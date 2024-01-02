Клопп о матче с «Ньюкаслом»: «Салах – голевая машина. Нуньес недоволен, что не забивает, но 99,9% игроков отличились бы сами, а он сделал передачу»

Юрген Клопп высказался об игре Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса.

« » победил « » (4:2) в матче .

«Мо – голевая машина. Было бы здорово, если бы он забил первый пенальти. У тоже были моменты. 99,9% футболистов забили бы сами, но он сделал передачу. Особенный матч.

Конечно, Дарвин недоволен тем, что не забивает. Футбол – достаточно простая игра, нужно забить мяч в сетку, но парням приходится делать много чего, помимо этого. Он держал Ботмана и Шера и нужен был в этих позициях.

У Дарвина есть голевые моменты, поэтому все в порядке. Он забьет. Социальные сети вызывают некоторое беспокойство. Не беспокойтесь о Дарвине.

Он провел действительно хорошую игру, сделал передачу на , который забил гол», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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