Невилл о падении Жоты: «Нельзя было давать пенальти. Он пробежал два-три ярда после контакта. Тэйлор оказал услугу болельщикам «Ливерпуля»

Теги Гари Невилл Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия судьи болельщики Энтони Тэйлор Мартин Дубравка Диогу Жота Футбол

Гари Невилл назвал ошибкой назначение пенальти в матче «Ливерпуль» – «Ньюкасл».

В заключительной части 2-го тайма матча 20-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Ньюкасл» (4:2) игрок атаки хозяев Диогу Жота выбежал один на один с вратарем Мартином Дубравкой. Португалец обвел голкипера, но упал и не нанес удар по пустым воротам. Судья Энтони Тэйлор назначил пенальти в связи с падением Жоты. Игрок атаки «Ливерпуля» Мохамед Салах установил окончательный счет матча, не промахнувшись с точки.

«О, нет. Нельзя давать пенальти за такое. Он бежит вперед, продвигается вперед и падает затем. Пауза слишком велика. Два или три ярда после контакта.

Фанаты «Ливерпуля» недовольно гудели в адрес Тэйлора, но он оказал им услугу. Не думаю, что было основание для пенальти», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл во время своей работы в эфире Sky Sports.

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74 комментария
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Тейлор на зарплате у мю, а оказал услугу Ливерпулю. За такое могут и разорвать контракт.
+42
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+31
Да, даже с определением оффсайдов дело продвинулось более-менее далеко вперёд, а симулянты как чувствовали себя вольготно, так и продолжают.
+28
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+19
Ответ Artem Ka
Те, кто говорят о симуляции - вы реально считаете, что при выборе - получить пенальти или с 10 метров забить в пустые, кто то выберет пенальти? Касание было. Да, он устоял, но сбить шаг, запнуться через пару шагов об свою же ногу - элементарно
но он не запинался о свою ногу. он совершенно сознательно поджал ноги и упал
+19
-3
+16
Сака наверное смотрит этот эпизод и задается вопросом: "А что так можно было что ли?"
+17
-5
+12
Ответ Den-is
Сака наверное смотрит этот эпизод и задается вопросом: "А что так можно было что ли?"
Защитники смотрят эпизод с рукой Эдегора и решили что гандбол разрешен в АПЛ
+15
-8
+7
Притензия к Жоте есть, он не доиграл эпизод а начал симулировать, если бы он ударил по воротам и потом требовал бы пенальти и ВАР увидел там пенальти то вопросов нет, а так он выпрашивал пенальти а не играл в футбол, такое ставить нельзя, нужно менять правила за рисовку и выпрашивание пенальти давать желтую. Пусть в 10 доигрывают все. Пенальти давать нужно только за 100% нарушения.
+8
-1
+7
Ответ RembaXXX
За xG очки не дают так то. А имеем то что сначала при 0-0 дают сомнительный пенальти в ворота сорок, потом при 1-1 НЕ дают и НЕ просматривают ВАР при падении игрока Ньюкасла, а потом дают абсолютно выдуманный пенальти при 3-2 снова сорокам. Ну такое, я бы сказал Тэйлор утопил Ньюкасл и победа целиком на его совести. Ну а xG так для этого вратарь есть и мастерство игроков, такое часто бывает, когда менее мастеровитая команда возит фаворита, но не реализует свои моменты.
Выдуманный он для хейтеров. Тебе не кажется, что Дубравке виднее, задел он Жоту или нет?

Дубравка о пенальти на Жоте:

«Я постарался убрать руки, чтобы не задеть его, но в конце концов не смог избежать контакта. Конечно, меня расстроило это решение, но он [Жота] умный парень. Судьи решили, что это пенальти, так что я не вижу смысла спорить с этим».
+9
-3
+6
Что все зациклились на пенальти!? Почему никто не говорит о красной карточке Жоэлинтона, которую он не получил хотя должен был 100%!! Если говорить по фактам нырок был да ещё какой, но касание хоть малейшее для падения тоже было
+11
-6
+5
Ответ Rick Sorkin
Такое ощущение, что эту пенку дали в финале ЧМ и на последних секундах, а не в матче, где Ливерпуль побил рекорд xG, просто смяв соперника. Вещают из каждого утюга.
За xG очки не дают так то. А имеем то что сначала при 0-0 дают сомнительный пенальти в ворота сорок, потом при 1-1 НЕ дают и НЕ просматривают ВАР при падении игрока Ньюкасла, а потом дают абсолютно выдуманный пенальти при 3-2 снова сорокам. Ну такое, я бы сказал Тэйлор утопил Ньюкасл и победа целиком на его совести. Ну а xG так для этого вратарь есть и мастерство игроков, такое часто бывает, когда менее мастеровитая команда возит фаворита, но не реализует свои моменты.
+12
-8
+4
Ответ Vadim Medvedev
но он не запинался о свою ногу. он совершенно сознательно поджал ноги и упал
Зачем? Если он мог сделать шаг и забить с вероятностью больше, чем Салах с пенальти?
Может потому что после пары шагов понимал, что все пошло не так?
Да, изобразил красиво. Опять же - изобрази он так на 2 шага раньше - вопросов бы не было ни у кого.
Не давать пенальти за то, что нападающий хотя бы попытался продолжить игру - это глупо
+7
-3
+4
фол был? был! Какая разница когда упал в данном случае?
+17
-13
+4
Невилл видно вообще матч не смотрел, там чистейший пенальти, почему то он не говорит как Жоелинтон наиграл на две красные
+9
-5
+4
Смотрю и смеюсь. Если даже бывшие звезды английского футбола не увидели , что оба пенальти , что на Жоте, что на Диасе были 100%-е , то что говорить о диванных футбольных экспертах. Судья на удивление оказался прав в обоих случаях. Посмотрите эпизод с падением Жоты под другой камерой. Это именно то , что видел судья в момент падения Жоты. Дубравка не то, что коснулся ноги Жоты, а сделал в динамике эпизода это дважды. Поэтому Диого и не устоял, повалившись на газон. Не знаю , удалят ли ссылку на обзор тут с турецкого ютуб канала, но на всякий случай скину. Промотайте на момент эпизода и всё станет ясно. Поэтому с фронтальной камеры и показалось всем и мне в том числе , что Жота упал не в тему и мог катить мяч в пустые ворота. А он не мог, и даже близко не было с его стороны симуляции. А забивать он любит. На дурака он явно не тянет.
+12
-9
+3
Ответ Амина Ибрагимова
Что все зациклились на пенальти!? Почему никто не говорит о красной карточке Жоэлинтона, которую он не получил хотя должен был 100%!! Если говорить по фактам нырок был да ещё какой, но касание хоть малейшее для падения тоже было
Болельщики Ливерпуля как всегда. А что мы? А нас-то за что? А вы вообще видели как Сити тащат?
+4
-1
+3
Получается Сити выгодна победа Ливерпуля? Помогите разобраться
+4
-1
+3
Ответ leon01
Оч сомнительный пенальти, больше тянет на симуляцию . Да касание было, но скорее он въехал во вратаря нежели вратарь сбил его
Касание было дважды и именно второе и не позволило Жоте удержаться . Дубравка в одном эпизоде умудрился дважды коснутся ног Диого. Камера горизонтальная это засняла. Поэтому судья не сомневаясь дать пенальти
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+2
Ответ John Houlding
Пенка была 100%
Полностью согласен !
Эти ребята просто блаженные ))
+2
0
+2
Такое ощущение, что эту пенку дали в финале ЧМ и на последних секундах, а не в матче, где Ливерпуль побил рекорд xG, просто смяв соперника. Вещают из каждого утюга.
+12
-10
+2
Будет странно, если не накажут. После подобных фокусов Варди, АПЛ ввела возможность штрафовать симулянтов после матчей. Здесь, хоть и верный пенальти, но и симуляция очевидна.
+5
-3
+2
Невилл написал бы еще пару километров. Он не может ответить на простой вопрос: если бы там не было контакта, то какой смысл Жоте падать? Мяч он не отпустил - это видно на любом повторе. Просунуть мяч в пустые ворота куда проще, чем забить с пенальти. Кроме того, Жота никогда не был замечен в нырянии
+4
-2
+2
Ответ Егор Егор
Контакт был, за что ты наказывать собрался? За то, что решил не стоять на ногах и не бороться до конца?
Контакт был - пенальти верный. Но было и очевидное желание обмануть судью (падение преувеличено, рассинхрон с касанием) с целью извлечь дополнительную выгоду из эпизода (наказание кипера).
+2
0
+2
Ответ John Houlding
Смотрю и смеюсь. Если даже бывшие звезды английского футбола не увидели , что оба пенальти , что на Жоте, что на Диасе были 100%-е , то что говорить о диванных футбольных экспертах. Судья на удивление оказался прав в обоих случаях. Посмотрите эпизод с падением Жоты под другой камерой. Это именно то , что видел судья в момент падения Жоты. Дубравка не то, что коснулся ноги Жоты, а сделал в динамике эпизода это дважды. Поэтому Диого и не устоял, повалившись на газон. Не знаю , удалят ли ссылку на обзор тут с турецкого ютуб канала, но на всякий случай скину. Промотайте на момент эпизода и всё станет ясно. Поэтому с фронтальной камеры и показалось всем и мне в том числе , что Жота упал не в тему и мог катить мяч в пустые ворота. А он не мог, и даже близко не было с его стороны симуляции. А забивать он любит. На дурака он явно не тянет.
Плюсую, если бы не ливень и соответствующее состояние поля, он бы закатил в пустые, а так, дубравка начал убирать руки, но не успел
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Ответ BillShen
Контакт был? Был? Если бы Жоту накрыли тогда что? Подумал что его накрывают - изобразил. В современном футболе это нормально.
С пенальти мало кто спорит. Но симуляции должны наказываться, по-моему это очевидно. Даже после матчей.
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Ответ RembaXXX
За xG очки не дают так то. А имеем то что сначала при 0-0 дают сомнительный пенальти в ворота сорок, потом при 1-1 НЕ дают и НЕ просматривают ВАР при падении игрока Ньюкасла, а потом дают абсолютно выдуманный пенальти при 3-2 снова сорокам. Ну такое, я бы сказал Тэйлор утопил Ньюкасл и победа целиком на его совести. Ну а xG так для этого вратарь есть и мастерство игроков, такое часто бывает, когда менее мастеровитая команда возит фаворита, но не реализует свои моменты.
Назвать сомнительным пенальти на Диасе надо постараться, конечно.
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Ответ Sergio19882007
Комментарий удален модератором
Да больше похоже что ползет, и то за шкирку тащат. )
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Комментарий удален модератором
на Эдегоре надо быть ставить 100% пенальти, очки потеряли изза судейки(((. Сег пеналь ничего не решал...
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Ну было бы 3:2, что это меняет?
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А чистый гол Диаза отменять можно разве
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Ответ Logan Couture
Болельщики Ливерпуля как всегда. А что мы? А нас-то за что? А вы вообще видели как Сити тащат?
Я ничего против не имею, но судьи в этом сезоне часто плавять команды. Тот же матч Ливерпуля и Тоттенхэма где отменили чистый гол и дали красную где должна быть жёлтая, матч Манчестер Сити и Тоттенхэма где судья вначале дал продолжить атаку, но когда Грилиш выходил 1 в 1 решил дать свисток и выдать жёлтую, Ливерпуль и Арсенал где должны были поставить пенку за игру рукой( но матч был равным и красивым, спасибо Пушкарям за этот матч), ещё матч Ливерпуля и Манчестер Юнайтеда где тоже должна была быть пенка, но её не поставили( ну моментов у Ливерпуля всё равно было много моментов и они должны были их реализовывать и без пенки) ! Такое бывает к сожалению, но мы ни как не можем этому помешать.
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