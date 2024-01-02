Клопп о матче с «Ньюкаслом»: «Салах – голевая машина. Нуньес недоволен, что не забивает, но 99,9% игроков отличились бы сами, а он сделал передачу»

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Юрген Клопп Фабиан Шер Мохамед Салах Свен Ботман Дарвин Нуньес Футбол

Юрген Клопп высказался об игре Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса.

«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» (4:2) в матче АПЛ.

«Мо – голевая машина. Было бы здорово, если бы он забил первый пенальти. У Дарвина Нуньеса тоже были моменты. 99,9% футболистов забили бы сами, но он сделал передачу. Особенный матч.

Конечно, Дарвин недоволен тем, что не забивает. Футбол – достаточно простая игра, нужно забить мяч в сетку, но парням приходится делать много чего, помимо этого. Он держал Ботмана и Шера и нужен был в этих позициях.

У Дарвина есть голевые моменты, поэтому все в порядке. Он забьет. Социальные сети вызывают некоторое беспокойство. Не беспокойтесь о Дарвине.

Он провел действительно хорошую игру, сделал передачу на Мохамеда Салаха, который забил гол», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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25 комментариев
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С Дарвина горит пятая точка очень сильно конечно. Оформить 1,6 икс джи и уйти с 0 голов. Честно говоря когда он вываливался 1 на 1 сразу было чувство что все равно не забьет😀
+14
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+14
Ответ Yoshiyuki Lewis
Комментарий удален пользователем
«Все хейтят Нуньеза, но у него за вчерашний матч было больше моментов, чем у Хейлунда за весь сезон🤣»

Ты сейчас тоже захейтил Нуньеса не подозревая это😂
+14
-2
+12
Дубравка о пенальти на Жоте:

«Я постарался убрать руки, чтобы не задеть его, но в конце концов не смог избежать контакта. Конечно, меня расстроило это решение, но он [Жота] умный парень. Судьи решили, что это пенальти, так что я не вижу смысла спорить с этим».

Как так? Ведь он не дотронулся
+17
-8
+9
Ответ Yoshiyuki Lewis
А теперь вспомни сколько ему лет Юношеский максимализм-видно что в многих моментах он старается бить быстрее в ворота а не добежать ближе и забить гол
Нуньесу 24 года, пора уже и показывать класс или когда он там взрослеть собирается
+6
0
+6
Ответ GibsonFlyingV
Контакт был достаточный, чтобы Жота упал? Сомнительно.
Там на одном из повторов видно, что после контакта Жота наступил левой ногой неестественно. Этот контакт определенно помешал
+3
0
+3
Ответ Evgen_Hazard
Нуньез чисто Кэрролл
И близко нет
Очтмного даёт команде в плане движения и моментов
Скиллы оч хорошие имеет
Просто добавить уверенности, вон, даже Левандовски одно время много мазал/порол моментов
+3
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+3
Ответ Александр Калачев
Нуньесу 24 года, пора уже и показывать класс или когда он там взрослеть собирается
Вспомни Бензема в его возрасте.
+2
0
+2
"99,9 футболистов забили бы сами"
Клопп просто глумится над нуньесом
+3
-1
+2
Ответ Rick Sorkin
Дубравка о пенальти на Жоте: «Я постарался убрать руки, чтобы не задеть его, но в конце концов не смог избежать контакта. Конечно, меня расстроило это решение, но он [Жота] умный парень. Судьи решили, что это пенальти, так что я не вижу смысла спорить с этим». Как так? Ведь он не дотронулся
Там скорее непонятно, почему он упал в принципе, а уж тем более через пару метров. Зная Диогу и его технику, он может вообще из любой ситуации забить. А пенальти это риск, его ещё реализовать надо.
+2
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+2
Да он просто испугался что опять промажет, вот и покатил на Мо))
+1
0
+1
Ответ Rick Sorkin
Дубравка о пенальти на Жоте: «Я постарался убрать руки, чтобы не задеть его, но в конце концов не смог избежать контакта. Конечно, меня расстроило это решение, но он [Жота] умный парень. Судьи решили, что это пенальти, так что я не вижу смысла спорить с этим». Как так? Ведь он не дотронулся
Те, кто лепят минусы, только доказывают, что там слепой хейт))
+4
-3
+1
Ответ Rick Sorkin
Дубравка о пенальти на Жоте: «Я постарался убрать руки, чтобы не задеть его, но в конце концов не смог избежать контакта. Конечно, меня расстроило это решение, но он [Жота] умный парень. Судьи решили, что это пенальти, так что я не вижу смысла спорить с этим». Как так? Ведь он не дотронулся
Контакт был достаточный, чтобы Жота упал? Сомнительно.
+3
-2
+1
он как 9 из 10 стоматологов, точно не забил бы
+1
0
+1
Ответ Rick Sorkin
Дубравка о пенальти на Жоте: «Я постарался убрать руки, чтобы не задеть его, но в конце концов не смог избежать контакта. Конечно, меня расстроило это решение, но он [Жота] умный парень. Судьи решили, что это пенальти, так что я не вижу смысла спорить с этим». Как так? Ведь он не дотронулся
Если уж на то пошло, то вполне себе дотронулся, локтем куда-то в район щиколотки. На повторе со спины Жоты это видно. Ну а португалец, как говорят англичане, «продал этот пенальти», притом по максимальной цене. :)
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Кто у Ливерпуля забивать будет когда Салах уедет на КА ?
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Ответ Александр Калачев
Нуньесу 24 года, пора уже и показывать класс или когда он там взрослеть собирается
Он показывает. Когда в первом круге играли со здоровым ещё Ньюкаслом, там все прекрасно показал. Пусть лучше будет играть как играет, команда видит и знает, как играть
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Ответ Rick Sorkin
Там на одном из повторов видно, что после контакта Жота наступил левой ногой неестественно. Этот контакт определенно помешал
Я ни хейтер кого-либо, но как написали выше "Жота продал этот пенальти по максимальной цене". Момент очень, на мой взгляд, сомнительный все равно
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Ответ Паша Деревянко
С Дарвина горит пятая точка очень сильно конечно. Оформить 1,6 икс джи и уйти с 0 голов. Честно говоря когда он вываливался 1 на 1 сразу было чувство что все равно не забьет😀
А теперь вспомни сколько ему лет
Юношеский максимализм-видно что в многих моментах он старается бить быстрее в ворота а не добежать ближе и забить гол
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За Нуньеса заплатили аж 80 миллионов, а он забивает только по праздникам
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Клопп - как он всё-таки осала”уйный✌️
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Слон плохой, справка кароший!
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99,9% игроков отличились бы сами, а он бы промазал...
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Комментарий удален пользователем
Салах лучший в АПЛ, Кейн лучший в Бундеслиге, а Беллингем просто лучший в мире
+1
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Нуньез чисто Кэрролл
+3
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Нуньез конечно удивительный игрок. Такое ощущение, что как только с возрастом потеряет в скорости, сдуется до уровня чемпионата Уругвая.
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