Невилл о падении Жоты: «Нельзя было давать пенальти. Он пробежал два-три ярда после контакта. Тэйлор оказал услугу болельщикам «Ливерпуля»
Гари Невилл назвал ошибкой назначение пенальти в матче «Ливерпуль» – «Ньюкасл».
В заключительной части 2-го тайма матча 20-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Ньюкасл» (4:2) игрок атаки хозяев Диогу Жота выбежал один на один с вратарем Мартином Дубравкой. Португалец обвел голкипера, но упал и не нанес удар по пустым воротам. Судья Энтони Тэйлор назначил пенальти в связи с падением Жоты. Игрок атаки «Ливерпуля» Мохамед Салах установил окончательный счет матча, не промахнувшись с точки.
«О, нет. Нельзя давать пенальти за такое. Он бежит вперед, продвигается вперед и падает затем. Пауза слишком велика. Два или три ярда после контакта.
Фанаты «Ливерпуля» недовольно гудели в адрес Тэйлора, но он оказал им услугу. Не думаю, что было основание для пенальти», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл во время своей работы в эфире Sky Sports.
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Дубравка о пенальти на Жоте:
«Я постарался убрать руки, чтобы не задеть его, но в конце концов не смог избежать контакта. Конечно, меня расстроило это решение, но он [Жота] умный парень. Судьи решили, что это пенальти, так что я не вижу смысла спорить с этим».
Может потому что после пары шагов понимал, что все пошло не так?
Да, изобразил красиво. Опять же - изобрази он так на 2 шага раньше - вопросов бы не было ни у кого.
Не давать пенальти за то, что нападающий хотя бы попытался продолжить игру - это глупо
Эти ребята просто блаженные ))