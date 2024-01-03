Митрофанов о Евро-2036 в России: «Говорят, что с отстранением наших сборных заявку от РФС рассматривать невозможно. Мы пытались подать на Евро-2028»

Генсек РФС высказался о возможной заявке на проведение Евро-2036 в России.

– Готовы ли в РФС подать заявку на проведение Евро-2036?

– Если на это будут определенные обстоятельства. Нам пока говорят, что действует история с отстранением наших сборных, поэтому заявку от РФС рассматривать невозможно.

Мы уже пытались податься на проведение Евро 2028 года. Вернемся к этому вопросу и будем подавать заявку в том случае, если наше отстранение снимут.

Были определение шаги в футзале, но им даже не высылают заявочную документацию, чтобы грамотно составить заявку, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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