Каррагер о «Ливерпуле»: «Голы Салаха не заместить, будет очень трудно. У Жоты, Нуньеса и Гакпо нет баланса, чтобы играть справа. Есть Эллиотт, Собослаи»

Бывший защитник «Ливерпуля» назвал игроков, способных взять на себя роль Салаха.

Египтянин, действующий обычно на правом крыле нападения, будет отсутствовать в составе мерсисайдской команды в период выступления за сборную своей страны на Кубке африканских наций.

«Будет очень интересно посмотреть за тем, кого поставят на эту позицию. Многие игроки атаки «Ливерпуля» – правоногие. Они нормально выглядят на левом крыле. , и – все они умеют это делать, но не кажется, что у кого-то из них есть необходимый баланс, чтобы играть справа.

Могут быть варианты с . Думаю, он больше подходит для полузащиты. Ему не хватает темпа, чтобы быть игроком из атакующего трио, но выйти там он может.

Есть и Собослаи. У « » сейчас много вариантов в полузащите, с учетом возвращения Алексиса Мак Аллистера, а Собослаи играл на этой позиции в своем бывшем клубе.

Но голы Мохамеда Салаха не заместить, это будет очень трудно», – сказал Джейми Каррагер для Sky Sports.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам