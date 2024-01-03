Митрофанов о Евро-2036 в России: «Говорят, что с отстранением наших сборных заявку от РФС рассматривать невозможно. Мы пытались подать на Евро-2028»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Спорт-Экспресс Евро-2028 Футбол

Генсек РФС высказался о возможной заявке на проведение Евро-2036 в России.

– Готовы ли в РФС подать заявку на проведение Евро-2036?

– Если на это будут определенные обстоятельства. Нам пока говорят, что действует история с отстранением наших сборных, поэтому заявку от РФС рассматривать невозможно.

Мы уже пытались податься на проведение Евро 2028 года. Вернемся к этому вопросу и будем подавать заявку в том случае, если наше отстранение снимут.

Были определение шаги в футзале, но им даже не высылают заявочную документацию, чтобы грамотно составить заявку, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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16 комментариев
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Ответ Savardus
Комментарий удален модератором
Что? Не сможет по конституции?))))))) Что значит "обнулёныш" не знаете?)))
Я поражаюсь некоторым людям, они как будто без связи в тайге в землянке последние годы живут)))
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вопросы из параллельной вселенной что-ли?)
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А кто будет правопреемником — Московия или Народная Невская Республика?
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исправить на 3036
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Комментарий удален модератором
Ну, так-то не пройдёт заява, конечно. А вы подайте, пацаны, на 2135 г. Глядишь - и проканает.
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гражданам так называемой "Украины" смотрю больше заняться нечем, кроме как на ветках спортсру отсиживаться
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Ответ Ковид 07.10.52
Шире смотрите, там уже в патриотическом порыве и Париж брать собрались с новым Кутузовым.
Кстати, Париж сейчас даже легче взять, чем Варшаву. Там арабам только закинь удочку, они сами все сделают. А в Варшаве праваков много
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Ответ Дядя ТУРА
вопросы из параллельной вселенной что-ли?)
С Арканара.
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Ответ Struzhok
А кто будет правопреемником — Московия или Народная Невская Республика?
Кооператив "Озеро"
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