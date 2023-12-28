Беллингем в «Реале» – лучший трансфер сезона по версии Goal на данный момент. Кейн – 2-й, Гирасси, Райс и Иско – в топ-10, Мэддисон – 11-й
Трансфер Джуда Беллингема в «Реал» назван лучшим в этом сезоне по версии Goal.
Издание составило список лучших трансферов текущего сезона на данный момент.
Топ-15 выглядит следующим образом:
1. Джуд Беллингем, из дортмундской «Боруссии» в «Реал» за 111 млн долларов;
2. Харри Кейн, из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 109,7 млн долларов;
3. Серу Гирасси, из «Ренна» в «Штутгарт» за 9,8 млн долларов;
4. Маркус Тюрам, из «Боруссии» Менхенгладбах в «Интер» бесплатно;
5. Виктор Бонифасе, из «Юниона» в «Байер» за 22 млн долларов;
6. Дэйли Блинд, из «Баварии» в «Жирону» бесплатно;
7. Алекс Гримальдо, из «Бенфики» в «Байер» бесплатно;
8. Савио Морейра, аренда в «Жирону» из «Труа»;
9. Деклан Райс, из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 100 млн фунтов;
10. Иско, переход в «Бетис» свободным агентом;
11. Джеймс Мэддисон, из «Лестера» в «Тоттенхэм» за 40 млн фунтов;
12. Гульельмо Викарио, из «Эмполи» в «Тоттенхэм» за 17,2 млн фунтов;
13. Лои Опенда, из «Ланса» в «РБ Лейпциг» за 47 млн долларов;
14. Франческо Ачерби, из «Лацио» в «Интер» за 3,8 млн долларов;
15. Серджиньо Дест, аренда в ПСВ из «Барселоны».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
В отличии от Блинда (как пример) , который прекрасен при билд апе