Каррагер о «Ливерпуле»: «Голы Салаха не заместить, будет очень трудно. У Жоты, Нуньеса и Гакпо нет баланса, чтобы играть справа. Есть Эллиотт, Собослаи»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Мохамед Салах Диогу Жота Коди Гакпо Алексис Мак Аллистер Доминик Собослаи Дарвин Нуньес Харви Эллиотт Футбол

Бывший защитник «Ливерпуля» назвал игроков, способных взять на себя роль Салаха.

Египтянин, действующий обычно на правом крыле нападения, будет отсутствовать в составе мерсисайдской команды в период выступления за сборную своей страны на Кубке африканских наций.

«Будет очень интересно посмотреть за тем, кого поставят на эту позицию. Многие игроки атаки «Ливерпуля» – правоногие. Они нормально выглядят на левом крыле. Диогу Жота, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо – все они умеют это делать, но не кажется, что у кого-то из них есть необходимый баланс, чтобы играть справа.

Могут быть варианты с Харви Эллиоттом. Думаю, он больше подходит для полузащиты. Ему не хватает темпа, чтобы быть игроком из атакующего трио, но выйти там он может.

Есть и Собослаи. У «Ливерпуля» сейчас много вариантов в полузащите, с учетом возвращения Алексиса Мак Аллистера, а Собослаи играл на этой позиции в своем бывшем клубе.

Но голы Мохамеда Салаха не заместить, это будет очень трудно», – сказал Джейми Каррагер для Sky Sports.

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8 комментариев
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Ответ ОттоДракула
Без Салаха будет задница. Так и представляю, как в атаке бегают Нуньес и Жота: это же просто попасть в ворота задача почти не выполнимая.
Жота хорош, тащит во многих матчах
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Ответ ОттоДракула
Без Салаха будет задница. Так и представляю, как в атаке бегают Нуньес и Жота: это же просто попасть в ворота задача почти не выполнимая.
А вдруг Нуньес научится в ворота попадать))
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В сейчас в Ливерпуле и близко нет игрока уровня Салаха. Сложно будет удержать первую строчку
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Из сложных матчей без Салаха у Ливерпуля только против Арсенала в апл
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Заменить Салаха не просто трудно, это невозможно.
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