«МЮ» интересовался стоимостью Вернера, следил за Мюллером и может переключиться на Шупо-Мотинга или Гирасси

«Манчестер Юнайтед» интересовался игроками атаки, выступающими в Бундеслиге.

Как сообщает The Athletic, английский клуб ранее инициировал контакт с целью узнать, в какую сумму может обойтись переход нападающего « » . Отмечается, что этот форвард интересовал «МЮ» еще до своего перехода в «Челси» в 2020 году.

Помимо Вернера, « » в последние месяцы следил за полузащитником «Баварии» . Но этот футболист продлил контракт с мюнхенским клубом.

Если в «Манчестер Юнайтед» решат прибегнуть к недорогой аренде игрока атаки, то потенциальным новичком может стать нападающий «Баварии» . В текущем сезоне он лишь 3 раза попадал в стартовый состав на матчи Бундеслиги.

Если «Манчестер Юнайтед» удастся выручить деньги за счет продажи кого-то из своих игроков, то клуб может вложиться в приобретение лучшего бомбардира «Штутгарта» Серу Гирасси. Этот нападающий забил 17 мячей в 14 матчах чемпионата Бундеслиги в текущем сезоне.

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