«Бавария» может купить 2-го бомбардира Бундеслиги Гирасси летом за 20 млн евро

Лучший бомбардир «Штутгарта» может перейти в «Баварию».

Как сообщает Bild, если никто не выкупит за 17,5 млн евро зимой, мюнхенцы могут выплатить отступные (теперь уже 20 млн) летом.

В случае подписания футболиста сборной Гвинеи « », возможно, отдаст в аренду . Прежде им интересовались «Айнтрахт» и «Тоттенхэм».

Гирасси в текущем сезоне забил 17 голов за 14 игр в Бундеслиге – это второй результат в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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