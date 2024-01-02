Адвокат об обучении Аршавина на тренера: «Он сможет передавать опыт игрокам. В России я работал со многими крутыми футболистами. Андрей – один из них»

Теги Зенит Андрей Аршавин Дик Адвокат премьер-лига Россия Сборная России по футболу Спорт-Экспресс Футбол

Дик Адвокат оценил желание Андрея Аршавина получить лицензию тренера.

«Ого! Отличное решение. Он был великолепным игроком, поэтому он сможет передавать опыт другим игрокам, особенно молодым. Это важно.

В России я работал со многими крутыми футболистами. Аршавин – однозначно один из них», – сказал бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат.

В 2023 году Аршавин начал обучение на тренерскую лицензию в академии Российского футбольного союза.

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3 комментария
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Аршавин исключительный талант, а талант передать невозможно.
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