«МЮ» интересен лучший бомбардир «Болоньи» Зиркзее. За 22-летнего форварда потребуют 35-40 млн евро (Sport1)
«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Болоньи».
По информации Sport1, английский клуб обратил внимание на Джошуа Зиркзее. 22-летний нидерландец стал одной из главных трансферных целей клуба.
За трансфер этого игрока манкунианцам придется заплатить от 35 до 40 миллионов евро. Отмечается, что 50% от суммы сделки получит «Бавария» – Зиркзее перешел в «Болонью» из мюнхенского клуба в августе 2022 года за 8 млн евро. Кроме того, у «Баварии» есть право обратного выкупа форварда за 22 млн евро, но клуб не планирует им пользоваться.
Отмечается, что «Юнайтед» решил отказаться от подписания нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси – его не считают тем игроком, который необходим клубу в нынешней ситации.
Зиркзее – лучший бомбардир «Болоньи» в текущем сезоне Серии А, на его счету 7 забитых мячей и 2 ассиста в 17 играх. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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Мэйсон Гринвуд сделал в Ла Лиге столько же результативных действий (7), сколько и все нападающие «МЮ» вместе взятые в АПЛ (Хойлунд, Гарначо, Марсьяль, Рэшфорд, Антони, Пельестри)