Клопп о матче с «Ньюкаслом»: «Салах – голевая машина. Нуньес недоволен, что не забивает, но 99,9% игроков отличились бы сами, а он сделал передачу»
Юрген Клопп высказался об игре Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса.
«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» (4:2) в матче АПЛ.
«Мо – голевая машина. Было бы здорово, если бы он забил первый пенальти. У Дарвина Нуньеса тоже были моменты. 99,9% футболистов забили бы сами, но он сделал передачу. Особенный матч.
Конечно, Дарвин недоволен тем, что не забивает. Футбол – достаточно простая игра, нужно забить мяч в сетку, но парням приходится делать много чего, помимо этого. Он держал Ботмана и Шера и нужен был в этих позициях.
У Дарвина есть голевые моменты, поэтому все в порядке. Он забьет. Социальные сети вызывают некоторое беспокойство. Не беспокойтесь о Дарвине.
Он провел действительно хорошую игру, сделал передачу на Мохамеда Салаха, который забил гол», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
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Ты сейчас тоже захейтил Нуньеса не подозревая это😂
«Я постарался убрать руки, чтобы не задеть его, но в конце концов не смог избежать контакта. Конечно, меня расстроило это решение, но он [Жота] умный парень. Судьи решили, что это пенальти, так что я не вижу смысла спорить с этим».
Как так? Ведь он не дотронулся
Очтмного даёт команде в плане движения и моментов
Скиллы оч хорошие имеет
Просто добавить уверенности, вон, даже Левандовски одно время много мазал/порол моментов
Клопп просто глумится над нуньесом
Юношеский максимализм-видно что в многих моментах он старается бить быстрее в ворота а не добежать ближе и забить гол