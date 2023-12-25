«МЮ» интересен лучший бомбардир «Болоньи» Зиркзее. За 22-летнего форварда потребуют 35-40 млн евро (Sport1)

Теги Бавария Штутгарт Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Болонья Серу Гирасси Джошуа Зиркзее Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Болоньи».

По информации Sport1, английский клуб обратил внимание на Джошуа Зиркзее. 22-летний нидерландец стал одной из главных трансферных целей клуба. 

За трансфер этого игрока манкунианцам придется заплатить от 35 до 40 миллионов евро. Отмечается, что 50% от суммы сделки получит «Бавария» – Зиркзее перешел в «Болонью» из мюнхенского клуба в августе 2022 года за 8 млн евро. Кроме того, у «Баварии» есть право обратного выкупа форварда за 22 млн евро, но клуб не планирует им пользоваться. 

Отмечается, что «Юнайтед» решил отказаться от подписания нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси – его не считают тем игроком, который необходим клубу в нынешней ситации. 

Зиркзее – лучший бомбардир «Болоньи» в текущем сезоне Серии А, на его счету 7 забитых мячей и 2 ассиста в 17 играх. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Покупаем! На скамейке посидит, потом в Вест Хем продадим за пол цены.
+42
-1
+41
Еще один факт, который опять позволяет поржать над Маню:
Мэйсон Гринвуд сделал в Ла Лиге столько же результативных действий (7), сколько и все нападающие «МЮ» вместе взятые в АПЛ (Хойлунд, Гарначо, Марсьяль, Рэшфорд, Антони, Пельестри)
+35
-12
+23
а гринвуд мю не интересен?
+19
-4
+15
Забил на 7 голов в чемпионате больше, чем топчик Хойлунд
+17
-5
+12
Ответ Roman
Еще один факт, который опять позволяет поржать над Маню: Мэйсон Гринвуд сделал в Ла Лиге столько же результативных действий (7), сколько и все нападающие «МЮ» вместе взятые в АПЛ (Хойлунд, Гарначо, Марсьяль, Рэшфорд, Антони, Пельестри)
так гринвуда выкинули не из за спортивных результатов
+13
-1
+12
Ответ Roman
Забил на 7 голов в чемпионате больше, чем топчик Хойлунд
даже я столько же голов забил в АПЛ , сколько и Хойлунд
+13
-3
+10
Ответ Сергей Ду
Покупаем! На скамейке посидит, потом в Вест Хем продадим за пол цены.
А потом обратно выкупим за 100 млн
+10
-1
+9
До конца сезона еще 5 голов забьет, и за его мю сотку отдадут.
+6
-1
+5
35 для МЮ,минимум 70 млн.
+6
-2
+4
Ответ Roman
Еще один факт, который опять позволяет поржать над Маню: Мэйсон Гринвуд сделал в Ла Лиге столько же результативных действий (7), сколько и все нападающие «МЮ» вместе взятые в АПЛ (Хойлунд, Гарначо, Марсьяль, Рэшфорд, Антони, Пельестри)
Коммент ради плюсиков.
+1
0
+1
Ответ FortMinor
так гринвуда выкинули не из за спортивных результатов
это который мутит с бабой которую вроде как избил?
+1
0
+1
Очередной кент тен Хага
+2
-1
+1
Голландец? Ну тогда минимум 70
+1
0
+1
при 7хаге будет забивать в семь раз меньше.
+1
0
+1
что за ноунейм ещё? нужно срочно от него избавляться пока ещё не купили его. потом уже будет поздно и виноват во всём будет Роналду
+1
0
+1
А, очередной голландец, все понятно тогда 😁
+1
0
+1
Ещё один ноунейм типа Хейлунда будет
+1
0
+1
Бред. Хойлунд неплохой игрок и работает на команду, его 0 это результат, что партнеры не пасуют на него. Была инфографика, где показано, что Антони и Гарначо отпасовали на Хойлунда в матче с ВХ целый 1(!) пас за игру. А за текущий сезон 18 вроде пасов на Расмуса. Здесь помогут только праймовые Суарес или Бензема, а не старый знакомый 7Хага
+1
0
+1
Ответ Today I feel Qatari
Опять голландцец? Хаг понимает, что у него осталось последнее трансферное окно и собирается догулять на все оставшиеся
Так всё, Рэтклифф пришел, теперь Хагу никто не даст разгуляться.
0
0
0
эй, только ведь букву специальную для Хьйоулунда привезли. Куда ещё Зиркзеийю.
0
0
0
МЮ теперь перетряхивает европейских середняков в поисках "усилений" с переплатой... Понятно...
0
0
0
Опять голландцец? Хаг понимает, что у него осталось последнее трансферное окно и собирается догулять на все оставшиеся
0
0
0
В нынешней форме клуба остается только пробовать , может быть и да , за такие деньги..
0
0
0
А Зиркзее МЮ вообще интересен? Лучше уж в Болонии остаться, там есть вполне себе неиллюзорные шансы на ЛЧ, а в МЮ в ЛК финишировать - уже успешный успех будет.
+1
-1
0
35-40 это что даром? мю можно на сотку подоить
0
0
0
17 матчей - 7 голов, игра в неплохой итальянской команде, но не более. Это точно тот игрок, который поднимет МЮ обратно на топ-уровень? То есть он сильнее, чем Хейлунн? Сомнительно, но окэй(с).
0
0
0
Так и до Тиаго Мотты дойдет.
0
0
0
Очередной голландский нуб по завышенной цене)) Наверное, и трансфер через контору сына лысая давалка очков проведет))).
0
0
0
Прекрасно. Будут вдвоем с Хойлундом на острие атаки класть по 20+ мячей за сезон в АПЛ!
0
0
0
7 голов в 17 матчах - такое себе. Лучше уже Гирасси взять - дешевле в больше забивает.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий