«Спартаку» интересен форвард «Бенфики» Муса. На хорвата переключились после решения Маркоса Леонардо перейти в лиссабонский клуб

«Спартаку» интересен нападающий «Бенфики» Петар Муса.

Красно-белые претендовали на лучшего бомбардира «Сантоса» , но он переходит в команду из Лиссабона, сообщает Maisfutebol. Московский клуб переключился на Мусу и уже уточнил стоимость хорвата.

Агент футболиста прокомментировал эту информацию.

«Честно, не могу сказать ничего об интересе «Спартака». Знаю, что « » купила нападающего « » Маркоса Леонардо. Пока никто из « » ко мне по поводу не обращался.

Я был в Лиссабоне 10 дней назад. Ситуация тогда была такой, что Петар – игрок «Бенфики», ничего больше. Жду информацию от клуба», – сказал Милан Мартинович.

В текущем сезоне Муса забил 4 гола за 12 матчей в чемпионате Португалии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Что касается Маркоса Леонардо, то за него «Бенфика» заплатит 18 млн евро, бонусы не предусмотрены, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

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