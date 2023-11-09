«Реал» и «Ньюкасл» связались с агентами форварда «Сантоса» Леонардо. Им интересовались «Зенит» и «Спартак»
«Реал» проявляет интерес к форварду «Сантоса» Маркосу Леонардо.
По данным Globo Esporte, мадридцы связались с агентами 20-летнего бразильца, чтобы получить о нем информацию предварительного характера, в том числе о его принципиальной готовности перебраться в Европу. Несколькими днями ранее то же самое сделал «Ньюкасл».
Пока ни один из этих клубов не делал игроку предложения, а сам футболист сосредоточен на заключительном отрезке сезона.
«Сантос» владеет 70% прав на Леонардо, остальная часть принадлежит самому футболисту. Руководство клуба осознает, что в 2024 году вероятность трансфера футболиста велика, но пока ни один европейский клуб по этому поводу не обращался.
Ранее сообщалось, что на нападающего претендовали «Спартак» и «Зенит».
В 2023 году Леонардо забил 13 голов за 25 матчей в высшей лиге Бразилии и является лучшим бомбардиром своей команды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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