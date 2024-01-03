«Спартаку» интересен форвард «Бенфики» Муса. На хорвата переключились после решения Маркоса Леонардо перейти в лиссабонский клуб
«Спартаку» интересен нападающий «Бенфики» Петар Муса.
Красно-белые претендовали на лучшего бомбардира «Сантоса» Маркоса Леонардо, но он переходит в команду из Лиссабона, сообщает Maisfutebol. Московский клуб переключился на Мусу и уже уточнил стоимость хорвата.
Агент футболиста прокомментировал эту информацию.
«Честно, не могу сказать ничего об интересе «Спартака». Знаю, что «Бенфика» купила нападающего «Сантоса» Маркоса Леонардо. Пока никто из «Спартака» ко мне по поводу Петара Мусы не обращался.
Я был в Лиссабоне 10 дней назад. Ситуация тогда была такой, что Петар – игрок «Бенфики», ничего больше. Жду информацию от клуба», – сказал Милан Мартинович.
В текущем сезоне Муса забил 4 гола за 12 матчей в чемпионате Португалии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Что касается Маркоса Леонардо, то за него «Бенфика» заплатит 18 млн евро, бонусы не предусмотрены, пишет инсайдер Фабрицио Романо.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Ну и если судить по габаритам, то это очередной столб. На мой взгляд нужен нападающий, который по своим характеристикам отличается от Соболева.
Смотря за какую цену предложат за него.
Например кого?
Дзаньоло? Мудрика? Довбика? ЭльШарави? Морату?
Кто поедет в Спартак?
Фалькао, кстати, может)