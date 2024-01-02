Леонардо Бонуччи: «Магуайр – пример для меня. После всех нападок он по-прежнему в «МЮ» и сборной Англии – это говорит о силе его духа. Его проблема – в сумме трансфера»
Леонардо Бонуччи впечатлен психологической устойчивостью Харри Магуайра.
«Магуайр – пример для меня. После всех нападок, которым он подвергся, он по-прежнему играет за «Манчестер Юнайтед» и регулярно вызывается в сборную Англии. Это говорит о силе его духа.
Харри – жесткий защитник. Его проблема была в том, что за него заплатили бешеные деньги при переходе в «Манчестер Юнайтед». Но разве из-за этого он больше не имеет права иногда ошибаться?
Он продемонстрировал силу духа, лидерские качества, характер и ум, выходящие за рамки обычного. Как и каждый из нас, в чем-то он может быть ограничен, но он будет знать о них и будет их устранять, чтобы стать сильнее», – сказал защитник «Униона».
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Так что это скорее многое говорит об Саутгейте, нежели об Магуайре.
Просто МЮ опустился до того, что Магваер играет в основе и признаётся лучшим игроком..