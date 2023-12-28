Беллингем в «Реале» – лучший трансфер сезона по версии Goal на данный момент. Кейн – 2-й, Гирасси, Райс и Иско – в топ-10, Мэддисон – 11-й

Трансфер Джуда Беллингема в «Реал» назван лучшим в этом сезоне по версии Goal.

Издание составило список лучших трансферов текущего сезона на данный момент.

Топ-15 выглядит следующим образом:

1. , из дортмундской «Боруссии» в « » за 111 млн долларов;

2. , из « » в «Баварию» за 109,7 млн долларов;

3. Серу Гирасси, из « » в «Штутгарт» за 9,8 млн долларов;

4. Маркус Тюрам, из «Боруссии» Менхенгладбах в «Интер» бесплатно;

5. Виктор Бонифасе, из «Юниона» в «Байер» за 22 млн долларов;

6. Дэйли Блинд, из «Баварии» в «Жирону» бесплатно;

7. Алекс Гримальдо, из «Бенфики» в «Байер» бесплатно;

8. Савио Морейра, аренда в «Жирону» из «Труа»;

9. Деклан Райс, из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 100 млн фунтов;

10. Иско, переход в «Бетис» свободным агентом;

11. Джеймс Мэддисон, из «Лестера» в «Тоттенхэм» за 40 млн фунтов;

12. Гульельмо Викарио, из «Эмполи» в «Тоттенхэм» за 17,2 млн фунтов;

13. Лои Опенда, из «Ланса» в «РБ Лейпциг» за 47 млн долларов;

14. Франческо Ачерби, из «Лацио» в «Интер» за 3,8 млн долларов;

15. Серджиньо Дест, аренда в ПСВ из «Барселоны».

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