Гирасси, вероятно, останется в «Штутгарте» зимой. Есть интерес от «Баварии», но Серу не хочет быть запасным
Серу Гирасси, вероятно, не покинет «Штутгарт» этой зимой.
Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, пока все идет к тому, что нападающий останется в «Штутгарте». У руководства клуба тоже такое мнение, поэтому они прекратили интерес к Саше Калайджичу, который выступает за «Вулверхэмптон».
Среди главных причин – участие Гирасси в Кубке Африки (и неопределенное время возвращения с турнира), а также его сильная связь со «Штутгартом».
По данным источника, при определенных обстоятельствах Серу может рассмотреть вариант с переходом в «Баварию» летом. Все зависит от усилий, которые приложит мюнхенский клуб. «Бавария», как и многие другие клубы, проинформирована о всех деталях потенциальной сделки.
На данный момент контактов и встреч между представителями Гирасси и «Баварии» нет.
Однако, как отмечается, Гирасси не хочет быть запасным нападающим и сидеть за спиной Харри Кейна. Это для него не вариант. Многие клубы работают над трансфером Серу следующим летом.
В этом сезоне 27-летний нападающий сборной Гвинеи забил 19 голов в 16 матчах за «Штутгарт» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Лучше пойти не в суперклуб, где будут большие ожидания и такое же давление
Условный Байер был бы шагом вперед , та же Астон Вилла
Главное не погнаться за чеком( зп) и сесть на лавку