Невилл о падении Жоты: «Нельзя было давать пенальти. Он пробежал два-три ярда после контакта. Тэйлор оказал услугу болельщикам «Ливерпуля»

Гари Невилл назвал ошибкой назначение пенальти в матче «Ливерпуль» – «Ньюкасл».

В заключительной части 2-го тайма матча 20-го тура Премьер-лиги « » – « » (4:2) игрок атаки хозяев выбежал один на один с вратарем . Португалец обвел голкипера, но упал и не нанес удар по пустым воротам. Судья назначил пенальти в связи с падением Жоты. Игрок атаки «Ливерпуля» Мохамед Салах установил окончательный счет матча, не промахнувшись с точки.

«О, нет. Нельзя давать пенальти за такое. Он бежит вперед, продвигается вперед и падает затем. Пауза слишком велика. Два или три ярда после контакта.

Фанаты «Ливерпуля» недовольно гудели в адрес Тэйлора, но он оказал им услугу. Не думаю, что было основание для пенальти», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл во время своей работы в эфире Sky Sports.

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