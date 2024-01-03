«МЮ» интересовался стоимостью Вернера, следил за Мюллером и может переключиться на Шупо-Мотинга или Гирасси

Теги Бавария Штутгарт Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Эрик-Максим Шупо-Мотинг Томас Мюллер РБ Лейпциг Тимо Вернер Серу Гирасси Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересовался игроками атаки, выступающими в Бундеслиге.

Как сообщает The Athletic, английский клуб ранее инициировал контакт с целью узнать, в какую сумму может обойтись переход нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. Отмечается, что этот форвард интересовал «МЮ» еще до своего перехода в «Челси» в 2020 году.

Помимо Вернера, «Ман Юнайтед» в последние месяцы следил за полузащитником «Баварии» Томасом Мюллером. Но этот футболист продлил контракт с мюнхенским клубом.

Если в «Манчестер Юнайтед» решат прибегнуть к недорогой аренде игрока атаки, то потенциальным новичком может стать нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг. В текущем сезоне он лишь 3 раза попадал в стартовый состав на матчи Бундеслиги.

Если «Манчестер Юнайтед» удастся выручить деньги за счет продажи кого-то из своих игроков, то клуб может вложиться в приобретение лучшего бомбардира «Штутгарта» Серу Гирасси. Этот нападающий забил 17 мячей в 14 матчах чемпионата Бундеслиги в текущем сезоне.

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36 комментариев
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если посадить в отдел селекции Мю какого нибудь их фаната,то пользы будет в разы больше
+38
-3
+35
Только шупамотинг, только хардкор
+24
0
+24
Ответ Born is the King
если посадить в отдел селекции Мю какого нибудь их фаната,то пользы будет в разы больше
Реально читаешь новости диву даешься насколько грандиозный там бардак. Вернер Мюллер Шупо Мотинг Гирасси. Что у них общего? История про де Йонга и Каземиро прям
+14
-2
+12
Ответ Born is the King
если посадить в отдел селекции Мю какого нибудь их фаната,то пользы будет в разы больше
Ну МЮ давно уже такую трансферную политику - купить неликвид подороже, а потом его продать за копейки. Гениальные скауты у них там, как и руководство впрочем)
+9
0
+9
Ответ Beast
Только шупамотинг, только хардкор
я удивляюсь,как ему это удается,быть в топ клубах,без единого топового сезона
+6
0
+6
Ответ Глебиньо
Виртца нужно брать,а не всякий неликвид собирать.Мюллер топ,но уже возраст.Шупо и не топ и возраст,,Вернер-сбитый лётчик.Гюрасси-будет второй Вернер
А Вирц- третьим Бруно, после португальца и Маунта.
Что игрок классный никто не спорит, но куда его воткнуть? Или заплатить 100+ только, чтобы взять?
+6
-1
+5
В Нидерландах напы закончились?)
+3
0
+3
Может Алексиса Санчеса им пихнуть,лямов за 40-50
+3
0
+3
Ответ Chris "Birdman" Andersen
Реально читаешь новости диву даешься насколько грандиозный там бардак. Вернер Мюллер Шупо Мотинг Гирасси. Что у них общего? История про де Йонга и Каземиро прям
https://www.manutd.com/en/club/jobs
+3
0
+3
Мюллера через годик можно брать. А лучше через два. За сотку. На пять лет.
+1
0
+1
опять паника в клубе?
+1
0
+1
Шупо-Мотинга нужно за 100 млн. брать.
Будет сделка века
+1
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Санчо уходит, теперь надо новый провал из бундеслиги притащить.
+1
0
+1
Ответ Born is the King
https://www.manutd.com/en/club/jobs
Я бы может и помог им, вместо Онана сыграл спокойно.
+1
0
+1
Ответ Chris "Birdman" Andersen
Реально читаешь новости диву даешься насколько грандиозный там бардак. Вернер Мюллер Шупо Мотинг Гирасси. Что у них общего? История про де Йонга и Каземиро прям
Шупо-Мотинг как раз соответствует уровню английского середняка.
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Ответ laudrup
А Вирц- третьим Бруно, после португальца и Маунта. Что игрок классный никто не спорит, но куда его воткнуть? Или заплатить 100+ только, чтобы взять?
Маунт-это ошибка с самого начала.К тому же,он и подменить Бруно достойно не может
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Ответ Глебиньо
я удивляюсь,как ему это удается,быть в топ клубах,без единого топового сезона
А когда мю топ клубом стал 🤣
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Ответ Кулёс
Хейлунда спихнут в клуб второго эшелона и тот превратится в Лукаку?)
Мышление, очевидно, не ваш конек))
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да у них не с атакой проблемы, а с опорной зоной и линией защиты. В нападении у них игроков с запасом, от свеженьких дорогих(тоха и хейлунд), до молодых и даже перспективных(арначо-пельистри). Отказаться от первых 2 - 180 лямов в помойку выкинуть.
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Там еще паренек один перспективный грустит, он на контракте в Фиорентине
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Уж лучше тогда в Эре мекса взять из Фейенорда
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Ответ Don Merzavez
МЮ просто не терпится выкинуть на ветер еще пару десятков миллионов?
Учитывая, что без продаж клуб себе может позволить только две аренды, то деньги будут тратиться в лучшем случае только летом.

При этом прицениваться к игрокам никто не мешает.
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Какая-то агония, а не точечное усиление под тренера и стиль..
Авось заиграет кто
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В The Athletic, похоже, опять новогодний перепил и жуткое похмелье. Мельчают кадры. Надеюсь Рэтклиф это не Глейзеры и его в первую очередь интересует спортивное состояние команды, а не громкие трансферы за бешеные деньги и с бешеными зарплатами середняков.
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Да тогда уж Соболева берите
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Шупо Мотинг усилит 100%
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МЮ просто не терпится выкинуть на ветер еще пару десятков миллионов?
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Хейлунда спихнут в клуб второго эшелона и тот превратится в Лукаку?)
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Так и до Кассьеры дойдут.
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Они Онану отправили на КАФ и ничего не заподозрили, если не брать немцев 🥲
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