Беллингем в «Реале» – лучший трансфер сезона по версии Goal на данный момент. Кейн – 2-й, Гирасси, Райс и Иско – в топ-10, Мэддисон – 11-й

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Трансфер Джуда Беллингема в «Реал» назван лучшим в этом сезоне по версии Goal.

Издание составило список лучших трансферов текущего сезона на данный момент.

Топ-15 выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем, из дортмундской «Боруссии» в «Реал» за 111 млн долларов;

2. Харри Кейн, из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 109,7 млн долларов;

3. Серу Гирасси, из «Ренна» в «Штутгарт» за 9,8 млн долларов;

4. Маркус Тюрам, из «Боруссии» Менхенгладбах в «Интер» бесплатно;

5. Виктор Бонифасе, из «Юниона» в «Байер» за 22 млн долларов;

6. Дэйли Блинд, из «Баварии» в «Жирону» бесплатно;

7. Алекс Гримальдо, из «Бенфики» в «Байер» бесплатно;

8. Савио Морейра, аренда в «Жирону» из «Труа»;

9. Деклан Райс, из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 100 млн фунтов;

10. Иско, переход в «Бетис» свободным агентом;

11. Джеймс Мэддисон, из «Лестера» в «Тоттенхэм» за 40 млн фунтов;

12. Гульельмо Викарио, из «Эмполи» в «Тоттенхэм» за 17,2 млн фунтов;

13. Лои Опенда, из «Ланса» в «РБ Лейпциг» за 47 млн долларов;

14. Франческо Ачерби, из «Лацио» в «Интер» за 3,8 млн долларов;

15. Серджиньо Дест, аренда в ПСВ из «Барселоны».

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34 комментария
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Ещё раз повторюсь. Лучший трансфер сезона - это подписание Интером Зоммера в размен Онаны и кучи миллионов от МЮ)
+39
-5
+34
Трансфер украинца Артёма Довбика из Днепра-1 в Жирону - должен быть в тройке лидеров!!!
+29
-5
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Кейн и Беллингем ещё и как люди кажутся приятными чуваками, которые играют в футбол, а не занимаются выбиванием контрактов, конфликтами с тренерами и гламурной жизнью (привет парижской черепашке!). эталонные профессионалы своего дела, каждого заплаченного евроцента стоят
+12
0
+12
Для меня Мэддисон всегда в топ-1! Ещё с 2009.
+5
-1
+4
Ответ Доминатор3000
Райс и Мэддисон в топ 3. И ценник не важен. Идеальные попадания.
А чем Кейн и Беллингем не идеальные попадания?
+3
0
+3
Ответ jvs5t7gcrf
А как же трансфер Сандро Тонали?)
сорян,я уже и забыл что такой игрок был)
+2
0
+2
Ответ feelthedroom@mail.ru
А че не зм сразу?)
всё правильно,блинд есть, а довбика нет и это странно
+4
-2
+2
Ответ Доминатор3000
Джуд,да. А насчёт Кейна,посмотрим в плей-офф. В Бундеслиге,у Баварии и Шупо-Мотинг был бомбардиром.
Классная манипуляция. У шупо мотинга 18 голов в 60 матчах..
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Ответ Someone-else1980
Мэддисон второй, ИМХО, сразу за Биллингемом по влиянию на игру и результат.
В начале сезона - да, но последние пару месяцев просел
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Ответ Yossi
Для меня Мэддисон всегда в топ-1! Ещё с 2009.
ещё когда Вову Виста он завалил
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Ответ Marcus-light
Это Беллингем не живет гламурной жизнью? Да бросьте, все топ-футболисты сегодня профессионалы до мозга костей, при этом живущие шикарной жизнью. Как, кстати, дела с немецким языком у Кейна спустя полгода?
Кейну мешает незнание немецкого играть на уровне претендента на ЗМ? интересно узнать, что немцам важнее: знание языка или топовая игра за клуб? отчего-то кажется, что второе. а Джуд по меркам условного Погба, с которым он схож по потенциалу, простой парень. ясное дело, что миллионеры живут шикарной жизнью, но главное, что эти двое прежде всего сконцентрированы на футболе, а не на околофутболе
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Ответ feelthedroom@mail.ru
А че не зм сразу?)
Это к Месси
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Ответ feelthedroom@mail.ru
При всем уважении к Довбику, парень ничего сверхъестественного не показал. В отличии от Блинда (как пример) , который прекрасен при билд апе
смотрел почти все матчи жироны очень посредственная игра голландца, а в обороне вообще тихий ужас,что и подтверждает его оценка в команде за первый круг, он там десятый - одиннадцатый идёт
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Ответ Гласящий Истину!
Всему своё время!
Я только буду рад, если кто то с просторов снг номинируется на зм, хотя бы попадет в 10ку..
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Ответ Achilles 21
всё правильно,блинд есть, а довбика нет и это странно
При всем уважении к Довбику, парень ничего сверхъестественного не показал.
В отличии от Блинда (как пример) , который прекрасен при билд апе
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Ответ Гласящий Истину!
Всему своё время!
Ну ну)
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Мэддисон второй, ИМХО, сразу за Биллингемом по влиянию на игру и результат.
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Ответ Доминатор3000
Райс и Мэддисон в топ 3. И ценник не важен. Идеальные попадания.
Остальные тоже идеальные попадания: Кейн, Гираси, Викарио, Бонифаций, Гримальдо. Поэтому рейтинг норм, даже порядок тут не важен, все хорошо влились.
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Даже тут недооценили Тоттенхэм. Хотя его трансферы (и вернувшиеся этим летом игроки) фантастические, с ходу усилили. Еще ван де Вен должен быть в списке железно.
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Ответ Эркинбек Апаканов
Маунт переплюнет)
А с ним что, тупо на больничном?) Просто ни одной игры его в этом сезоне тоже не вспомню)
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Первые 7 трансферов связаны с Бундеслигой
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То есть переход нападающего Долгова из Химок в Факел им шутка какая-то?
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А как сюда попали Ачерби и Гирасси? Они же ещё перед сезоном 22/23 перешли
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Трансферы Кейна, Беллингема, Райса - волшебные
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