этом сезоне очень хорош и теперь своей игрой заслужил право самому выбирать
Лучше пойти не в суперклуб, где будут большие ожидания и такое же давление
Условный Байер был бы шагом вперед , та же Астон Вилла
Главное не погнаться за чеком( зп) и сесть на лавку
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Здравый парень.
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Ответ melmi
В этом сезоне очень хорош и теперь своей игрой заслужил право самому выбирать Лучше пойти не в суперклуб, где будут большие ожидания и такое же давление Условный Байер был бы шагом вперед , та же Астон Вилла Главное не погнаться за чеком( зп) и сесть на лавку
В Астон Вилле будет сидеть под Уоткинсом.
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