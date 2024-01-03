«Спартаку» интересен форвард «Бенфики» Муса. На хорвата переключились после решения Маркоса Леонардо перейти в лиссабонский клуб

Теги Спартак высшая лига Португалия Бенфика Сантос высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Петар Муса деньги Маркос Леонардо Фабрицио Романо Футбол

«Спартаку» интересен нападающий «Бенфики» Петар Муса.

Красно-белые претендовали на лучшего бомбардира «Сантоса» Маркоса Леонардо, но он переходит в команду из Лиссабона, сообщает Maisfutebol. Московский клуб переключился на Мусу и уже уточнил стоимость хорвата.

Агент футболиста прокомментировал эту информацию.

«Честно, не могу сказать ничего об интересе «Спартака». Знаю, что «Бенфика» купила нападающего «Сантоса» Маркоса Леонардо. Пока никто из «Спартака» ко мне по поводу Петара Мусы не обращался.

Я был в Лиссабоне 10 дней назад. Ситуация тогда была такой, что Петар – игрок «Бенфики», ничего больше. Жду информацию от клуба», – сказал Милан Мартинович.

В текущем сезоне Муса забил 4 гола за 12 матчей в чемпионате Португалии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Что касается Маркоса Леонардо, то за него «Бенфика» заплатит 18 млн евро, бонусы не предусмотрены, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

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17 комментариев
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Не удалось с луаном, привезли "педрошу"... помним помним, как же
+17
-6
+11
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Это буквально в тексте новости есть.
+7
-1
+6
Бывшему скауту Бенфики проще всего привести напа от туда же, если так и есть, то это очень сомнительный трансфер.
Ну и если судить по габаритам, то это очередной столб. На мой взгляд нужен нападающий, который по своим характеристикам отличается от Соболева.
+4
-2
+2
Ответ WelD
Не удалось с луаном, привезли "педрошу"... помним помним, как же
ты предлагаешь не покупать форварда вообще? к тому же Карп опроверг уже эту новость
+2
0
+2
габаритный нападающий, в конкуренцию Соболеву...если не дорого, то годно...
+4
-3
+1
На трансфермаркте 7,7 млн. евро стоит.
Смотря за какую цену предложат за него.
+2
-1
+1
Комментарий удален пользователем
Зачем покупать опять неизвестного человека. Да, он может оказаться Промесом, Алексом. Но чаще всего не оказывается. Я акционер Лукойл, у меня ровно 1 акция :) Пока ;) Поэтому прошу семь раз отмерить:)
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Муса ка мон!
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Мда, опять продолжение прошлой трансферной компании, когда всех взяли по остаточному принципу, а потом скажут, что это Абаскаль просил именно этих игроков) Хотя, зная как работает СМ на рынке последгие годы, вот уверен, что было сделано недостаточно для покупки. И надоело слушать вот эти отмазы "про не можем тратить как Зенит".
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Ответ Three Days Grace
ты предлагаешь не покупать форварда вообще? к тому же Карп опроверг уже эту новость
Хочу взвешенных решений. Нападающий нужен. Карп не впечатляет особо.
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Ответ Caniball
На трансфермаркте 7,7 млн. евро стоит. Смотря за какую цену предложат за него.
за 10 уйдет в Италию, скорее всего
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Ответ bsv067
Зачем покупать опять неизвестного человека. Да, он может оказаться Промесом, Алексом. Но чаще всего не оказывается. Я акционер Лукойл, у меня ровно 1 акция :) Пока ;) Поэтому прошу семь раз отмерить:)
Согласен. Лучше купить известного.
Например кого?
Дзаньоло? Мудрика? Довбика? ЭльШарави? Морату?
Кто поедет в Спартак?
Фалькао, кстати, может)
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Ответ Dark.Babysitter
Согласен. Лучше купить известного. Например кого? Дзаньоло? Мудрика? Довбика? ЭльШарави? Морату? Кто поедет в Спартак? Фалькао, кстати, может)
Мудирк известен лично для меня на 5 копеек. А Мората к нам не поедет, к сожалению. Спартак великий клуб. Бесков и ранний Романцев могли брать отработанный материал и делать из них Игроков. Только проблема вся в том, что я не знаю имени тренера, который умеет это сейчас.
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