«Бавария» может купить 2-го бомбардира Бундеслиги Гирасси летом за 20 млн евро
Лучший бомбардир «Штутгарта» может перейти в «Баварию».
Как сообщает Bild, если никто не выкупит Серу Гирасси за 17,5 млн евро зимой, мюнхенцы могут выплатить отступные (теперь уже 20 млн) летом.
В случае подписания футболиста сборной Гвинеи «Бавария», возможно, отдаст в аренду Матиса Теля. Прежде им интересовались «Айнтрахт» и «Тоттенхэм».
Гирасси в текущем сезоне забил 17 голов за 14 игр в Бундеслиге – это второй результат в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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