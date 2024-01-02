«Бавария» может купить 2-го бомбардира Бундеслиги Гирасси летом за 20 млн евро

Теги Бавария Штутгарт бундеслига Германия возможные трансферы Серу Гирасси деньги Матис Тель Футбол

Лучший бомбардир «Штутгарта» может перейти в «Баварию».

Как сообщает Bild, если никто не выкупит Серу Гирасси за 17,5 млн евро зимой, мюнхенцы могут выплатить отступные (теперь уже 20 млн) летом.

В случае подписания футболиста сборной Гвинеи «Бавария», возможно, отдаст в аренду Матиса Теля. Прежде им интересовались «Айнтрахт» и «Тоттенхэм».

Гирасси в текущем сезоне забил 17 голов за 14 игр в Бундеслиге – это второй результат в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий
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Ответ Unknown Forusha
Нафига
Чтобы не нарушать традиции)
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Нафига
+9
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+9
Бундеслига - это турнир Баварии с фарм-клубами Баварии.😂
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+7
Ответ Марсель Объелся
У вас буквально лучший игрок мира на его позиции сейчас играет
Думаешь, баварцы его забирают, чтоб он играл у них? Они забирают его, чтоб он не играл у других #многоходовочка
+5
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+5
У вас буквально лучший игрок мира на его позиции сейчас играет
+5
0
+5
зачем он им? на лавку только. так Матис Тель очень неплох
+6
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Ниче нового)) скаут в Баварии тот человек, который в конце месяце в отчете пишет лучших игроков Бундеслиги и предлагает купить именно их)
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Ответ Eddenonkas
Комментарий удален пользователем
Вот воры! Воруют за сумму отступных!
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Зачем Баварии Гирасси можно понять: второй номер за весьма скромные бабки. А вот зачем Гирасси лавка Баварии не совсем ясно
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Гирасси надо в Арсенал или Челси ехать. В каком бы состоянии пенсы не находились, но они остро нуждаются в форварде, а регулярная практика всяко лучше, чем стабильная лавка в Баварии, где ещё есть гений Шупо-Мотинг.
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прописать все в бундеслиге сумму отступных для Бавария по 100 млн - и решили проблему
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Никогда такого не было и вот опять)
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Главное не нужда в напах, а ослабление потенциального противника. Никогда такого не было и вот опять. 😂
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Ответ QWertY
Зачем Баварии Гирасси можно понять: второй номер за весьма скромные бабки. А вот зачем Гирасси лавка Баварии не совсем ясно
Чупо Мотинг сваливает, Кейн может и ниже сыграть
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Да быть не может, чтобы Бавария да с бундеслиги кого то брала!?
Замануха)
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Захочет ли он под Кейном сидеть, вот в чём вопрос.
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Классика жанра, еще и на лавку.
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журналюги накидывают)
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Классика)
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Вроде бы всё время говорили что нужен полузащитник, а берут снова нападающего
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Комментарий удален пользователем
Бавария как обычно)
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