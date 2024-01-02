Леонардо Бонуччи: «Магуайр – пример для меня. После всех нападок он по-прежнему в «МЮ» и сборной Англии – это говорит о силе его духа. Его проблема – в сумме трансфера»

Теги Леонардо Бонуччи Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Унион Берлин Харри Магуайр Футбол

Леонардо Бонуччи впечатлен психологической устойчивостью Харри Магуайра.

«Магуайр – пример для меня. После всех нападок, которым он подвергся, он по-прежнему играет за «Манчестер Юнайтед» и регулярно вызывается в сборную Англии. Это говорит о силе его духа.

Харри – жесткий защитник. Его проблема была в том, что за него заплатили бешеные деньги при переходе в «Манчестер Юнайтед». Но разве из-за этого он больше не имеет права иногда ошибаться?

Он продемонстрировал силу духа, лидерские качества, характер и ум, выходящие за рамки обычного. Как и каждый из нас, в чем-то он может быть ограничен, но он будет знать о них и будет их устранять, чтобы стать сильнее», – сказал защитник «Униона».

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17 комментариев
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Ответ Alex Slobodskikh
Самое страшного, что уровень его игры не вырос. Просто МЮ опустился до того, что Магваер играет в основе и признаётся лучшим игроком..
ой Господи, кто-то это сказал и все как попугаи повторяют 🤣
+13
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+7
Ответ Юсуп Магомедов
Поэтому у вас с ним одинаковый уровень игры.
Так Бонуччи ещё никто не оскорблял
+9
-3
+6
не ожидал от Маги... только ленивый его не пинал... а он как феникс ))
+6
-1
+5
Так Магуайр был в основе сборной, даже когда сидел в глухом запасе в МЮ, там кажись даже Филлипс из МС все еще в обойме сборной.

Так что это скорее многое говорит об Саутгейте, нежели об Магуайре.
+7
-3
+4
МЮ просто теперь обороняется глубже, Мага так не выдергивается, вот и привозов меньше. Он когда играл за Лестер, там и команда была соответственно другая с другими задачами.
+3
0
+3
Поэтому у вас с ним одинаковый уровень игры.
+5
-4
+1
Самое страшного, что уровень его игры не вырос.
Просто МЮ опустился до того, что Магваер играет в основе и признаётся лучшим игроком..
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Я то думал Романьоли пример для подражания. Его большая часть болелельшиков даже своего клуба ненавидели, а он в Милане капитаном стал.
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0
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Ответ Alex Slobodskikh
Самое страшного, что уровень его игры не вырос. Просто МЮ опустился до того, что Магваер играет в основе и признаётся лучшим игроком..
В сборной тоже, Англия опустилась до уровня Маги? Реально один ляпнул, другие вроде тебя 🤡 повторяют
+4
-3
+1
Ответ Alex Slobodskikh
Самое страшного, что уровень его игры не вырос. Просто МЮ опустился до того, что Магваер играет в основе и признаётся лучшим игроком..
Как уровень игры вырастит, если тренера нет? при 7Хаг никто не прогрессировал ещё в мю, а зачастую наоборот
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Просто нет ещё новых классных английских защитников и МЮ не находится в топ 4
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Харри реально мужик 👏куда уж нынешним слюнтяем до него.
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Никогда не понимал такого жесткого хейта Магуайра. У него случаются привозы и ошибки, но он очень высокого уровне защитник и не раз это доказывал
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Ответ No Name
ой Господи, кто-то это сказал и все как попугаи повторяют 🤣
Так и есть, или ты 2+2 сложить не можешь?
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Ответ Иван Баланар
Так и есть, или ты 2+2 сложить не можешь?
я то могу, это у местных флюгеров с этим проблемы.
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