«Реал» и «Ньюкасл» связались с агентами форварда «Сантоса» Леонардо. Им интересовались «Зенит» и «Спартак»

Теги Спартак Зенит Сантос высшая лига Бразилия Ньюкасл премьер-лига Россия премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Маркос Леонардо Футбол

«Реал» проявляет интерес к форварду «Сантоса» Маркосу Леонардо.

По данным Globo Esporte, мадридцы связались с агентами 20-летнего бразильца, чтобы получить о нем информацию предварительного характера, в том числе о его принципиальной готовности перебраться в Европу. Несколькими днями ранее то же самое сделал «Ньюкасл».

Пока ни один из этих клубов не делал игроку предложения, а сам футболист сосредоточен на заключительном отрезке сезона.

«Сантос» владеет 70% прав на Леонардо, остальная часть принадлежит самому футболисту. Руководство клуба осознает, что в 2024 году вероятность трансфера футболиста велика, но пока ни один европейский клуб по этому поводу не обращался.

Ранее сообщалось, что на нападающего претендовали «Спартак» и «Зенит».

В 2023 году Леонардо забил 13 голов за 25 матчей в высшей лиге Бразилии и является лучшим бомбардиром своей команды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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Доктор Верховцев
Новость в разделе «РПЛ». От РПЛ в ней только «Ранее сообщалось, что на хавбека претендовали «Спартак» и «Зенит».»
Короче говоря, если бы у рыб была шерсть, то в ней водились бы блохи.
+8
-2
+6
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Hans Castorp
С учетом Эндрика в Реале в таком случае может собраться 5 бразильцев. Однажды чрезмерное количество бразильцев уже разрушили коллектив в Мадриде
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flux
Ответ rcdgkwhyxj
У Бразилии вырастает три нападающих. Эндрик, Витор Роке,Леонардо
Таких нападающих перспективных каждое поколение. В итоге пропадают многие
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0
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rcdgkwhyxj
У Бразилии вырастает три нападающих. Эндрик, Витор Роке,Леонардо
+1
0
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Дворовый футболист
У Реала и Ньюкасла нет шансов…
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Честный контроль
Госпадя, ФэКаЭсЭму то зачем этот форвард, в их дельфинарий?
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Любовь Мелехова
Ответ Доктор Верховцев
Новость в разделе «РПЛ». От РПЛ в ней только «Ранее сообщалось, что на хавбека претендовали «Спартак» и «Зенит».» Короче говоря, если бы у рыб была шерсть, то в ней водились бы блохи.
Как всегда, ТО еще далеко, а утки уже полетели.
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Spiker1606
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Ответ Доктор Верховцев
Новость в разделе «РПЛ». От РПЛ в ней только «Ранее сообщалось, что на хавбека претендовали «Спартак» и «Зенит».» Короче говоря, если бы у рыб была шерсть, то в ней водились бы блохи.
В итоге перейдёт в Спартак
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Hi Hi
Ответ rcdgkwhyxj
У Бразилии вырастает три нападающих. Эндрик, Витор Роке,Леонардо
Но все равно их Винисиус с Родриго усадят на лавку
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