Леонардо Бонуччи: «Магуайр – пример для меня. После всех нападок он по-прежнему в «МЮ» и сборной Англии – это говорит о силе его духа. Его проблема – в сумме трансфера»

Леонардо Бонуччи впечатлен психологической устойчивостью Харри Магуайра.

« – пример для меня. После всех нападок, которым он подвергся, он по-прежнему играет за « » и регулярно вызывается в сборную Англии. Это говорит о силе его духа.

Харри – жесткий защитник. Его проблема была в том, что за него заплатили бешеные деньги при переходе в «Манчестер Юнайтед». Но разве из-за этого он больше не имеет права иногда ошибаться?

Он продемонстрировал силу духа, лидерские качества, характер и ум, выходящие за рамки обычного. Как и каждый из нас, в чем-то он может быть ограничен, но он будет знать о них и будет их устранять, чтобы стать сильнее», – сказал защитник « ».

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