Гирасси, вероятно, останется в «Штутгарте» зимой. Есть интерес от «Баварии», но Серу не хочет быть запасным

Серу Гирасси, вероятно, не покинет «Штутгарт» этой зимой.

Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, пока все идет к тому, что нападающий останется в « ». У руководства клуба тоже такое мнение, поэтому они прекратили интерес к Саше Калайджичу, который выступает за «Вулверхэмптон».

Среди главных причин – участие Гирасси в Кубке Африки (и неопределенное время возвращения с турнира), а также его сильная связь со «Штутгартом».

По данным источника, при определенных обстоятельствах Серу может рассмотреть вариант с переходом в «Баварию» летом. Все зависит от усилий, которые приложит мюнхенский клуб. « », как и многие другие клубы, проинформирована о всех деталях потенциальной сделки.

На данный момент контактов и встреч между представителями Гирасси и «Баварии» нет.

Однако, как отмечается, не хочет быть запасным нападающим и сидеть за спиной . Это для него не вариант. Многие клубы работают над трансфером Серу следующим летом.

В этом сезоне 27-летний нападающий сборной Гвинеи забил 19 голов в 16 матчах за «Штутгарт» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

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