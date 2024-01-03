«МЮ» интересовался стоимостью Вернера, следил за Мюллером и может переключиться на Шупо-Мотинга или Гирасси
«Манчестер Юнайтед» интересовался игроками атаки, выступающими в Бундеслиге.
Как сообщает The Athletic, английский клуб ранее инициировал контакт с целью узнать, в какую сумму может обойтись переход нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. Отмечается, что этот форвард интересовал «МЮ» еще до своего перехода в «Челси» в 2020 году.
Помимо Вернера, «Ман Юнайтед» в последние месяцы следил за полузащитником «Баварии» Томасом Мюллером. Но этот футболист продлил контракт с мюнхенским клубом.
Если в «Манчестер Юнайтед» решат прибегнуть к недорогой аренде игрока атаки, то потенциальным новичком может стать нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг. В текущем сезоне он лишь 3 раза попадал в стартовый состав на матчи Бундеслиги.
Если «Манчестер Юнайтед» удастся выручить деньги за счет продажи кого-то из своих игроков, то клуб может вложиться в приобретение лучшего бомбардира «Штутгарта» Серу Гирасси. Этот нападающий забил 17 мячей в 14 матчах чемпионата Бундеслиги в текущем сезоне.
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Что игрок классный никто не спорит, но куда его воткнуть? Или заплатить 100+ только, чтобы взять?
Будет сделка века
При этом прицениваться к игрокам никто не мешает.
Авось заиграет кто