«МЮ» интересен лучший бомбардир «Болоньи» Зиркзее. За 22-летнего форварда потребуют 35-40 млн евро (Sport1)

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Болоньи».

По информации Sport1, английский клуб обратил внимание на . 22-летний нидерландец стал одной из главных трансферных целей клуба.

За трансфер этого игрока манкунианцам придется заплатить от 35 до 40 миллионов евро. Отмечается, что 50% от суммы сделки получит « » – Зиркзее перешел в «Болонью» из мюнхенского клуба в августе 2022 года за 8 млн евро. Кроме того, у «Баварии» есть право обратного выкупа форварда за 22 млн евро, но клуб не планирует им пользоваться.

Отмечается, что « » решил отказаться от подписания нападающего « » – его не считают тем игроком, который необходим клубу в нынешней ситации.

Зиркзее – лучший бомбардир «Болоньи» в текущем сезоне Серии А, на его счету 7 забитых мячей и 2 ассиста в 17 играх. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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